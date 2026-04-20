El ‘thriller’ de acción que recuerda a ‘Atrápame si puedes’ y que está disponible en Prime Video: la historia de un legendario ladrón de bancos

'El atracador perfecto' se inspira en Gilbert Galván Jr., una ladrón que asaltó 59 robos a bancos y una joyería en la Canadá de los años 80.

Pocas películas han sabido capturar el encanto de los grandes estafadores como Atrápame si puedes. El filme dirigido por Steven Spielberg, con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks al frente, convirtió la historia real del defraudador Frank Abagnale Jr. en un vibrante juego del gato y el ratón que fascina a los amantes del thriller.

Un espíritu muy similar recuperó una película estrenada en 2022: El atracador perfecto. Basada en la historia real de Gilbert Galvan Jr., considerado uno de los ladrones de bancos y joyas más prolíficos de Canadá. Antes de su captura, este ladrón estadounidense logró asaltar 59 bancos en varias ciudades canadienses a finales de los años 80. La cinta adapta el libro de Robert Knuckle y Ed Arnold, con guion de Kraig Wenman y dirección de Allan Ungar.

De qué va ‘El atracador perfecto’

La historia, protagonizada por Josh Duhamel como este ladrón, según la sinopsis oficial, sigue la fuga de Galván desde una prisión en Estados Unidos, para luego asumir la identidad de Robert Whiteman en Canadá. Mientras es perseguido de cerca por la policía, este atracador crea una nueva doble vida, donde se enamora y posteriormente se casa. Aquí es donde entra Mel Gibson, que interpreta a un gángster llamado Tommy, a quien este prófugo recurre para financiar sus proyectos delincuenciales más ambiciosos.

'El atracador perfecto' se inspira en Gilbert Galván Jr., una ladrón que asaltó 59 robos a bancos y una joyería en la Canadá de los años 80.

A medida que su fama crece a un ritmo vertiginoso, acaba en el punto de mira del detective John Snydes, interpretado por Nestor Carbonell, decidido a darle caza. Entre ambos se desata un complejo juego del gato y el ratón que le valió a Galván el apodo de “bandido volador”, debido a su capacidad para escapar en vuelos a distintas ciudades, llegando a acumular hasta 160.000 millas como viajero frecuente.

El reparto lo completan Elisha Cuthbert, que da vida a la pareja del protagonista, además del propio Gibson, Nestor Carbonell y Swen Temmel, entre otros.

Lo que dicen la crítica y el público

Con una duración cercana a las dos horas, Bandit apuesta por un tono ágil y accesible, ideal para una sesión de sofá y palomitas.La película cuenta con una valoración media de 6,5 sobre 10 en IMDb y un 74% en el tomatómetro de Rotten Tomatoes por parte de la crítica, lo que refleja una acogida mayoritariamente positiva.

Un encantador criminal de carrera, escapa de una prisión estadounidense en Michigan y cruza la frontera hacia Canadá.

De hecho, el público tiene una opinión mucho más favorable de la cinta. Con más de 250 ratings, tiene un porcentaje del 80% de críticas positivas. “No esperaba que me cautivara tanto. Podría haber sido simplemente otra película de atracos con estilo, pero el guion de Kraig Wenman le aporta profundidad”, escribió el usuario Mystic Soul W. Según la crítica recogida en este portal, se trata de un thriller sólido que destaca por su ritmo y el carisma de su protagonista.

En definitiva, la cinta se presenta como una opción ideal para quienes disfrutan de historias reales llevadas al entretenimiento. Sin alcanzar el impacto de Atrápame si puedes, la película logra sostener el interés gracias a su ritmo ágil y a un protagonista que mantiene el pulso narrativo de principio a fin.