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Muere a los 97 años Christine Ruiz-Picasso, nuera del pintor del ‘Guernica’ y principal artífice del Museo Picasso de Málaga

La nuera de Pablo Picasso posibilitó la fundación del museo al donar o prestar más de 200 obras

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Imagen de archivo de Christine y Bernard Ruiz-Picasso recibiendo La Gran Cruz de la Orden civil de Alfonso X el Sabio en 2003. (Europa Press)
Imagen de archivo de Christine y Bernard Ruiz-Picasso recibiendo La Gran Cruz de la Orden civil de Alfonso X el Sabio en 2003. (Europa Press)

La mecenas y nuera del artista malagueño Pablo Picasso, Christine Ruiz-Picasso, ha fallecido a los 97 años en Francia, según ha podido saber la agencia EFE este martes. La viuda de Paul Ruiz Picasso, hijo de la bailarina rusa Olga Khokhlova, fue una figura clave en la recuperación del legado artístico de su suegro en su ciudad natal. Junto a su hijo Bernard, impulsó decisivamente la creación del Museo Picasso de Málaga, inaugurado en octubre de 2003 y convertido hoy en uno de los principales atractivos culturales de Andalucía, con cerca de 800.000 visitantes anuales.

Nacida en Francia en 1928, unos años más tarde contrajo matrimonio con Paulo Picasso, siendo estas sus segundas nupcias. Tras casarse, Christine tomó el apellido de su marido. En 1959 ambos tuvieron un hijo, Bernard, pieza clave en lo que terminaría siendo dicho museo. “El pintor malagueño quería que su obra estuviera presente en su ciudad natal, pero este proyecto quedó frustrado poco después”, relatan desde el organismo.

Pese a que el museo se inauguró en octubre de 2003, la idea de llevarlo a cabo se retomó a principios de 1990, con motivo de las exposiciones Picasso clásico y Picasso, primera mirada, que tuvieron lugar en el Palacio Episcopal de Málaga. En 1996, Christine desempeñó un papel fundamental en la configuración de la colección inicial del museo, al donar y ceder la mayor parte de las 204 obras que integraron su fondo permanente en el momento de la apertura. En total, entre su nieta y su nuera donaron 233 obras a la fundación.

La donación de más de 200 obras

Por esta contribución, recibió en 2003, junto con su hijo, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, una de las máximas distinciones culturales en España. Además, el auditorio del museo fue bautizado con su nombre, en reconocimiento a su estrecha vinculación con la institución, de la que también fue presidenta de honor.

Durante el acto inaugural, presidido por los reyes Juan Carlos I y Sofía el 27 de octubre de 2003, Christine definió el museo como “una historia de amor” dedicada a la memoria de su marido, Paul Ruiz-Picasso. Subrayó entonces que la apertura suponía la culminación de “un largo proceso” que solo fue posible gracias a la colaboración entre la familia del artista y la Junta de Andalucía. Un año más tarde, recibió el título de Hija Adoptiva y la Medalla de la Ciudad.

Vista del Guernica de Picasso en el Museo Reina Sofía de Madrid. EFE/ Chema Moya
Vista del Guernica de Picasso en el Museo Reina Sofía de Madrid. EFE/ Chema Moya

Tras el anuncio de su muerte, se ha pronunciado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que lleva en el cargo desde el año 2000: “Fue artífice del impulso cultural de la ciudad”, ha escrito en X. “Donó el grueso de la colección permanente del museo, contribuyendo a que seamos un referente internacional, acercando la obra de Picasso a las generaciones presentes y a las futuras”, ha añadido.

*Con información de EFE

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