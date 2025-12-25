Mark Hamill anticipa el futuro de ‘Star Wars’ con la inteligencia artificial: “Tendré que preguntar si quieren que aparezca cuando ya no esté”

Mark Hamill afirma que podría seguir apareciendo en 'Star Wars' incluso después de muerto

A sus 74 años, Mark Hamill ha tenido uno de los años más intensos en toda su carrera. El actor ha estado en La vida de Chuck y La larga marcha, sendas adaptaciones de Stephen King, y esta semana estrena la nueva película de Bob Esponja, en la que da voz al famoso pirata el Holandés Errante. No obstante, Hamill confiesa que también observa con inquietud el impacto de la inteligencia artificial en Hollywood. El actor, conocido mundialmente por su papel de Luke Skywalker, ha compartido su preocupación ante la posibilidad de que su imagen y su voz sean recreadas digitalmente en futuras producciones, incluso décadas después de su muerte. “Es difícil predecir el futuro, pero quizá tendré que preguntar a mi familia si quieren que aparezca en una película de Star Wars dentro de treinta años, cuando yo ya no esté”, declaraba Hamill en entrevista con Variety, subrayando la incertidumbre que la tecnología genera en la industria del cine.

El avance de la IA está transformando la forma en que los estudios abordan la creación de contenido. Disney ha anunciado una asociación con OpenAI, permitiendo a los fanáticos generar videos cortos con personajes del universo de Star Wars. Hamill calificó esta tendencia como “fascinante”, aunque admitió sentirse aprensivo respecto a los límites éticos y legales. La reciente contratación de una actriz generada por IA por una agencia importante sorprendió al intérprete, quien se preguntó: “¿Va a quedarse en los 33 años para siempre?”. En los últimos meses, han circulado videos hiperrealistas en los que Luke Skywalker aparece en escenas inéditas, creadas por algoritmos de IA. Ante esto, Hamill reconoce la distancia entre el mundo de los seguidores y la experiencia de los actores. “Cada actor hace su trabajo, y cuando termina, pasa al siguiente proyecto”, explicó. “Pero Star Wars es una franquicia vital que sigue creciendo sin mi participación. Tuve mi momento, ahora solo soy fan”.

La reflexión sobre la IA llega tras un año de altibajos personales y profesionales. Mark Hamill, de 74 años, perdió su hogar en los incendios de Palisades en enero, lo que obligó a su familia a mudarse. “Muchas cosas son inesperadas”, reconoció, y señaló que su trabajo ha sido a menudo un escape tanto para él como para el público. “Estoy en el negocio del escapismo, y si puedo ayudar a la gente a olvidar los titulares terribles, especialmente a quienes también sufrieron los incendios, entonces siento que hago bien mi trabajo”, aseguró. Pese a los contratiempos, Hamill ha tenido uno de los años más productivos de su carrera. Promocionó tres grandes proyectos de estudio: el drama fantástico La vida de Chuck de Mike Flanagan, la adaptación de La larga marcha de Stephen King y la película animada Bob Esponja: Una aventura pirata, donde presta su voz al espectral Holandés Errante. “No tenía nada planeado y, sin embargo, ha sido un año realmente activo”, confesó. “No tengo nada previsto para el próximo año, así que quizá no sea tan movido”.

Mark Hamill en 'La vida de Chuck'

Una retirada con sentimientos encontrados

La relación de Hamill con el retiro ha sido ambivalente. Después de volver a interpretar a Luke Skywalker en la última trilogía de Star Wars, consideró alejarse de la actuación para cerrar su carrera dignamente. “Un actor aprecia una buena entrada, pero también quiere encontrar una forma de terminar su carrera con la cabeza alta”, explicó. Sin embargo, su perspectiva cambió cuando Mike Flanagan lo invitó a participar en La caída de la casa Usher. “Fue un papel de carácter que habría sido rutinario en doblaje. En el doblaje no importa el aspecto, puedes interpretar muchos papeles que nunca harías en cámara. Allí te eligen por el oído, no por la vista”.

Este giro revitalizó su pasión por la interpretación, especialmente a través del trabajo de voz. Hamill ha encontrado en el doblaje una forma de continuar desafiando los encasillamientos ligados a la edad y la apariencia física. Con personajes como el Joker y ahora el Holandés Errante, el actor ha explotado un registro amplio sin las restricciones del físico. “Con un personaje como un pirata fantasma en el mundo de Bob Esponja, puedes ser tan exagerado como quieras. Es como el teatro infantil. No hay ‘demasiado’”, señaló. Hamill también es consciente del peso social y político del entretenimiento. Recordó que Star Wars nació como una alegoría sobre la resistencia y el autoritarismo, inspirada en la Guerra de Vietnam. “La saga funciona en distintos niveles según la edad, pero el trasfondo político sigue vigente cuando miras lo que ocurre hoy en nuestro país”, opinó.

Fuera de la pantalla, Hamill se ha mostrado activo en redes sociales y causas benéficas. Es un colaborador habitual de Make-A-Wish y utiliza sus perfiles en Bluesky e Instagram para promover iniciativas solidarias. “Si has tenido la suerte de hacer lo que amas y vivir de ello, tienes la responsabilidad de devolver lo que puedas”, afirmó. Crítico con plataformas como Twitter y Facebook, Hamill dejó estas redes en desacuerdo con la gestión de Elon Musk y Mark Zuckerberg. “Es una lección real que solo eres una voz en un país de más de 300 millones”, concluyó, reafirmando su postura de vigilancia crítica frente al avance tecnológico y social en el entretenimiento.