El director de la película cancelada de ‘Star Wars’ muestra su enfado tras años de trabajo: “Nadie la verá nunca, es una locura”

Kylo Ren, personaje de Adam Driver en "Star Wars" (Créditos: Lucasfilm)

La cancelación de una película de Star Wars centrada en Ben Solo dejó a Steven Soderbergh, Adam Driver y su equipo inmersos en una profunda frustración. El director, ganador del Oscar, compartió recientemente cómo el proyecto absorbió casi tres años de esfuerzos sin ninguna retribución, solo para que finalmente Disney decidiera no dar luz verde a la película.

El título provisional, The Hunt for Ben Solo, reunía a Soderbergh, el actor Adam Driver y la guionista Rebecca Blunt. Según el propio Soderbergh, se trataba de “uno de los guiones más interesantes” en los que había trabajado. El cineasta explicó públicamente que el equipo había invertido “dos años y medio de trabajo gratuito” en el desarrollo. La presidenta saliente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, había calificado el guion de “excelente” en declaraciones recientes. Sin embargo, la valoración positiva dentro del estudio no fue suficiente para que el proyecto avanzara.

Soderbergh relató que la decisión de cancelar la película no fue comunicada con antelación ni acompañada de un proceso de diálogo. “Pensé que la conversación sería estrictamente práctica, sobre el presupuesto o los recursos. Tenía una buena respuesta para eso. Pero nunca llegamos a ese punto. Es una locura. Estamos todos muy decepcionados”, afirmó el director en una entrevista con BK Mag. Adam Driver, quien interpretó a Ben Solo en Star Wars: El ascenso de Skywalker, también expresó su pesar. En octubre, el actor había revelado que el guion era “de los más interesantes” en los que había participado, y que Lucasfilm “amaba” la propuesta. No obstante, la decisión final recayó en los directivos de Disney: el consejero delegado Bob Iger y el copresidente Alan Bergman.

George Clooney junto al director Steven Soderbergh. Photo by Kevin Winter/ImageDirect.

La explicación de Disney

La explicación oficial transmitida por Disney fue escueta: “No creemos que Ben Solo pueda estar vivo”. Según Soderbergh, el estudio nunca detalló más allá de ese argumento, lo que dejó a los implicados sin margen para negociar ni modificar el rumbo del guion. “Cuando Adam y yo hablamos sobre hacerlo público, le dije: ‘No especules sobre las razones, solo cuenta lo que pasó, porque eso es lo único que sabemos’”, añadió el cineasta. El equipo creativo, encabezado por Soderbergh, se enfrentó a la realidad de haber trabajado intensamente en un proyecto que jamás verá la luz. “Había imaginado la película en mi cabeza y me duele que nadie más vaya a verla”, lamentó el director. Su testimonio resalta el carácter inesperado de la cancelación, ya que el equipo confiaba en que la discusión giraría en torno a la viabilidad económica, no a la propia existencia del personaje.

La noticia ha causado revuelo entre los seguidores de la franquicia galáctica, quienes desde octubre expresan su decepción ante la negativa de Disney a apostar por una historia centrada en Ben Solo. El personaje, que muere en la última entrega principal de la saga, se había convertido en uno de los favoritos de una parte importante del fandom. Este episodio reabre el debate sobre la gestión creativa de Disney y la estrategia de Lucasfilm en torno a la marca Star Wars. No es la primera vez que la compañía descarta proyectos avanzados relacionados con la franquicia, lo que ha generado interrogantes sobre los criterios internos de selección y las oportunidades perdidas para expandir el universo de la saga.

Mientras tanto, el universo Star Wars se prepara para su próximo gran estreno cinematográfico: The Mandalorian and Grogu, la primera película galáctica en siete años, llegará a las salas en mayo. El lanzamiento, basado en la exitosa serie de Disney+, busca mantener viva la expectación entre los seguidores, aunque la sombra de proyectos cancelados como el de Soderbergh sigue presente. Soderbergh concluyó sus declaraciones con resignación: “No hay nada que hacer, solo seguir adelante”. El caso ilustra la incertidumbre y los riesgos a los que se enfrentan incluso los creadores más reconocidos cuando se trata de franquicias de alto perfil y decisiones corporativas de gran alcance.