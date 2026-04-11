Este es el mejor álbum de los últimos 30 años según una de las revistas de música más importantes: “No hay sorpresas”

Pitchfork organizó una encuesta para decidir cuál es el mejor álbum desde que comenzase a publicar hace ya treinta años.

Cada vez parece más fácil ponerse de acuerdo en cuanto a música se refiere. O, al menos, eso es lo que se está intentando desde algunas publicaciones, que aprovechan las redes sociales y el tirón de las encuestas en estas para dilucidar algunas cuestiones que merecen la pena. Como, por ejemplo, cuál es el mejor álbum de música. ¿De todos los tiempos? Difícil de decidir, así que mejor acotar por un tiempo, para ponerle un poco más fácil a la gente su elección, tal y como ha sucedido estas últimas semanas con una encuesta más que interesant para cualquier fan de la música que se precie.

“Te presentamos el Pitchfork’s Best Albums Bracket, un torneo de campeones organizado para celebrar nuestro 30.º aniversario. Durante las próximas tres semanas, 32 álbumes se enfrentarán entre sí, y tú nos ayudarás a decidir cuál es el ganador. Cada semana, consulta nuestras historias de Instagram para ver los nuevos emparejamientos de álbumes y vota para que tus favoritos pasen a la siguiente ronda. Al final de cada ronda, publicaremos el cuadro actualizado a medida que el torneo avance hacia la final. Que comience el juego", anunciaba la revista Pitchfork en sus redes sociales. “Pitchfork existe desde 1996 y lleva seleccionando el Álbum del Año desde 1998. Este cuadro incluye todos los Álbumes del Año seleccionados, junto con cuatro álbumes adicionales (marcados con un asterisco) que quedaron entre los tres primeros puestos de nuestras listas de los mejores álbumes de los años 90, 2000, 2010 y 2020″, aclaraba la publicación.

Durante estas últimas semanas, en las redes sociales de la prestigiosa publicación musical se han ido enfrentando títulos tan variopintos como Blonde de Frank Ocean, Illinois de Sufjan Stevens, Norman Fucking Rockwell de Lana del Rey o Renaissance de Beyoncé, mezclando pop, rock, rap o electrónica entre todos los contendientes. Algunos iban avanzando de forma imparable, pero al final solo ha quedado uno. ¿Puedes imaginar cuál ha sido? Bien, tal y como bromeaba la propia publicación, No ha habido sorpresas. “El álbum OK Computer de Radiohead ha ganado el torneo de los mejores álbumes de Pitchfork . Quizá algunos de vosotros estéis pensando: «¡No es ninguna sorpresa!». Para otros, que lucharon con uñas y dientes por los favoritos que han caído, esta victoria puede suponer una decepción. En cualquier caso, os agradecemos vuestro entusiasmo durante la campaña y os invitamos a poner la «música de salida» (para el cuadro). P.D. Si te estás volviendo loco por completar tu propio cuadro, considérate afortunado: dirígete al enlace de la biografía para descargar una versión completa del torneo que puedes imprimir o publicar".

Pitchfork elige 'Ok Computer' de la banda británica Radiohead como el mejor álbum de los últimos treinta años, coincidiendo con el treinta aniversario de la prestigiosa publicación musical.

El disco que cambió el rock del nuevo siglo

OK Computer es el tercer álbum de estudio de Radiohead, lanzado en mayo de 1997. El disco marcó un quiebre en el sonido de la banda y en el panorama del rock internacional. A diferencia de sus trabajos anteriores, Radiohead se alejó del estilo centrado en guitarras y letras introspectivas, apostando por una producción más experimental, con capas sonoras densas y una fuerte influencia de la electrónica y el ambient. El álbum explora una amplia gama de temáticas: alienación social, ansiedad tecnológica, consumismo, política, paranoia y visiones distópicas sobre la vida moderna. Canciones como Paranoid Android, Karma Police, No Surprises y Airbag evidencian este enfoque, abordando el impacto de la tecnología y el desconcierto ante el fin del siglo XX.

El disco de la banda liderada por Thom Yorke fue recibido con aclamación crítica y se convirtió en un éxito comercial, alcanzando el número uno en el Reino Unido y ventas de casi 8 millones de copias en todo el mundo. Obtuvo el premio Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa y fue incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su importancia cultural y estética.

El impacto del álbum en el rock del nuevo siglo se explica por varios factores. Por un lado, introdujo estructuras musicales poco convencionales y un enfoque conceptual, alejándose del formato de singles y adoptando un carácter casi narrativo y atmosférico. Por otro lado, ncorporó elementos de música electrónica y ambient en el rock, lo que influyó en una generación de artistas y abrió el camino a sonidos más experimentales en la música popular. Además, abordó temáticas que anticiparon preocupaciones sociales y existenciales que se volverían centrales en el siglo XXI, como la alienación digital y el desencanto con el progreso tecnológico. Su éxito permitió a Radiohead experimentar aún más en álbumes posteriores, como Kid A, consolidando la idea de que el rock podía reinventarse y dialogar con nuevos géneros y tecnologías. OK Computer es considerado el disco que marcó la transición del britpop y el rock alternativo hacia una era más introspectiva y experimental, anticipando el sonido y las inquietudes que dominarían la música del nuevo milenio. ¿Justo ganador?