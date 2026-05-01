España

Chubascos, tormentas y granizo en el puente de mayo: la Aemet pone en alerta amarilla a siete comunidades este viernes

Se espera que este 1 de mayo el tiempo sea inestable en algunas zonas del país y que las temperaturas asciendan excepto en el Mediterráneo

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Una mujer camina con su paraguas por las calles de Madrid este miércoles. (Mariscal/EFE)
Una mujer camina con su paraguas por las calles de Madrid este miércoles. (Mariscal/EFE)

Abril ha sido un mes marcado especialmente por la inestabilidad. A días lluviosos y de temperaturas más propias de la época del año le han seguido otras jornadas de calor veraniego, situando los termómetros en valores por encima de los 30 grados o incluso los 35 en algunas zonas.

Mayo comienza con lluvias en algunas zonas del país, así como con nuevos altibajos en el mercurio. Este viernes de puente de mayo, tal y como señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), será inestable en la mitad oriental peninsular y en el área cantábrica.

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Así, se producirán en estas zonas chubascos, especialmente por la tarde, que podrán ir acompañados de tormenta y ser localmente fuerte. Además, puede haber granizo y rachas intensas de viento. “El entorno de los Pirineos, Teruel, la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha e interior de Murcia son las regiones con mayor probabilidad de estos chubascos intensos”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Por tanto, “habrá que tener en cuenta esta circunstancia a la hora de planificar los desplazamientos”. Tal y como ha advertido Del Campo, “estas precipitaciones pueden ser localmente muy intensas, pero son de carácter disperso, pudiendo dejar grandes acumulados en unas zonas y a poca distancia apenas llover”. Es por este motivo por el que es necesario estar pendiente de los avisos en vigor y “extremar las precauciones en caso de que se vaya a viajar o se vaya a salir al aire libre”.

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Las tormentas ponen en aviso a Andalucía, C-LM y Murcia, con máximas en aumento en casi toda España. (Europa Press)
Las tormentas ponen en aviso a Andalucía, C-LM y Murcia, con máximas en aumento en casi toda España. (Europa Press)

Este viernes, la Aemet ha activado avisos amarillos por lluvias y tormentas en siete comunidades autónomas, la mayoría de los cuales comenzarán a partir de las 14 horas: Andalucía, en las provincias de Granada y Teruel; Aragón, en Teruel y Zaragoza; Castilla y León, en Burgos y Soria; Castilla-La Mancha, en Albacete y Guadalajara; la Región de Murcia; País Vasco, en Álava y Bizkaia, y la Comunidad Valenciana, en Valencia.

Altibajos en las temperaturas el puente de mayo

Este viernes, subirán las temperaturas en buena parte parte del país, especialmente en el Cantábrico. Sin embargo, el portavoz de la Aemet ha indicado que se producirá un descenso térmico en el área mediterránea y en Baleares. “Madrid alcanzará 23 grados, Murcia y Ourense 25 grados, mientras que Sevilla rozará los 30″.

El sábado, por el contrario, se espera que las temperaturas bajen, en este ya habitual vaivén térmico. El ambiente, sin embargo, distará de ser frío, por lo que nos situaremos ya en valores más propios de la época, “más suaves”, según ha señalado el portavoz de la Aemet. Esto contraste en buena medida con un mes de abril que ha sido muy cálido en buena parte de España.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

Inestabilidad el fin de semana

El sábado 2 de mayo y también el domingo se espera que la inestabilidad vuelva a ser protagonista. Predominarán las lluvias y los chubascos, que afectarán sobre todo al norte y al este peninsular, pudiendo ser localmente fuertes y estar acompañados de tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento. “El tiempo más estable lo encontraremos en Extremadura y Andalucía Occidental, donde, si llegan a producirse chubascos, serán de forma más dispersa y ocasional”.

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