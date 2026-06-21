Lamine Yamal revela sus tres series favoritas,y dos son españolas: “Puedo ponerlas en la tele todo el día y no parar de verlas”

El futbolista español Lamine Yamal en el Mundial. (Reuters)

“Dime qué series ves y te diré quién eres”. Esta adaptación del popular refrán es la que, en Infobae, solemos aplicar para la sección de cultura. Y es que pocas cosas hablan más de nosotros que aquellas películas, series y libros que más nos gustan. Precisamente por eso, suele ser muy habitual preguntarnos por qué tipo de contenidos ven aquellas personas a las que admiramos, ya sean estrellas de cine, de la televisión o del deporte.

Por este mismo motivo, no es de extrañar que, en varias entrevistas, le hayan preguntado a Lamine Yamal por sus producciones favoritas. El intérprete reveló hace dos años a GQ Spain que, durante los viajes con el equipo (ya fuera el Barcelona o la selección española), siempre se lleva un iPad. “Sobre todo por la noche, para ver mis series”, especificaba entonces. En esa misma conversación, por ejemplo, reveló estar viéndose dos series: Breaking Bad y Mi reno de peluche.

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Eso sí, a la hora de nombrar sus series favoritas, Yamal destacó por encima del resto dos producciones (muy) españolas: Aquí no hay quien viva y La que se avecina, dos series de comedia interconectadas entre sí que cuentan la vida de una comunidad de vecinos. “Son dos series que puedo poner en la tele todo el día y no parar de verlas”, confesaba. “Siempre al subir al avión me pongo los cacos y me pongo una serie hasta que me entre el sueño, y por la noche o cuando tengo tiempo en la habitación también”.

El reparto de 'Aquí no hay quien viva'. (Archivo)

La tercera serie favorita de Lamine Yamal

Al año siguiente, le preguntarían otra vez a Lamine Yamal por su serie favorita en una entrevista de preguntas rápidas en Mundo Deportivo. Para aquella ocasión, el futbolista de la selección española daría un nombre distinto al de Aquí no hay quien viva y La que se avecina, series derrotadas, precisamente, por una de las que confesaba estar viendo durante la entrevista con GQ Spain: Breaking Bad.

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Esta elección podría resultar sorprendente, ya que Breaking Bad comenzó cuando Lamine Yamal, que actualmente tiene 18 años, solo tenía uno cuando comenzó a emitirse la serie. Sin embargo, el auge de las plataformas de streaming y el prestigio de esta producción, que actualmente es considerada como una de las mejores de todos los tiempos, han hecho que el futbolista pudiera verla tiempo después. Eso sí, habría que preguntarle que le gusta más, si ver series o jugar al Fortnite, otro de sus grandes entretenimientos, tal y como ha dicho más de una vez.

Tráiler de Breaking Bad

Para quienes no hayan visto Breaking Bad, esta serie, actualmente disponible en Netflix, cuenta la historia de Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química de instituto que, tras ser diagnosticado con un cáncer de pulmón y ver los problemas económicos que podrían afectar a su familia, decide empezar a elaborar drogas en un laboratorio casero junto a un exalumno (Aaron Paul). Una decisión que le llevará a adentrarse cada vez más en el narcotráfico y convertirse en una persona completamente distinta a la que en su día creyó ser.

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