El diseñador Miguel Adrover rechaza vestir a Rosalía por no apoyar públicamente a Palestina: “El silencio es complicidad”

El diseñador Miguel Adrover ha decidido no colaborar con Rosalía en la creación de un vestuario personalizado. La negativa, fundamentada en la falta de posicionamiento público de la cantante respecto a la causa palestina, ha generado un gran revuelo en redes sociales y zonas de la industria cultural. El modista español ha hecho pública su decisión a través de Instagram, donde compartió una imagen y un mensaje en el que subraya la responsabilidad de figuras públicas con una amplia audiencia de denunciar situaciones de injusticia.

El contacto entre ambas partes se produjo por intermediación del equipo de la Motomami, que buscaba retomar una negociación previa para el diseño de un custom look fechado para septiembre. Miguel Adrover ha publicado en un post capturas de la conversación, evidenciando el estado avanzado del encargo. Sin embargo, el diseñador ha optado por desestimar la propuesta, explicando a través de su perfil que el silencio ante el conflicto de Gaza equivale a complicidad, sobre todo en el caso de las celebridades.

“Haciendo lo correcto. El silencio es complicidad y más aún cuando tienes un gran altavoz que millones de personas escuchan cuando cantas. Es por eso que tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio. Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado”, ha afirmado el modista en la publicación, que no tardó en llenarse de comentarios y reacciones.

Miguel Adrover en una imagen de redes sociales (Instagram)

Adrover también ha matizado que su postura no implica animadversión personal hacia la artista. De hecho, ha reconocido su admiración por la catalana, resaltando que su potencial trasciende el ámbito del espectáculo y considerándola una figura con capacidad para incidir en el debate social. Así, la ha invitado a ejercer una posición más activa frente a los acontecimientos internacionales de mayor repercusión.

¿Quién es Miguel Adrover?

Miguel Adrover nació en Calonge, Mallorca, en 1965, y está considerado una rareza dentro del diseño español, tanto por su enfoque conceptual como por su capacidad para reinterpretar códigos culturales desde la moda. Su irrupción en el campo internacional se caracterizó por colecciones que proponían gabardinas del revés y prendas cruzadas por un discurso metafísico sobre la identidad y la globalización. Su proyección exterior despegó a finales de los años noventa bajo la atención de figuras como Suzy Menkes y Anna Wintour.

La trayectoria de Adrover se vio interrumpida tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Hasta ese momento, su carrera era ascendente: en 2000 recibió el Premio Perry Ellis del Council of Fashion Designers of America al Mejor Joven Diseñador, honor que recibió años antes Marc Jacobs. En 2003, la revista Time lo incluyó entre los diez mejores diseñadores del mundo y el New York Times dedicaba titulares a cada presentación de sus colecciones. Tras un periodo retirado, Adrover regresó con la colección “The Americans”, presentada en Nueva York en 2005.

Rosalia en la Met Gala 2025. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2008 desarrolló una colaboración con Hess Nature, firma alemana especializada en moda ecológica. También incursionó en otros ámbitos, gestionando un bar en Palma y protagonizando un documental sobre su vida, titulado “Call it a Balance in the Unbalance”. Esta obra, dirigida por Regine Lettner, recorre distintos lugares decisivos en su recorrido vital y profesional, desde Mallorca hasta Turquía y Egipto, además de contar con testimonios de personalidades como Suzy Menkes y el diseñador Lluis Corujo.

En 2018, Adrover fue galardonado con el Premio Nacional de Moda, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte de España. El jurado enfatizó el impacto duradero de su trabajo, así como su compromiso social y la actualidad de su discurso en el contexto de la moda contemporánea. Adrover definió su propuesta como social y ecológica, subrayando que el motor de su creación radica en la capacidad para reformular la relación entre la ropa y la sociedad, más allá de fines puramente comerciales.

Con información de Europa Press