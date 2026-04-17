España

Beatriz Titos, psicóloga: “Si no puedes abrirte con esa persona porque no es digna de tu confianza, la solución no es que dejes de contarle cosas”

La experta señala que es frecuente sentir culpabilidad por haber compartido demasiada información con los demás, cuando el problema real está en quien traiciona la confianza

Guardar
La psicóloga Beatriz Titos señala la importancia de poner el foco en la responsabilidad de los demás y no siempre en nosotros mismos. (Freepik)
La psicóloga Beatriz Titos señala la importancia de poner el foco en la responsabilidad de los demás y no siempre en nosotros mismos. (Freepik)

En las relaciones personales, no siempre resulta fácil identificar dónde está el problema cuando algo se rompe. Muchas veces, ante un conflicto, la reacción más inmediata no es analizar el vínculo o cuestionar a la otra persona, sino dirigir la mirada hacia uno mismo. Es un gesto casi automático: revisar lo que se ha dicho, lo que se ha hecho y lo que quizá se podría haber evitado.

Esa tendencia a la autoevaluación constante puede parecer, en principio, una señal de madurez o responsabilidad emocional. Sin embargo, no siempre conduce a soluciones reales. En algunos casos, lo único que genera es una carga de culpa innecesaria que termina afectando a la autoestima y a la manera en que nos relacionamos con los demás.

El resultado es que, en lugar de protegernos, acabamos modificando aspectos de nuestra personalidad o restringiendo nuestra forma de expresarnos. Nos volvemos más cautos, más cerrados, menos espontáneos. Y todo ello, muchas veces, sin cuestionar si el problema realmente está en nosotros o en el entorno en el que nos movemos.

En este contexto, la psicóloga Beatriz Titos (@bea.psicosingluten en TikTok) pone el foco en una idea clave: la tendencia a asumir culpas que no corresponden. A través de su experiencia clínica, explica cómo este patrón se repite con frecuencia en consulta. “‘¿Sabes cuál es el problema en realidad? Que cuento demasiadas cosas sobre mí y al final toda esa información la otra persona la puede utilizar en mi contra, así que mejor no cuento nada’. Esto lo que me decía el otro día una paciente”.

Cuando alguien traiciona nuestra confianza, muchas veces ponemos el foco en nosotros mismos, culpándonos por haber confiado. (Freepik)
Cuando alguien traiciona nuestra confianza, muchas veces ponemos el foco en nosotros mismos, culpándonos por haber confiado. (Freepik)

Lejos de validar esa conclusión, Titos propone un cambio de perspectiva. “Haciendo un poco de reflexión llegamos a la conclusión de que en realidad es uno de los mejores filtros que tenemos”, explica. Para la psicóloga, el hecho de compartir información personal no es el problema, sino una herramienta que permite evaluar la calidad de las relaciones.

Desde esta perspectiva, abrirse a los demás actúa como una especie de prueba. “Si tú descubres que a una persona no le puedes contar absolutamente nada de tu vida porque lo va a utilizar en tu contra, estamos descubriendo que esa persona no es un lugar seguro, no es un entorno de fiar”, señala. Es decir, la información compartida no es una debilidad, sino un indicador.

“Deja de ponerte tú en el foco de la culpa”

Titos señala que la clave no se encuentra en dejar de compartir información con los demás, algo a lo que muchas personas tienden cuando se encuentran con decepciones en sus relaciones personales, sino en interpretar correctamente esa señal. “Es una persona que no tiene que formar parte de nuestra vida”.

El problema, por tanto, aparece cuando se produce una lectura errónea de la situación: en vez de cuestionar al otro, muchas personas optan por replegarse. “Ahí es donde está el problema, en que en lugar de revisar las personas que forman parte de nuestra vida y que corren el riesgo de hacernos daño, lo que hacemos es revisarnos a nosotros mismos”, advierte Titos.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Este desplazamiento del foco tiene consecuencias directas en la forma en que se gestionan los vínculos, ya que llegamos “a la conclusión de que contamos demasiada información, cuando en realidad el problema lo tiene la persona de enfrente”, subraya.

En este sentido, insiste en la importancia de reconocer la naturaleza de la confianza, atendiendo a la observación de que la otra persona “no es capaz de respetar que esa información es privada, que es confidencial y que se la hemos otorgado porque confiamos en ella”, explica. La responsabilidad, por tanto, recae en quien traiciona esa confianza, no en quien la ofrece.

Así, su mensaje es directo: “Deja de culparte tú, deja de ponerte tú en el foco de la culpa y coloca a la persona que está enfrente”. Este cambio de enfoque no solo alivia la carga emocional, sino que permite tomar decisiones más coherentes. “Si tú no puedes abrirte con esa persona porque no es digna de tu confianza, la solución no es que cambies tú, la solución es sacar a esa persona de tu vida”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaVirales EspañaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de abril

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de abril

Quevedo abandona la entrevista en el programa de Jordi Évole tras una pregunta incómoda: “Ese tema mejor que no”

El presentador de laSexta filtra un inicio de reportaje inédito donde el artista canario abandona el set tras una pregunta pactada como ‘prohibida’

Quevedo abandona la entrevista en el programa de Jordi Évole tras una pregunta incómoda: “Ese tema mejor que no”

La carrera europea por los tanques se centra más en la calidad que en la cantidad: Turquía lidera en volumen y Polonia tiene los más modernos

El estudio de ‘Army Recognition’ señala que Polonia se afianza como la fuerza más poderosa gracias a su modernización acelerada

La carrera europea por los tanques se centra más en la calidad que en la cantidad: Turquía lidera en volumen y Polonia tiene los más modernos

Bronquitis: causas, síntomas y tratamiento de esta enfermedad respiratoria

Esta inflamación de los bronquios produce tos persistente, dificultad para respirar, escalofríos y opresión en el pecho, entre otros

Bronquitis: causas, síntomas y tratamiento de esta enfermedad respiratoria

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Seguridad Social busca jóvenes para que sean sus funcionarios y contrata la campaña de publicidad... al gigante de defensa Indra tras quitársela a una pequeña agencia de Barcelona

La Seguridad Social busca jóvenes para que sean sus funcionarios y contrata la campaña de publicidad... al gigante de defensa Indra tras quitársela a una pequeña agencia de Barcelona

La lucha para conseguir que la Policía Nacional tenga un registro horario y no se pierdan las horas extra: “El Ministerio de Trabajo tiene que tomar cartas en el asunto”

Los centros espaciales españoles participaron en la “los momentos más críticos” de Artemis II al ayudar en el lanzamiento y recuperación de la nave

La luna de miel de Vox en Europa termina con la caída de Orbán: Abascal busca ahora la complicidad con Meloni

El coste de poder sacar dinero en efectivo: el Gobierno de Ayuso pagará 12.547 euros por cada uno de los 61 cajeros automáticos que instalará en municipios rurales de Madrid

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de abril

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de abril

La renta mediana de los hogares sube hasta los 36.100 euros y los mayores avances llegan desde los salarios más bajos

La pérdida de poder adquisitivo por la inflación y el encarecimiento de las hipotecas puede “enfriar” la demanda de vivienda

Un tercio de los hogares españoles posee una segunda vivienda

Qué implica la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que aprobará el Consejo de Ministros: más dinero, más protección y el reto de cerrar la brecha con Europa

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida