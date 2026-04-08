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Esta es la película de ciencia ficción que tiene “el mejor casting de la historia” y que puedes ver en HBO Max

La cinta recibió cinco nominaciones a los Oscar en 2025

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Duna: Parte Dos
Duna: Parte Dos | Captura del trailer oficial | Max

Dependiendo de a quién le preguntes, unos te dirán que Barbie (de Greta Gerwig) tiene el mejor reparto de la historia: Margot Robbie, tan perfecta que parece una muñeca de carne y hueso, junto al Ken interpretado por Ryan Gosling. Otros responderán que ese honor pertenece al trío de Pulp Fiction, con Uma Thurman, Samuel L. Jackson y John Travolta al frente, como bien certifican los usuarios de la plataforma IMDb.

Pero en los últimos años, una superproducción de ciencia ficción ha irrumpido con fuerza en ese debate. Se trata de Dune: Parte 2, la segunda cinta de la saga literaria creada por Frank Herbert y dirigida por Denis Villeneuve. Entre la intensa narrativa y su calidez técnica, si hay un elemento que sostiene su impacto, es su reparto.

En esta segunda entrega, Timothée Chalamet lidera la historia como Paul Atreides, el líder del Fremen y mesías (Muad’Dib) de esta nación ficticia tras derrotar a Feyd-Rautha Harkonnen, personaje interpretado por Austin Butler, mientras que Zendaya se pone en el papel de Chani, ya esposa fremen y concubina legal de Paul.

Una película con cinco nominaciones a los Oscar

El conjunto se completa con intérpretes como Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård y Josh Brolin, dando como resultado una película que obtuvo cinco nominaciones a los premios Oscar en 2025, en su 97º edición.

Vive el épico final. Duna: Parte Tres, solo en cines este diciembre. Dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Villeneuve y Brian K. Vaughan, Duna: Parte Tres se basa en la novela El Mesías de Dune de Frank Herbert, y nos entrega la conclusión épica de la trilogía de Villeneuve. La película cuenta con las actuaciones de Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, con Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y Javier Bardem, y presenta a los nuevos talentos Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.

El periodista Felipe Rangel, colaborador de ScreenRant desde 2022, sitúa a una producción reciente como uno de los ejemplos más contundentes de reparto coral en el cine contemporáneo. Rangel, que escribe sobre cine y televisión desde 2021 y se graduó en Periodismo en 2019, ha centrado buena parte de su carrera en analizar grandes franquicias y el impacto de sus intérpretes. Su interés por el género va más allá de la pantalla: su tesis universitaria abordó la política en los cómics estadounidenses.

El fenómeno no termina aquí. La tercera parte, que tiene previsto estrenarse este próximo 18 de diciembre, ampliará aún más su elenco con incorporaciones como Anya Taylor-Joy, Florence Pugh a quién ya vimos brevemente en la entrega pasada como la princesa Irulan- y Robert Pattinson, además del regreso de Jason Momoa. Por si fuera poco, el lanzamiento enfrentará directamente a la cinta con Vengadores: Doomsday en la cartelera internacional.

Cómo será el final de la saga

El final de la segunda entrega sitúa al espectador en la antesala de una guerra santa liderada por Paul Atreides, quien asume el poder absoluto. Sin embargo, en esta ocasión el libro en el que adapta el final de las películas de Villaneuve adapta la tercera novela, El mesías de Dune, que da un salto temporal de doce años: Paul gobierna como Emperador, incluso sobre los Fremen, pero su régimen comienza a ser cuestionado por las facciones más conservadoras de este pueblo, que perciben la pérdida de su identidad cultural en la expansión galáctica.

Dune Parte 3 llega a cines mexicanos en diciembre de este año (Ig/dunemovie)
Dune Parte 3 llega a cines mexicanos en diciembre de este año (Ig/dunemovie)

La historia se centra en las tensiones entre Paul, su esposa Irulan y su concubina Chani, madre de sus hijos Leto II y Ghanima. A esto se suman las revueltas contra el Quizarato —la orden religiosa instaurada por Paul— y las conspiraciones de las Bene Gesserit, la Cofradía Espacial y los Bene Tleilax, expertos en ingeniería genética. Villeneuve ha declarado que su intención es mostrar a Paul no como un héroe, sino como una advertencia, siguiendo la visión original de Herbert. La tercera entrega promete un tono distinto, dejando de lado la épica visual de las dos primeras películas para adentrarse en los dilemas políticos, religiosos y personales de un líder que enfrenta el peso de sus propias profecías.

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