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Si eres fan de ‘The Pitt’, no te pierdas una de las mejores series de médicos de los últimos años: está en HBO Max y es “impresionante a nivel visual”

Esta producción de dos temporadas mezcla una sólida ambientación histórica con una recreación minuciosa de los procedimientos seguidos en los inicios de la medicina moderna

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Imagen de la serie 'The Knick'. (HBO Max)
Imagen de la serie 'The Knick'. (HBO Max)

Si eres usuario de HBO Max, seguramente ya hayas visto The Pitt, el aplaudido drama médico que lleva más de medio año entre lo más visto de la plataforma. La serie está cada vez más cerca de concluir su segunda temporada, lo que durante un tiempo nos dejará huérfanos de más pacientes y dilemas personales o profesionales a los que enfrentarse. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que, en esta misma plataforma, puede verse una de las mejores series sobre medicina de los últimos años.

Estamos hablando de The Knick, una serie que mezcla la temática médica con la histórica al viajar hasta comienzos del siglo XX para seguir al doctor John W. Thackery (interpretado por el nominado a un Oscar, Clive Owen), un cirujano del hospital Knikerbocker de Nueva York. Su figura, inspirada en médicos reales aunque ficticia en detalles, se convierte en la guía a través de la que descubrir una época que impulsó el desarrollo de la medicina moderna.

Imágenes de 'The Knick', la serie de HBO Max. (HBO Max)
Imágenes de 'The Knick', la serie de HBO Max. (HBO Max)

Una gran ambientación

Thackery es un cirujano brillante, pero está marcado por la adicción a sustancias como la cocaína y el opio. Con este dilema, la serie creada por Jack Amiel y Michael Begler propone una incursión donde se recrean minuciosamente tanto los procedimientos como la vida hospitalaria de la época.

Para ello, cabe decir que tuvieron acceso al Archivo Burns, conocida como la mayor colección del mundo de fotografías médicas, y que en la dirección está nada más y nada menos que Steven Soderbergh (director de películas como Ocean’s Eleven, Erin Brockovich o Traffic).

A los desafíos éticos y médicos que se cruzan en el camino de Thackery hay que añadirle otro social: la llegada del doctor Algernon Edwards (André Holland), uno de los primeros doctores afroamericanos del país. Con su presencia, la serie introduce el conflicto racial y la lucha por el reconocimiento profesional de un mundo lleno de prejuicios.

Imágenes de la serie 'The Knick'. (HBO Max)
Imágenes de la serie 'The Knick'. (HBO Max)

La razón por la que se hicieron solo dos temporadas

Así, The Knick ofrece una inusual aproximación al interior de un hospital, en dos temporadas (de diez episodios cada una) que gozan del respaldo mayoritario de la crítica. “No se limita a ser impresionante a nivel visual”, destacan en una reseña publicada en la revista estadounidense The Hollywood Reporter tras el lanzamiento de la última entrega. “El guion mantiene su excelencia, los personajes evolucionan y las actuaciones siguen siendo magníficas”.

De hecho, es probable que al terminar la serie te quedes con ganas de más, pero debes saber que, a pesar de su buena acogida y de lo prometedor de su historia, The Knick sería cancelada tras su segunda temporada. “No estaba en nuestras manos”, se justificaba Soderbergh, que señala cómo la falta de un éxito masivo y los cambios en la directiva de las plataformas que producían la serie condenaron la continuación de un proyecto que pretendía extenderse hasta alcanzar la Segunda Guerra Mundial. "Apareció en el momento y el lugar equivocados.

Un vistazo a los próximos estrenos de HBO: 'Euphoria', 'La casa del dragón', 'Lanterns' y 'The Pitt'.

Con todo, las dos temporadas de The Knick, disponibles tanto en HBO Max como en Movistar Plus+ (con el paquete Ficción Total), son una de las mejores propuestas para los fans de series como The Pitt, The Good Doctor, Anatomía de Grey o House. Además, quién sabe si en un futuro la plataforma decide revivir un universo que daría muchas alegrías a los fans de la producción original.

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