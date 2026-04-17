La antigua mansión de Bruce Willis, que él mismo renovó con su esposa Emma Heming, se vende por la friolera de 41 millones de dólares

La mansión que perteneció al actor Bruce Willis se ha vendido por un precio desorbitado

La ‘exresidencia’ de Bruce Willis en Beverly Hills fue vendida fuera del mercado inmobiliario por 41,25 millones de dólares, según han informado fuentes directas a The New York Post. Se trata de la segunda transacción residencial de mayor valor registrada en el condado de Los Ángeles en 2026, según lo difundido inicialmente por The Real Deal.

De acuerdo con The New York Post, los vendedores y actuales propietarios, Andrea y Carlos Alberini (ejecutivo de Guess y exco-CEO de Restoration Hardware), adquirieron la propiedad a Bruce Willis en 2014 por 16,5 millones de dólares.

El actor, reconocido por sus papeles en películas como Jungla de cristal o Pulp Fiction, había comprado la mansión mediterránea a Alan Ladd Jr. una década antes por 9 millones de dólares.

Qué características tiene la vivienda

La vivienda, ubicada en 1005 Benedict Canyon Drive, fue construida en 1928 y ha sido sometida a diversas remodelaciones, detalló The New York Post. Ofrece siete dormitorios en una parcela de menos de una hectárea, junto a una piscina estilo ‘resort’, áreas ajardinadas y varias chimeneas. Los interiores conservan vigas originales, múltiples espacios para reuniones, una gran cocina con dos islas y un bar ‘desayunador’, así como un comedor formal y una oficina revestida en madera.

Una imagen aérea de la propiedad que perteneció a Bruce Willis

La parte principal incluye una suite principal con terraza, baño tipo spa y dos vestidores, y entre los ambientes adicionales hay una sala de cine y una bodega.

La venta fue intermediada por Jon Grauman, Adam Rosenfeld y Bennett Bidwell de Resident Group, mientras que Carl Gambino y John Bercsi de The Gambino Group at Compass representaron al comprador, cuya identidad no se difundió, puntualizó The New York Post.

Dónde vive ahora Bruce Willis

Tras dejar Benedict Canyon, Willis y su esposa Emma Heming se trasladaron a una finca de 22 acres (8,9 hectáreas) en Bedford Corner (Nueva York), cuyo precio de compra fue de 7,66 millones de dólares. En esa propiedad criaron a sus hijos hasta su venta en 2020. Posteriormente, durante la pandemia, la familia se instaló en Idaho para estar cerca de Demi Moore y las hijas comunes, estableciéndose después en una residencia en Los Ángeles.

Bruce Willis Pulp Fiction

En 2023, Emma Heming comunicó públicamente que el actor, actualmente bajo cuidados permanentes por un diagnóstico de demencia frontotemporal, fue trasladado a una vivienda independiente de una sola planta próxima a la casa principal familiar para que estuviera más cómodo.

Heming explicó entonces a The Independent: “La demencia se manifiesta de forma diferente en cada familia y hay que hacer lo correcto según la dinámica personal y las necesidades de quien la padece”. Añadió también: “Me rompe el corazón. Pero gracias a esta decisión tenemos la posibilidad de apoyar a toda la familia, (y) el cambio ha abierto un nuevo mundo para Bruce”. Por el momento, el actor continúa arropado por su familia y sus seres queridos mientras transcurre su enfermedad. De vez en cuando, algunos miembros cuelgan instantáneas para que los fans sepan que está bien, aunque hace ya tiempo que lo hemos visto.