La luna de miel de Vox en Europa termina con la caída de Orbán: Abascal busca ahora la complicidad con Meloni

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en su residencia junto a la primera ministra italiana, Georgia Meloni a 3 de enero de 2026. (X/@Santi_ABASCAL)

La derrota de Viktor Orbán ha dejado a Vox al descubierto. Y en un momento en el que la formación ve frenada en las encuestas, Abascal se ha quedado sin su escudo en Europa y deberá cuidar ahora a su antigua aliada, Giorgia Meloni.

Santiago Abascal tomó en 2023 la decisión de abandonar a la familia europea que le vio nacer, los Conservadores y Reformistas de Giorgia Meloni, para integrarse en el proyecto que impulsó el líder húngaro Viktor Orbán, los Patriotas (una decisión que no estuvo exenta de críticas internas). La decisión, justificó entonces el líder de Vox, era conformar un nuevo frente "capaz de frenar los acuerdos de la UE".

Abascal buscaba una ruptura total con la línea que marca la Comisión de Ursula von der Leyen. Y quién mejor que el líder europeo que más ha torpedeado con su veto la unanimidad europea en la adopción de acuerdos.

Una alianza política y económica

Con Orbán de su lado y arropado al otro lado del Atlántico por Donald Trump, Abascal ha vivido meses dulces en los que ha reforzado su peso político y económico: en 2025 fue nombrado presidente del partido Patriots en la Eurocámara, lo que le supuso un impulso de cara a ganar apoyos externos en unas próximas elecciones generales.

Imágenes de la cumbre de Patriots for Europe, un evento en el que ha participado el presidente de Vox, Santiago Abascal; la líder de Agrupación Nacional Marine Le Pen (Francia); el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; el representante de Países Bajos Geert Wilders o el ganador de las elecciones en Austria, Herbert Kickl, entre otros.

La alianza no se ha limitado a un intercambio de alabanzas verbales. También supuso una inyección económica significativa para la calle Bambú, que pasó a recibir préstamos millonarios por parte del banco MBH, vinculado al primer ministro húngaro. Hasta hace unos días, podía escucharse a Abascal mencionando a Orbán como “la garantía de que Europa sea Europa”.

Como parte de esta nueva alianza, Abascal ha calcado la agenda internacional de Orbán, especialmente, con su defensa incondicional a EEUU. De ahí que, mientras otros aliados de la derecha europea como los ultraderechistas Le Pen, Bardella y la alemana AfD sí criticaban a Trump por sus aranceles o sus amenazas de invasión, Vox eligió permanecer en silencio.

El camino de Meloni

Meloni, por el contrario, ha elegido un camino distinto al de Orbán y ha ido modificando su discurso para evitar quedar aislada por las instituciones europeas, como así ha ocurrido con el húngaro, quien llegó a ser apodado como el ogro de la UE. Todavía no está claro hasta qué punto ha sido un cambio real o un disfraz, pero lo cierto es que la italiana ha mostrado sintonía con la líder del Ejecutivo comunitario y ha conseguido que la UE abrace algunas de sus políticas.

También en su postura transatlántica. Porque la líder italiana no ha dudado a la hora de arremeter contra Trump por sus ataques contra el Santo Pontífice por su posición en Irán: “Es inaceptable”, calificó Meloni, que consideró que “es justo y normal que [León] pida la paz”. Y sus palabras fueron replicadas con ataques de Trump: “Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué”, expresó, agregando que “Italia nunca volverá a ser el mismo país”.

Santiago Abascal respaldó a Giorgia Meloni luego de las críticas de Donald Trump y afirmó que la lealtad entre aliados es fundamental. También valoró el papel de Meloni en el escenario internacional actual.

Y en este contexto, días después de la caída de Orbán, Vox decidió romper su silencio contra el presidente estadounidense para cerrar filas con su aliada y “amiga”, a quien definió como una patriota “valiente” en la defensa de los intereses nacionales de Italia.

Es cierto que, a pesar del divorcio, Abascal ha presumido siempre de su sólida amistad con la dirigente italiana, con quien asegura mantiene todavía fuertes lazos personales. Pero ahora, sin su escudo en Europa y frenado en las encuestas, el líder de Vox se verá obligado a cuidar más al último pilar en pie de la extrema derecha europea.