Ayuso califica de “ciegas, absurdas y catetas” la exigencia del PNV de trasladar el Guernica de Picasso a Euskadi

Isabel Díaz Ayuso. (Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este domingo las propuestas de trasladar de forma temporal el ‘Guernica’ de Picasso al País Vasco, denominando estas exigencias como “ciegas, absurdas y catetas“.

La dirigente aludió específicamente a la reciente petición presentada por el Gobierno vasco al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que busca llevar el cuadro al Museo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027. La solicitud responde al 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika, según recoge Europa Press.

En su argumentación, Ayuso recordó otros ejemplos culturales e infraestructurales en el País Vasco con aportaciones de creadores de diversas regiones de España, mencionando que el “Palacio Euskalduna es mitad obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla”.

El informe del Museo Reina Sofía, hecho público esta semana y citado por Europa Press, desaconseja de manera categórica el traslado del ‘Guernica’. Ante este contexto, Díaz Ayuso calificó la iniciativa nacionalista como “un burdo negocio político”.

El lehendakari Imanol Pradales ha afirmado que la cesión de el 'Guernica' de Picasso a Euskadi de forma temporal podría ser "una buena forma de avanzar en reparación". (PNV)

Aitor Esteban vuelve a reclamarlo

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha declarado que la operación sería “posible” y dependería únicamente de la “voluntad política”.

Pradales situó este domingo el traslado del cuadro como una cuestión de voluntad política más que técnica. “¿Va a tener el Gobierno español la valentía política de traer el ‘Guernica’ a Euskadi? ¿Sí o no?”, insistió el lehendakari, que reforzó su argumento con una comparación: “¿Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi?”.

La iniciativa no es nueva, pero sí lo es el tono empleado. En las últimas semanas, tanto el propio Pradales como la vicelehendakari Ibone Bengoetxea han trasladado formalmente la petición al Ejecutivo central. La respuesta, canalizada a través del Museo Reina Sofía, se apoya en informes técnicos que desaconsejan cualquier traslado por el delicado estado de la obra.

‘El Guernica’, una vida nómada

El Guernica, creado en 1937 por Picasso en plena Guerra Civil española y como reacción al bombardeo en Vizcaya, registra decenios de traslados que han afectado a su estado de conservación. Su llegada a España en 1981, tras largos años en Nueva York, y su reubicación en 1992 en el Museo Reina Sofía requirieron procedimientos logísticos complejos debido a la vulnerabilidad de la obra.

El último desplazamiento del Guernica, registrado hace más de 30 años, obligó a implementar medidas técnicas excepcionales como sistemas de amortiguación, embalajes especializados y alteraciones arquitectónicas para mitigar tensiones sobre la pieza, según los informes técnicos. Ese proceso confirmó el diagnóstico: el lienzo presenta fisuras, deformaciones, pérdida de material y craquelado derivados de los repetidos enrollamientos.

Los expertos han consensuado que cualquier nuevo movimiento del Guernica implica riesgos considerables por su sensibilidad a las vibraciones, oscilaciones térmicas y variaciones de humedad.