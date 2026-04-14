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La reina Sofía se reencuentra con su amiga Muna de Jordania en Lyon: su buena sintonía y su compromiso compartido

Ambas han permanecido unidas en la Global Conference of Alzheimer’s Disease International, donde ya habían coincidido en otras ocasiones

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La reina Sofía se reencuentra en Lyon con Muna de Jordania (Casa Real)
La reina Sofía se reencuentra en Lyon con Muna de Jordania (Casa Real)

La reina Sofía se ha reencontrado con su amiga Muna de Jordania en Lyon con motivo de la 37ª edición de la Global Conference of Alzheimer’s Disease International (ADI), consolidando una vez más el compromiso personal de la emérita con la lucha contra el Alzheimer. Esta cita, considerada el principal foro internacional sobre la demencia, ha reunido a más de 1.400 expertos procedentes de un centenar de países para abordar los avances y desafíos que plantea esta enfermedad.

La conferencia, que se celebra en Lyon desde este martes y hasta el jueves, ha contado este año con la asistencia de delegados de más de 100 países. En la ceremonia inaugural se ha producido la coincidencia entre la reina Sofía, embajadora de la conferencia, y la princesa Muna de Jordania. Este foro se reconoce como el más veterano en el sector y ofrece un espacio de diálogo clave en torno a las políticas y estrategias internacionales frente al Alzheimer.

Como representante institucional, la reina Sofía ha participado en la sesión plenaria titulada Más allá del plan: el futuro de la política sobre la demencia, reafirmando su implicación directa en causas sociales relacionadas con la investigación y el cuidado de quienes padecen esta enfermedad neurodegenerativa. El reencuentro con Muna de Jordania, madre del rey Abdalá II y también implicada en la defensa de la salud pública, se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad, retratando la firme sintonía existente entre ambas en este tipo de encuentros.

La reina Sofía inaugura la muestra Raíces Bíblicas de Picasso en la Catedral de Burgos. (Europa Press)

El look de la reina Sofía

La proximidad entre ambas figuras tiene su punto de partida en su compromiso compartido con la defensa de la investigación en salud, y se ha manifestado en esta ocasión a través de su participación activa y conjunta en la portada institucional del congreso. La preferencia de la reina Sofía por piezas clásicas ha vuelto a evidenciarse en Lyon, al optar por una chaqueta de tweed azul bebé firmada por Alejandro de Miguel, prenda que ya había estrenado en la entrega del Premio de Poesía Iberoamericana 2025.

En este evento la ha combinado con un broche en forma de libélula, similar a una alhaja que también posee la reina Letizia, quien la recibió como obsequio de Felipe VI por su 35 cumpleaños. Por su parte, la princesa Muna ha elegido un conjunto burdeos compuesto por blazer larga, blusa con volantes y pantalón sastre, complementado con zapatos beige y bolso de mano claro.

La reina Sofía se reencuentra en Lyon con Muna de Jordania (Casa Real)
La reina Sofía se reencuentra en Lyon con Muna de Jordania (Casa Real)

La relación de la reina Sofía y Muna de Jordania

La última vez que coincidieron la reina Sofía y Muna de Jordania fue en el mismo congreso hace dos años, limitada su relación a estos contactos institucionales pese a su conexión amistosa. Ambas han sido testigos de varias generaciones de historia institucional y comparten una relación marcada por el respeto y la cooperación en el ámbito internacional. El reencontrarse en Lyon adquiere un matiz personal, ya que la asistencia de la reina Sofía no responde a un acto protocolario convencional, sino a una causa a la que ha dedicado décadas.

La figura de Muna de Jordania destaca en el ámbito de la sanidad internacional por su papel como patrona de enfermería y obstetricia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la región del Mediterráneo Oriental y como asesora honoraria del Centro Colaborador de la OMS para el Desarrollo de la Enfermería en Jordania. Dicha trayectoria evidencia la preocupación constante de la princesa por el avance y la mejora del sector de la salud, en consonancia con el compromiso mantenido por la reina Sofía.

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