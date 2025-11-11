El récord que acaba de batir Michael Jackson 15 años después de su muerte y que lo corona definitivamente como ‘El Rey del Pop’

El cantante estadounidense Michael Jackson, en una imagen de archivo. EFE/Quique

El 10 de noviembre de 1971, cuando apenas tenía trece años, Michael Jackson logró entrar por primera vez en el top 10 del Billboard Hot 100, la lista de las canciones más escuchadas de Estados Unidos y una de las referencias internacionales más relevantes para medir el impacto de los trabajos de cada artista. Fue con el sencillo Got to Be There, parte de sus trabajos en solitario mientras seguía formando parte del grupo familiar de los Jackson 5.

Aquella primera gesta sería el vaticinio de lo que estaba por venir: una meteórica carrera en la que Jackson sumaría hasta una treintena de canciones diferentes en ese top 10 de la prestigiosa lista, tres de ellas con un número uno: Billie Jean (1983), Beat It (1983) y Black or White (1991). Su impacto fue tal en la industria que acabaría siendo bautizado como El Rey del Pop: una figura que volvería a estar entre las canciones más escuchadas hasta después de su muerte en 2009, como ocurrió en 2018 con Don’t Matter to Me, una canción de Drake en la que el conocido rapero decidió usar una grabación vocal inédita.

De izquierda a derecha y de detrás hacia delante: Marlon, Jermaine, Jackie, Tito y Michael Jackson. (RB/Redferns)

Seis décadas diferentes entre los más escuchados

Para quienes pensaban que aquella sería la última vez que Michael Jackson figuraría en la Biiboard Hot 100, acaba de demostrarse que se equivocaban. Y es que, cinco décadas después de su precoz debut en el top, el artista ha regresado a los primeros puestos de la lista estadounidense con Thriller, canción que se ha visto aupada al décimo puesto de lo más reproducido tras las fiestas de Halloween. De acuerdo con los elaboradores de la lista, este clásico, publicado en 1982 junto al mítico videoclip con el cantante unido a una marea de zombis, acumuló 14 millones de reproducciones en plataformas y una audiencia en las radios de 9,3 millones de personas.

De este modo, la canción logró colarse en el top una vez más tras lograrlo cuarenta años antes, y de paso, ayudó a que Michael Jackson batiera un récord histórico al convertirse en el primer artista en lograr que uno de sus singles aparezca en esas primeras posiciones en seis décadas diferentes: los setenta, ochenta, noventa, dos mil, los diez y ahora los veinte. Un hito que deja atrás a Andy Williams, cantante recordado sobre todo por canciones navideñas como It’s the Most Wonderful Time of the Year.

Thriller De Michael Jackson

La futura película sobre su vida

La vigencia de Michael Jackson quince años después de su muerte no se ha demostrado tan solo con este récord. Y es que el renovado interés por Thriller durante el pasado Halloween ha coincidido con la aparición del primer tráiler de Michael, la película biográfica dirigida por Antoine Fuqua y cuyo estreno está programado para el 24 de abril de 2026. La cinta, según los productores, explorará el camino del Rey del Pop hasta lo más alto y ofrecerá una mirada íntima a su vida y a su legado.

El actor que interpretará a la leyenda de la música será Jaafar Jackson, sobrino del cantante con el que Fuqua ha encontrado el recurso ideal para hacer el futuro biopic. “Suena igual, baila igual, canta igual. Es realmente asombroso”, reconocía en declaraciones recogidas por Deadline. A este mismo medio advirtió que la película no idealizaría la trayectoria de Michael Jackson, sino que buscaría “simplemente contar los hechos tal como los conocemos, sobre el artista, sobre el hombre, sobre el ser humano. Ya saben, lo bueno, lo malo y lo feo”. Un lado más humano y realista de alguien tan influyente en la cultura de todo el mundo que, incluso quince años después de su muerte, sigue dejando huella.