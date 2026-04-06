Quedan tres días para ver en Netflix la saga de comedia y terror que marcó a una generación: de ser machacadas por la crítica a convertirse en películas de culto

Imagen de la película de 'Scooby-Doo'. (Warner Bros.)

Para la mayoría de los espectadores, la comedia y el terror son géneros opuestos. Al fin y al cabo, uno busca provocar carcajadas y el otro engendrar miedo. Sin embargo, lo cierto es que ambos, para alcanzar su objetivo, utilizan las mismas herramientas: la tensión y la sorpresa. Un hecho que ha provocado que, a lo largo de la historia del cine, muchos directores hayan decidido probar suerte fusionando ambas fórmulas para regalarnos títulos inolvidables.

Es así como por los cines han pasado películas como Bitelchús, Scary Movie, Zombies Party o Bienvenidos a Zombieland, al mismo tiempo que en la televisión han triunfado otras propuestas como Lo que hacemos en las sombras o Miércoles. Ahora bien, a esta lista del comedy horror faltarían dos títulos que, tras su estreno a principios de la década de los 2000, provocaron una auténtica revolución en la taquilla de todo el mundo.

Estamos hablando de Scooby-Doo y Scooby-Doo 2: Desatado, las dos películas de acción real que adaptaron la famosa serie de televisión estrenada en 1969, donde un grupo de jóvenes y su perro tratan de resolver diferentes misterios aparentemente sobrenaturales. Ambos títulos, dirigidos por Raja Gosnell (uno de los principales responsables de la saga de Solo en casa) y con guion de James Gunn, ahora convertido en el nuevo líder del multiverso DC tras Superman, y con otros éxitos a sus espaldas como Guardianes de la galaxia o Amanecer de los muertos.

Imagen de la película de 'Scooby-Doo'. (Warner Bros.)

Hasta cuándo se podrán ver en Netflix

Actualmente disponibles en Netflix, ambos títulos solo podrán verse en la plataforma hasta el próximo 8 de abril. Esta supone, pues, una gran oportunidad para descubrir o revisitar dos títulos que, para bien o para mal, no dejaron indiferente a nadie. En primer lugar, porque ambas resultaron recaudar excelentes datos en taquilla y convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de una generación, algo que contrastó con las duras críticas que recibieron por parte de los medios de comunicación.

Con todo, la vida de ambas películas no terminó con su paso por cines, ya que más adelante se convertirían en películas de culto por su mezcla de humor infantil, estética exagerada y guiños adultos. Además, su estética se considera muy característica de principios de la década de los 2000, dado el aspecto de muchos de sus personajes, además de la música y el uso casi temerario del CGI, que si bien en su momento fue tildado de cutre, hoy en día es capaz de arrancarle más de una sonrisa a los espectadores.

Imagen de la película de 'Scooby-Doo'. (Warner Bros.)

Por si fuera poco, en el reparto destacan nombres como el de Freddie Prinze Jr. o Sarah Michelle Gellar, por aquel entonces en un momento álgido de sus carreras tras el éxito de la película Sé lo que hicisteis el último verano. También figuran otros actores hoy consagrados como Matthew Lillard, Linda Cardellini e Isla Fisher, además de leyendas como Tim Blake Nelson, Peter Boyle o Rowan Atkinson en papeles más secundarios que dotan del brillo definitivo a las películas para hacerlas mucho más divertidas y aterradoras.