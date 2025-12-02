Agencias

Evanescence anuncia nueva gira con fechas en Madrid y Barcelona para 2026

Evanescence ofrecerá conciertos en Madrid y Barcelona en 2026 en el marco de su nueva gira mundial con la que recalarán en más de diez países, la primera gira completa que pasará por Europa desde su gira 'World's Collide Tour' en 2022.

Los conciertos serán 1 de octubre de 2026 en el Olimpic Arena de Badalona, Barcelona, y el 2 de octubre de 2026 en el Palacio Vistalegre de Madrid. En estos shows, la banda de rock estadounidense estará acompañada por las artistas Poppy y Nova Twins.

"Colaborar con K.Flay, Poppy y Courtney LaPlante me hizo querer crear un mundo en el que pudiéramos compartir escenario juntas, ¡y estoy emocionada de que lo vayamos a hacer realidad! No puedo esperar a compartir en lo que hemos estado trabajando, y estoy deseando que llegue esta increíble gira", ha dicho la cantante Amy Lee en un comunicado compartido por la promotora del tour en España, Doctor Music.

Las entradas para los conciertos de Barcelona y Madrid salen a la venta este viernes 5 de diciembre a las 10:00 horas a través de doctormusic.com y entradas.com. Habrá entradas de pista y de grada y los precios oscilarán entre los 42 y los 62 euros, según informa la promotora.

Asimismo, se habilitará una preventa de entradas y Packs VIP a partir del 2 de diciembre a las 12:00 horas. Evanescence se ha asociado con PLUS1 para que un euro de cada entrada vendida se destine a organizaciones que proporcionan ayuda humanitaria y asistencia médica a personas necesitadas en todo el mundo.

