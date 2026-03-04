El autor de ‘Scary Movie’ promete acabar con la “cultura de la cancelación” con la próxima entrega: “Hay que traer de nuevo la comedia de toda la vida”

Scary Movie 6 presenta un nuevo tráiler.

El comediante y cineasta Marlon Wayans ha presentado el primer tráiler de Scary Movie 6, marcando su regreso, junto a sus hermanos Shawn y Keenen Ivory Wayans, a la franquicia después de veinticinco años. En esta nueva etapa, Wayans lanza un mensaje claro: “Hay que cancelar la cultura de la cancelación” y devolver a la pantalla la comedia directa y sin restricciones que caracterizó a la saga en sus inicios. La película, definida por el propio Wayans como un “recuela”, fusiona los conceptos de reinicio y secuela. Al reunir a gran parte del elenco original, entre ellos Anna Faris y Regina Hall, el filme busca conectar distintas generaciones mediante un humor que no discrimina a ningún grupo.

Wayans explica que el objetivo de esta nueva entrega es provocar risas sin temor a las sensibilidades actuales. “Lo que estamos intentando es traer de vuelta la risa. Esto va de recuperar la comedia como era antes”, afirma el director. Insiste en que la única manera de lograrlo es “cancelar la cultura de la cancelación”, permitiendo a los creadores satirizar todos los temas, sin excepciones. El adelanto de Scary Movie 6, dirigido por Michael Tiddes, exhibe desde sus primeras escenas la apuesta por un humor irreverente y provocador. El tráiler arranca con parodias de películas de terror recientes como M3GAN, Scream 6 y Heart Eyes, en las que los personajes se ven envueltos en situaciones absurdas y políticamente incorrectas.

En uno de los momentos destacados, una víctima corrige a su agresor en pleno ataque: “Mis pronombres son ellos/ellas”, tras ser apuñalada por un personaje disfrazado, subrayando la intención de la película de burlarse de los debates actuales sobre identidad y lenguaje. Wayans deja claro que nadie queda fuera de su sátira: “Vamos a reírnos de todos porque somos ofensores igualitarios”, sostiene. El tráiler refuerza este enfoque con una serie de escenas que desafían los límites del humor: intertítulos anuncian que “no hay espacios seguros”, se muestran bromas explícitas y situaciones que involucran desde parodias de personajes icónicos hasta diálogos provocadores entre los protagonistas.

La nueva entrega de la saga promete parodiar desde los últimos éxitos del terror hasta temas sociales candentes, con el reparto original y nuevas caras, sacudiendo la cartelera peruana a partir del 4 de junio de 2026 (Paramount Pictures)

El reencuentro de los Wayans y el regreso del elenco original

Al referirse a la nueva dirección de la saga, Marlon Wayans destaca la necesidad de recuperar el espíritu original de Scary Movie. Según el cineasta, la clave está en el tipo de humor que practicaron desde sus inicios, inspirado por el ambiente familiar en el que crecieron y la libertad de improvisar en el set. Wayans explica que la película es, ante todo, un ejercicio de comedia sin filtros: “Tenemos una receta y una fórmula que nadie puede copiar. Puedes intentarlo, pero es algo muy específico. Es como crecimos, es la forma en que vemos el mundo”, afirma. La participación de su familia y el legado de su madre resultan fundamentales en esa visión. Añade que, aunque el humor es atrevido y busca provocar, nunca deja de lado la autocrítica y la capacidad de reírse de uno mismo. “Nos gusta ser valientes, pero también hacerlo con cuidado para que todos puedan reírse de sí mismos”, señala Wayans.

La sexta entrega supone también el regreso de los hermanos Wayans tras décadas alejados de la franquicia. Junto a ellos, vuelven figuras reconocidas como Anna Faris y Regina Hall, retomando sus papeles en una historia que mezcla homenaje y renovación. Wayans atribuye este regreso a tres motivos principales: la salida definitiva de los antiguos productores de la saga, el deseo de su padre, Howell Stouten Wayans, de ver a sus hijos trabajar juntos nuevamente, y una convicción personal. “El mundo necesita una gran risa”, resume.

La familia Wayans fue responsable de las dos primeras entregas de Scary Movie, que lograron un éxito comercial considerable. Sin embargo, una disputa con la productora Dimension Films llevó a su salida antes de la tercera película. Ahora, con el control creativo recuperado, los Wayans buscan devolver la saga a su esencia. El estreno de Scary Movie 6 marca así no solo el retorno de sus creadores originales, sino también una declaración de intenciones: desafiar la corrección política y volver a situar la risa irreverente en el centro de la comedia cinematográfica.