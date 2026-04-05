España

Ayuso califica de “ciegas, absurdas y catetas” la exigencia del PNV de trasladar el Guernica de Picasso a Euskadi

El Gobierno vasco plantea llevar el cuadro al Museo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027

Guardar
Isabel Díaz Ayuso. (Europa Press)
Isabel Díaz Ayuso. (Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este domingo las propuestas de trasladar de forma temporal el ‘Guernica’ de Picasso al País Vasco, denominando estas exigencias como “ciegas, absurdas y catetas“.

La dirigente aludió específicamente a la reciente petición presentada por el Gobierno vasco al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que busca llevar el cuadro al Museo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027. La solicitud responde al 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika, según recoge Europa Press.

En su argumentación, Ayuso recordó otros ejemplos culturales e infraestructurales en el País Vasco con aportaciones de creadores de diversas regiones de España, mencionando que el “Palacio Euskalduna es mitad obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla”.

El informe del Museo Reina Sofía, hecho público esta semana y citado por Europa Press, desaconseja de manera categórica el traslado del ‘Guernica’. Ante este contexto, Díaz Ayuso calificó la iniciativa nacionalista como “un burdo negocio político”.

El lehendakari Imanol Pradales ha afirmado que la cesión de el 'Guernica' de Picasso a Euskadi de forma temporal podría ser "una buena forma de avanzar en reparación". (PNV)

Aitor Esteban vuelve a reclamarlo

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha declarado que la operación sería “posible” y dependería únicamente de la “voluntad política”.

Pradales situó este domingo el traslado del cuadro como una cuestión de voluntad política más que técnica. “¿Va a tener el Gobierno español la valentía política de traer el ‘Guernica’ a Euskadi? ¿Sí o no?”, insistió el lehendakari, que reforzó su argumento con una comparación: “¿Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi?”.

La iniciativa no es nueva, pero sí lo es el tono empleado. En las últimas semanas, tanto el propio Pradales como la vicelehendakari Ibone Bengoetxea han trasladado formalmente la petición al Ejecutivo central. La respuesta, canalizada a través del Museo Reina Sofía, se apoya en informes técnicos que desaconsejan cualquier traslado por el delicado estado de la obra.

‘El Guernica’, una vida nómada

El Guernica, creado en 1937 por Picasso en plena Guerra Civil española y como reacción al bombardeo en Vizcaya, registra decenios de traslados que han afectado a su estado de conservación. Su llegada a España en 1981, tras largos años en Nueva York, y su reubicación en 1992 en el Museo Reina Sofía requirieron procedimientos logísticos complejos debido a la vulnerabilidad de la obra.

El último desplazamiento del Guernica, registrado hace más de 30 años, obligó a implementar medidas técnicas excepcionales como sistemas de amortiguación, embalajes especializados y alteraciones arquitectónicas para mitigar tensiones sobre la pieza, según los informes técnicos. Ese proceso confirmó el diagnóstico: el lienzo presenta fisuras, deformaciones, pérdida de material y craquelado derivados de los repetidos enrollamientos.

Los expertos han consensuado que cualquier nuevo movimiento del Guernica implica riesgos considerables por su sensibilidad a las vibraciones, oscilaciones térmicas y variaciones de humedad.

Temas Relacionados

PNVPaís VascoMadridIsabel Díaz AyusoPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Audiencia Provincial de Madrid afirma que las pruebas presentadas demuestran que hay una conexión cultural y familiar, a pesar de la negativa de la Administración

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril

“Yo lo único que quiero es que seas feliz”, la frase que nunca deberías decirle a un adolescente

El psicólogo especializado en familia Alfonso Navarro advierte que exigir o buscar una felicidad continua en esta etapa de la vida solo puede provocar inseguridad e insatisfacción

“Yo lo único que quiero es que seas feliz”, la frase que nunca deberías decirle a un adolescente

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

La clave de la sentencia radica en la figura de la serventía, que a diferencia de una “servidumbre de paso” (un derecho que se concede cuando una finca no tiene otra salida), es una forma de copropiedad germánica, difícil de extinguir o limitar solo porque existan otras vías de acceso

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

La gran incógnita que rodea a la princesa Leonor: ¿qué estudiará la próxima jefa de Estado?

La hija de Felipe VI podría seguir los pasos de su padre y estudiar una carrera en Madrid o irse fuera de nuestras fronteras

La gran incógnita que rodea a la princesa Leonor: ¿qué estudiará la próxima jefa de Estado?
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

Comienza el juicio por el ‘caso Kitchen’: la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy por el presunto espionaje a Bárcenas

Los desafíos de Carlos Cuerpo en su nuevo puesto: tres leyes atascadas, el fuego cruzado del PP y el pulso contra Trump

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria