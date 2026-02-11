Los orígenes vascos de Jacob Elordi: su familia exiliada por el régimen franquista y el pequeño de cuatro hermanos

Actor Jacob Elordi attends the UK premiere of "Wuthering Heights" in London, Britain, February 5, 2026. REUTERS/Jack Taylor

Su rostro empezó a ser conocido en la industria cinematográfica y televisiva gracias a sus papeles en obras como Euphoria o Saltburn. Sus asombrosos trabajos le llevaron a ser nominado al Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto por su interpretación en Frankenstein. Hoy, el nombre de Jacob Elordi sigue resonando con fuerza gracias a su próximo estreno, Cumbres borrascosas, que llegará a las salas de cine el próximo 13 de febrero.

Aunque su carrera artística se ha desarrollado en el mundo anglosajón, lo cierto es que el actor australiano está profundamente vinculado a España. Sus orígenes son vascos, pues su abuelo nació en Ondarroa (Vizcaya) y su padre pasó su infancia entre Bilbao y Markina. Sin embargo, la historia familiar de Elordi está marcada por el exilio. La dictadura franquista obligó a su familia a emigrar, circunstancia que explica que el intérprete naciera y creciera en Australia, lejos del país de origen de sus antepasados.

“Mi abuelo era de Obdarroa, emigró a Australia por culpa del régimen fascista, así que se mudó a Australia y estuvo cortando cañas de azúcar con solo 8 dólares en el bolsillo mientras ahorraba para traer a toda mi familia. Estoy increíblemente agradecido a ese gran hombre", afirmó en una entrevista para Fotogramas.

El pequeño de cuatro hermanos

Elordi nació en el seno de una familia católica de clase media-baja y creció en un entorno marcado por el esfuerzo, la constancia y un fuerte sentido de la unidad familiar. Su padre, John Elordi, trabajó como pintor y fue el responsable de construir con sus propias manos la vivienda en la que se crió el actor, un proyecto que se prolongó durante trece años. Su madre, Melissa, se ha dedicado principalmente al cuidado del hogar, aunque cuando Jacob era niño decidió colaborar como voluntaria en la cocina de su instituto. Gracias a ello, el futuro actor podía comer a diario comida casera preparada por su propia madre y, además, ambos tenían la oportunidad de compartir más tiempo juntos.

El actor es el menor de cuatro hermanos y ha contado siempre con el respaldo de sus tres hermanas mayores. De ellas solo se conocen públicamente dos identidades: Isabella, que trabaja como fotógrafa y bailarina, y Jalynn, dedicada al mundo del modelaje. Desde muy joven, Elordi mostró una inclinación clara por las disciplinas artísticas. Comenzó a recibir clases de interpretación y a presentarse a concursos de belleza siendo todavía un adolescente, una sensibilidad creativa que no fue bien recibida por todos en su entorno escolar.

Su primer papel formal llegó muy pronto y sobre las tablas. Con tan solo 11 años, Elordi cantó y bailó interpretando al Gato con Sombrero en el musical Seussical, inspirado en las obras del escritor infantil Dr. Seuss y estrenado originalmente en Broadway en el año 2000. Años después, ya en la gran pantalla y antes de alcanzar notoriedad, realizó una breve aparición como extra en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, cuando tenía 19 años.

La verdadera explosión mediática del actor australiano se produjo en torno a 2018, cuando protagonizó la comedia romántica de Netflix Mi primer beso. El éxito de esta trilogía adolescente disparó su popularidad, lo que le llevó a consolidar con su participación en la serie Euphoria, en la que apareció durante tres temporadas. Paralelamente, el mundo de la moda comenzó a fijarse en él. Su estatura, de 1,95 metros, y su carisma le convirtieron en una figura muy demandada por grandes firmas, pasando a ser imagen de marcas como Valentino, Bulgari o Saint Laurent.

A pesar de no haber estado nunca en España, Elordi ha manifestado en numerosas ocasiones su deseo de viajar al país y conocer de primera mano sus raíces familiares. Esa inquietud personal ha aparecido reflejada en entrevistas previas, como la que concedió a la revista Cinemanía, donde dejó clara la importancia emocional que tiene para él ese vínculo pendiente con su pasado. “Tengo muchas ganas de ir. Siempre he estado ocupado, cada vez. [...] Hace que me sienta conectado a algo y es increíble”, afirmó al ya citado medio.

Esa conexión volvió a ponerse de manifiesto recientemente durante el Festival de Cine de Santa Bárbara, que se celebra estos días y en el que el actor participa como una de las figuras más destacadas del momento. Allí, Elordi fue preguntado sobre si alguna vez había interpretado un papel en un idioma distinto al inglés. El intérprete respondió primero con humor, bromeando con que únicamente había hablado en “australiano”, antes de sorprender al público con una declaración que despertó un notable entusiasmo en la sala: le gustaría trabajar en una producción española. “Me gustaría hacer una película española, hablar español en una película”, sostuvo, provocando un aplauso generalizado entre los asistentes, que no ocultaron su interés por verlo en un registro diferente al habitual.