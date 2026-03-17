La primera vez que Santiago Segura habló de ‘Torrente’ en 1994: “Os hago la primicia. Es la historia de un policía fascista, un desecho humano”

Un fotograma de la película 'Torrente', de Santiago Segura. / Imagen de archivo

Un día de 1994, sentado en un sillón verde y con su habitual melena, Santiago Segura destripaba en primicia cuál sería el argumento de su próxima película. “Es la historia de José Luis Torrente, un policía español, fascista, machista, alcohólico, racista..., un desecho humano”, empezaba. Y para más inri, el cineasta admitía que él sería el intérprete del mítico personaje que, este 2026, ya cuenta con seis entregas. La sexta y última de la saga, estrenada el pasado viernes 13 de marzo, llevaba por título Torrente, presidente.

Por aquel entonces, la inminente llegada de la primera película, Torrente: el brazo tonto de la ley (1998), fue confirmada por Santiago Segura en una entrevista con el perfil de Instagram @sralonsomrhyde, donde anunció que asumía el papel protagonista, la escritura del guion y la dirección. “Hago una primicia”, expuso radiante Segura, antes de anticipar el título de la primera entrega.

Y mientras el público español veía a una jovencísima Nawja Nimri en Los amantes del círculo polar (Julio Medem, 1998) y a una bailaora Penélope Cruz en La niña de tus ojos (Fernando Trueba, 1998), también podían divertirse con la que es una de las sagas más taquilleras del cine español. “Espero que vayáis todos a verlo pronto en todas las pantallas de España, si Dios quiere”, lanzaba el propio Segura en la publicación.

El proyecto Torrente: el brazo tonto de la ley incorporó como elemento singular que el propio Santiago Segura asumía la totalidad de los roles de autoría principales. En sus palabras, “haré el guion, la dirección y, si no me queda más remedio, la producción”. Algo que no había ocurrido en sus anteriores proyectos.

Consultado sobre el salto del cortometraje al largometraje y sobre la pérdida o transformación de la “fuerza” creativa, Santiago Segura declaró en 1998: “Es que lo de la fuerza es una cosa muy relativa”. Dicha capacidad artística, según el cineasta español, iba a poder apreciarse con mayor claridad al hacer el largometraje, cuya aspiración era hacer uno divertido: “Es que es lo único que quiero hacer, que la gente se entretenga, se lo pase bien, salga del cine y diga: ”Joder, qué divertido””.

El paso de Santiago Segura por televisión de la mano de Wyomig

A propósito de su etapa en el programa de Wyoming, Santiago Segura detalló en el vídeo subido a redes sociales: “Me lo pasé zeta, tío, porque había pelas, o sea, me pagaban todos los meses, me lo pasaba bien, estaba todo el rato disfrazándome y haciendo paridas, que era lo que me gustaba”. A raíz de su paso por televisión, el cineasta aprovechó a ahondar en la promoción del cine a través de este canal: “La televisión pasa de todo lo que se salga de lo normal”. Pese a esta visión pesimista a la hora de conseguir visibilizar su proyecto cinematográfico, Segura alentó a que esto no frenase al público a las salas.

Primeras imágenes de 'Torrente presidente', la nueva película de Santiago Segura en la que el famoso expolicía participará en política. (X)

De paso, también tuvo espacio para dedicar un consejo a los jóvenes creadores: “Si le gustan a tus amigos, puede que le gusten a todo un pueblo y si le gustan a todo un pueblo, puede gustarle a toda una nación”. Para ello, el director apuesta por “empezar y conectar con alguien, aunque sea un hermano”. Para Santiago Segura, el inicio es un “qué bueno” de cualquiera que quiera ver un proyecto incipiente.