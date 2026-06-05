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Los planes culturales para hacer de madrugada en Madrid durante la visita del papa León XIV: qué museos y salas de cine están abiertos hasta el amanecer

Más de una quincena de museos, centros culturales y salas de cine ampliarán sus horarios durante la ‘Noche en Blanco (y Amarillo)’, organizada con motivo de la visita del Pontífice

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Imagen del papa León XIV. (Europa Press)
Imagen del papa León XIV. (Europa Press)

Todo preparado para recibir al papa León XVI. Madrid acoge por primera vez al nuevo pontífice entre este 6 y 9 de junio, para más tarde visitar Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. La visita, una de las más multitudinarias que ha vivido la capital en los últimos años, no solo movilizará a miles de peregrinos y fieles, sino que también transformará la oferta cultural de la ciudad.

Con motivo de la llegada del Santo Padre, una decena de museos de la capital y salas de cine abrirán hasta la madrugada en la Noche en Blanco y Amarillo’, una iniciativa surgida en París en el año 2002 con el objetivo de acercar el patrimonio cultural y artístico a la sociedad. En esta ocasión, tendrá lugar de la madrugada del 6 de junio sábado, al domingo 7.

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Desde el Museo del Prado hasta el Reina Sofía, pasando por la Galería de las Colecciones Reales, el Templo de Debod o los Teatros del Canal, más de una quincena de espacios abrirán sus puertas de forma gratuita o con acceso especial para ofrecer una programación que combina arte, música, patrimonio, reflexión y ocio nocturno.

Museos y espacios culturales abiertos de madrugada

  • Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía — hasta las 23.30 horas
  • Museo Nacional Thyssen-Bornemisza — hasta las 00.00 horas
  • CaixaForum Madrid — hasta las 00.00 horas
  • Museo Naval — hasta las 00.00 horas
  • Espacio Fundación Telefónica — hasta las 00.00 horas
  • Museo Nacional del Prado — hasta las 00.30 horas
  • Galería de las Colecciones Reales — hasta la 01.00 horas
  • Fundación Mapfre — hasta la 01.00 horas
  • Real Academia de Bellas Artes de San Fernando — hasta las 02.00 horas
  • Museo de Historia de Madrid — hasta las 02.00 horas
  • Museo de San Isidro — hasta las 02.00 horas
  • Templo de Debod — hasta las 02.00 horas
  • Jardín de Banca March — hasta las 04.00 horas
  • Teatros del Canal — de 00.00 a 05.00 horas
  • Fundación Mapfre — hasta la 01.00 horas
  • Real Academia de Bellas Artes de San Fernando — hasta las 02.00 horas
  • Museo de Historia de Madrid — hasta las 02.00 horas
  • Museo de San Isidro — hasta las 02.00 horas
  • Templo de Debod — hasta las 02.00 horas
  • Jardín de Banca March — hasta las 04.00 horas
  • Teatros del Canal — de 00.00 a 05.00 horas
El viaje del Papa León XIV a España costará 25 millones de euros, según ha informado este martes el coordinador general adjunto de la visita y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.

Cine hasta el amanecer en los Verdi: de las 00.30 hasta las 07.00 horas

Los más cinéfilos también tendrán una alternativa para prolongar la noche. Los Cines Verdi se suman a la ‘Noche en Blanco y Amarillo’ con una programación especial que se extenderá hasta las siete de la mañana del domingo, convirtiendo sus salas en un espacio de encuentro, reflexión y ocio durante la visita de León XIV.

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De madrugada, la cartelera estará formada por títulos vinculados a la espiritualidad y la fe. Entre las propuestas destaca la proyección de episodios de las temporadas 1 y 5 de la serie The Chosen (Los elegidos), centrada en la vida de Jesús y convertida en un fenómeno internacional en los últimos años.

Cartel de 'Noche en Blanco (y Amarillo)',
Cartel de 'Noche en Blanco (y Amarillo)', iniciativa cultural que tiene el objetivo de acercar el patrimonio cultural y artístico a la sociedad. (Ayuntamiento de Madrid)

La programación incluirá además un ciclo dedicado al movimiento Hakuna con los documentales Descalzos y Vivo, así como una retrospectiva del director Juan Manuel Cotelo compuesta por Leonas, Tierra de María y La última cima.

La figura del papa Francisco también tendrá un espacio destacado a través de las películas Recen por mí: La historia de Francisco y El bien y el mal, que acercan al espectador a la trayectoria y pensamiento del pontífice argentino, fallecido el pasado 21 de abril de 2025.

Todas las sesiones contarán con un precio único de 4,90 euros. Las entradas y horarios pueden consultarse en https://madrid.cines-verdi.com/cartelera/la-noche-en-blanco-y-amarillo.

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