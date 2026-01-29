Cultura

Bruce Springsteen lanzó una canción contra la campaña antiinmigración de EE.UU.

El rockero presentó “Streets of Minneapolis”, un tema de protesta sobre el accionar del ICE

Bruce Springsteen lanzó una canción contra la campaña antiinmigración de EE.UU. (EFE/ Javier Etxezarreta)

El rockero Bruce Springsteen lanzó “Streets of Minneapolis”, una canción de protesta en la cual critica la campaña antiinmigración de Donald Trump y las acciones de los agentes federales que recientemente dejaron dos muertos en Estados Unidos.

Springsteen, de 76 años, es conocido por su filiación demócrata y ha criticado abiertamente la adminsitración del presidente Trump.

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presento hoy a ustedes en respuesta al terror de Estado que se está ejerciendo sobre la ciudad de Mineápolis”, dijo The Boss en sus redes sociales.

El músico, cuya discografía gira fuertemente en torno a los desafíos de la clase media estadounidense y temas sociales, dedicó la canción de poco más de cuatro minutos a Alex Pretti y Renee Good, muertos a tiros a manos de agentes federales durante operaciones migratorias en Mineápolis este mes.

El rockero presentó “Streets of Minneapolis”, un tema de protesta s(obre el accionar del ICE (REUTERS/Eloisa Lopez/File Photo)

“Los matones federales de Trump le dieron una paliza/En la cara y en el pecho/Luego oímos los disparos/Y Alex Pretti yacía en la nieve, muerto”, reza parte de la canción disponible en las plataformas de streaming.

“Oh nuestra Mineápolis, oigo tu voz/Llorando a través de la niebla sangrienta/Recordaremos los nombres de aquellos que murieron/En las calles de Mineápolis”, canta el estribillo del sombrío sencillo que hace un guiño a su oscarizada “Streets of Philadelphia”.

Anteriormente, Springsteen ha expresado apoyo público a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, así como a la excandidata Kamala Harris.

En el pasado ha afirmado que Trump estaba “revirtiendo la histórica legislación sobre derechos civiles que condujo a una sociedad más justa y plural”. En respuesta, Trump lo llamó “un imbécil desagradable”.

Fuente: AFP

