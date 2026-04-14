‘Operación Triunfo’ volverá en 2027 con una nueva edición de la mano de Prime Video

Olivia Bay y Cristina Lora en la final de 'Operación Triunfo 2025' (Prime Video)

Prime Video volverá a apostar por Operación Triunfo con una nueva edición cuya emisión está prevista para 2027. Según ha avanzado en exclusiva verTele, la plataforma y Gestmusic, productora propietaria del formato, han alcanzado un acuerdo para dar continuidad al talent musical manteniendo la estrategia de estrenos bienales adoptada desde su salto al entorno digital en la plataforma de Amazon.

Operación Triunfo 2027, que será la tercera edición desde que Prime Video adquirió los derechos y la decimocuarta en la historia del programa, llegará dos años después de su edición previa, siguiendo la costumbre establecida por ambas compañías. Para Prime Video y Gestmusic, mantener un intervalo bianual permite que los seguidores recuperen el interés por la evolución de los nuevos concursantes.

Además, de esta manera evitarán solapamientos con las carreras en solitario de los participantes de la edición de 2025, que este sábado 18 de abril arrancan su gira en Barcelona. Así, les darán tiempo a desarrollar sus carreras e identidades artísticas sin tener que competir con otra tanda de triunfitos.

El regreso de ‘Operación Triunfo’ en 2027

Ambas partes consideran que este periodo de descanso es clave para dedicar a los concursantes de 2025 toda la exposición mediática necesaria en el comienzo de sus trayectorias, así como para implementar en el formato las mejoras que permitan garantizar su máximo rendimiento. Además, la edición de 2027 tendrá un valor simbólico añadido: Gestmusic prepara ya el 25º aniversario del nacimiento de Operación Triunfo en octubre de 2026, tal y como ha confirmado a Bluper Tinet Rubira, director general de la productora.

Desde su llegada a Prime Video en 2023, Operación Triunfo ha fortalecido el posicionamiento de la compañía en España y ha consolidado su atractivo entre el público más joven, considerado uno de los perfiles más codiciados en la batalla del sector audiovisual. El formato se ha convertido en un pilar esencial para el refuerzo de la imagen de marca de la plataforma, pese a que los datos de consumo no hayan trascendido públicamente.

Los rumores sobre el regreso de ‘OT’

El anuncio de la continuidad de OT se ha producido en un contexto de rumores sobre la posible vuelta del concurso a RTVE, que, según reconocía el propio Rubira en una entrevista con verTele tras la final de OT 2025, nunca llegó a presentar una oferta concreta: “OT está en Prime y estará en Prime hasta que Prime quiera”, reafirmó el responsable de Gestmusic sobre la solidez del acuerdo alcanzado con la plataforma.

Por su parte, Noemí Galera, directora de la Academia, también confirmó en una entrevista para Infobae su disposición a mantener el liderazgo del proyecto junto a Manu Guix: “No sé si va a volver OT y no sé si van a querer contar conmigo, pero si cuentan conmigo y con Manu Guix, nosotros vamos a estar”.

Tinet Rubira confirmaba para Bluper el evento especial de aniversario: “Estamos trabajando en hacer un gran evento para intentar hacer un homenaje a estos 25 años”. Según Rubira, resulta tan relevante poner el foco en las figuras más conocidas como en “una segunda y una tercera fila muy potente que, al final, es la gente que mueve la industria en este país”. Por ello, invitarán al evento a los más de 200 concursantes que han pasado por el programa.

*En ampliación