‘Marvel: Universe of Super Heroes’, la increíble exposición con la que descubrir todos los secretos e historias detrás de los superhéroes

Exposición de Marvel en Ifema. (Helena Margarit Cortadellas)

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, decía el tío Ben. Hacer una exposición sobre Marvel en pleno 2024, también. Pero cuando se tienen el espacio adecuado, los materiales necesarios y lo más importante, los superhéroes, todo es posible. Al menos, eso es lo que ha demostrado ‘Marvel: Universe of Super Heroes’, la exposición que llega ahora a Madrid para descubrir los grandes secretos e historias detrás de algunos de los superhéroes más famosos del mundo.

“Hoy en día que te guste Marvel es lo más normal del mundo, pero hace no tanto era algo destinado a los más frikis y menos populares del instituto”, recordaba Juan Sanguino durante la rueda de prensa de presentación de la exposición. Porque es cierto que no hay que olvidar que durante mucho tiempo los superhéroes no tuvieron el impacto en la sociedad de la actualidad. Para llegar hasta aquí, han recorrido un camino muy largo. Casi tan largo como el que se podrán encontrar los que acudan al pabellón 2 de Ifema desde este fin de semana, en una exhibición que se mantendrá hasta al menos mediados de enero.

Pero muchos se preguntarán qué se puede encontrar en una muestra así, qué hay que decir de Marvel que no esté dicho hasta la fecha. Pues bien, lo cierto es que ‘Marvel: Universe of Super Heroes’ tiene tantas capas como superhéroes habitan en su multiverso, desde una parte más didáctica y de contexto como otra mucho más visual e interactiva, pasando por un sinfín de trajes, armaduras y demás props que hacen de ella algo único. Pocas veces en la vida se podrá estar frente a frente con el primer cómic original de Marvel, con los bocetos de Spider-Man y el Capitán América o con los trajes que han llevado actores como Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. o Cate Blanchett.

Los primeros bocetos

Quizá precisamente por la inmensa cartera de estrellas que maneja Marvel en la actualidad es tan sorprendente y gratificante a la vez ver que la exposición inicia recordando a los héroes que hicieron a los superhéroes. Y no solo el afamado Stan Lee, sino también por otros como Jack Kirby, John Romita, Steve Ditko o John Buscema, por mencionar algunos. La muestra recorre los orígenes de los cómics en el pulp, el ascenso de su popularidad tras la Segunda Guerra Mundial y su decisiva importancia en los años 60 y 70 para romper ciertas barreras en torno a la representación de las drogas o los colectivos marginales.

Esos intentos por sortear la censura o directamente desafiar a las autoridades son algunos de los relatos escondidos detrás de cada superhéroe, desde Capitán América a Spider-Man, pasando por otros menos conocidos para el gran público como Silver Surfer, Visión o miembros de la Patrulla X, aún pendiente de adherirse al Universo Cinematográfico Marvel tras el gran paso dado con Deadpool y Lobezno. La ausencia de villanos —a excepción de Thanos y alguno más— es el único lunar en una exposición que no pierde detalle ni anécdota de cada uno de los personajes que han ido forjando su leyenda. Pero la cosa no queda ahí.

Multiverso interactivo

Porque si bien la parte histórica y didáctica es importante, ‘Marvel: Universe of Super Heroes’ no olvida que la leyenda también se construye con los más pequeños. Y es por eso que la exposición incluye una serie de actividades interactivas pensadas para los niños, aunque también para los que no lo son tanto. Paneles táctiles, simuladores del traje de Iron Man, talleres de dibujo o incluso una sala arcade con pinballs son algunos de los alicientes para sumergirse en el universo Marvel mucho más allá de lo estrictamente lúdico.

Organizada por Semmel Exhibitions, MoPOP, Sold Out y la propia Marvel Entertainment, esta exposición se presenta como un viaje ideal para refugiarse del frío los últimos meses del año y redescubrir la historia original de los superhéroes que ahora todos creen conocer. Con más de 200 piezas originales de todo tipo, la muestra llega a la capital tras su éxito en Estados Unidos y su desembarco en Europa a través de Suiza, pero en España encontrará una nueva legión de marvelitas con la que demostrar que una gran marca también conlleva una gran exposición.

