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La pareja que ha cambiado “el estrés del sueño americano” por la calma y sencillez de Italia: “La cultura es muy similar a la de Argentina”

Los abuelos del hombre se mudaron hace décadas de Italia a Argentina

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Una familia se muda de Miami a Italia y no quiere volver
Una familia se muda de Miami a Italia y no quiere volver. (Antonio Priston)

“Estamos más felices y más unidos”. Así de contundente es la pareja formada por Gastón Galella y Norma Galella, que dejó Estados Unidos en 2024 para instalarse en Rímini, una ciudad costera del norte de Italia donde han encontrado una vida más tranquila y un nuevo equilibrio familiar.

La decisión llegó tras años viviendo en Miami, donde ambos dirigían una empresa de reformas. Aunque describen aquella etapa como “genial”, sentían que algo no encajaba en el modelo de vida que querían para su familia.

“Para nosotros como emprendedores… nos dimos cuenta de que sí tenemos el ‘sueño americano’. Pero tiene un costo… el estilo de vida. El estrés. Todas esas cosas tenían un precio”, ha explicado Norma a CNN Travel.

“Nos enamoramos del lugar”

La elección de Rímini no fue inmediata. La ciudad no estaba en sus planes iniciales, hasta que una visita a la familia de Gastón en Italia cambió su perspectiva. “Básicamente nos enamoramos del lugar”. Poco después comenzaron a organizar la mudanza definitiva.

Al llegar, la adaptación fue sencilla en lo emocional, aunque exigente en lo práctico. La familia aterrizó en Roma en junio de 2024, alquiló una furgoneta y pasó por Florencia antes de instalarse en la vivienda que habían alquilado sin ver previamente. Durante las primeras semanas, vivieron con lo básico: colchones y poco más.

El traslado implicó un desembolso inicial elevado. Entre vuelos y envío de pertenencias, gastaron casi 8.500 euros en billetes y unos 2.500 adicionales en el traslado de objetos personales.

Más adelante llegó una de las decisiones económicas más importantes: la venta de su casa en Miami y la compra de una vivienda en Rímini por unos 470.000 euros. A ello se suma una reforma estimada en unos 450.000 euros. En total, 920.000 euros.

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“Fue como volver a casa”

Más allá de lo económico, la mudanza tiene un componente emocional y familiar. “Fue más como volver a casa para nosotros”, ha confesado, recordando que los abuelos de Gastón emigraron de Italia a Argentina hace décadas.

Esa conexión cultural también influyó en la decisión. “La cultura es muy similar a la de Argentina y siempre se sintió como hogar para nosotros”, ha añadido Gastón.

Vida cotidiana en una ciudad pequeña

En Rímini, la rutina familiar ha cambiado por completo. La bicicleta ha sustituido al coche y los desplazamientos diarios se han vuelto más sencillos y pausados.

“Es como una pequeña comunidad dentro de este pequeño vecindario”, ha destacado Norma. “Y empiezas a conocer gente, y luego te invitan a almorzar”.

También han comparado esa experiencia con su vida anterior en Estados Unidos: “Probablemente hemos conocido a más gente aquí en un año y medio que la que hemos conocido en toda nuestra vida en Miami”.

La ciudad, además, les ofrece acceso a playas, espacios naturales y un ritmo que describen como más equilibrado.

Isla de las Rosas balneario italiano de Rímini
Rímini. (Getty Images)

Trabajo, idioma y adaptación

La integración laboral no ha sido inmediata. Aunque retomaron su actividad empresarial, han reconocido dificultades para acceder al mercado italiano. “O estábamos muy sobrecalificados o no teníamos el nivel básico del idioma para realmente trabajar en algo que no requiriera mucha experiencia”, ha explicado Norma.

El idioma ha sido uno de los principales retos. “Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos”, ha admitido. Actualmente, Norma cuenta con un “permesso di soggiorno” y prevé solicitar la ciudadanía italiana tras superar el examen de lengua. Sus hijos, en cambio, obtuvieron la ciudadanía automáticamente tras la concesión de Gastón.

Infancia y cambios familiares

Uno de los motivos principales del traslado fue la educación y el bienestar de sus hijos, de siete y nueve años en el momento de la mudanza.

La familia buscaba una infancia menos marcada por la presión del sistema escolar estadounidense. Según su experiencia, la adaptación ha sido rápida. “Estaban realmente emocionados con ello”, ha señalado Norma. “Y la transición ha sido superfácil para ellos”.

Entre los aspectos que más han valorado de su nueva vida están el acceso a productos frescos, el ritmo cotidiano y el sistema sanitario italiano, que perciben como una red de seguridad. Y también han destacado la sensación de estabilidad. “Trabajan para poder pagar sus cuentas, pero su tiempo libre es muy importante”, ha concluido Norma.

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