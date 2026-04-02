Viajar a la Luna a través de los libros: 10 novelas y ensayos recomendados por científicos de la NASA para conocer mejor los viajes espaciales

Los diez libros que recomienda la NASA para conocer los viajes espaciales. (Montaje de Infobae España)

¿El arte imita a la vida o la vida imita al arte? La pregunta podría pasar por una duda general, de no ser por el hecho de que es la misma que utilizan en la NASA para introducir una entrevista de 2018 con el escritor de ciencia ficción Andy Weir, famoso por sus novelas de El marciano y Proyecto Hail Mary, muy de actualidad por su exitosa adaptación a los cines con Proyecto Salvación.

Y es que, a pesar de la común separación entre “los que son de números y los que son de letras”, los científicos de la agencia espacial más importante del mundo siempre han tenido clara la importancia de la literatura para imaginar, cuestionar o incluso anticipar algunos de los hitos científicos más importantes de la historia. No en vano, más de 100 años antes de que Neil Armstrong pisara la Luna, Julio Verne ya había imaginado ese mismo momento en De la Tierra a la Luna.

De este modo, y aprovechando el reciente inicio de la misión Artemis II para llevar a cuatro astronautas a nuestro satélite, desde Infobae hemos querido hacer una recopilación de todos esos libros de ficción y no ficción que algunos de los trabajadores de la NASA han recomendado para adentrarse en el fascinante mundo de los viajes espaciales.

'Proyecto Salvación', basada en la novela de Andy Weir y protagonizada por Ryan Gosling, (Sony Pictures)

Cinco novelas para viajar a la Luna y más allá

Ya que hemos mencionado a Andy Weir al principio de este artículo, qué mejor que empezar por sus novelas. El escritor nacido en California pasó a la fama por ser el autor de El marciano, una historia en la que un astronauta sufre un accidente mientras está en Marte y debe tratar de sobrevivir absolutamente solo en el planeta rojo. El libro sería uno de los grandes best sellers del año en el que se publicó, y propiciaría también una adaptación dirigida por Ridley Scott y con guion de Drew Goddard.

Curiosamente, Goddard repetiría como guionista en la recién estrenada adaptación de Proyecto Hail Mary, novela finalista del Premio Hugo en 2022 (de los más importantes del mundo en materia de ciencia ficción), donde un hombre despierta en una nave espacial sin recordar nada, pero con una misión de la que depende el destino de la Tierra. Sin embargo, antes de este libro, Weir publicaría otro titulado Artemisa, también del gusto de los científicos de la NASA, donde se habla de la primera ciudad en la Luna.

Cinco novelas de ciencia ficción recomendadas por la NASA. (Montaje de Infobae España)

Más allá de Weir, el ingeniero de la NASA J.P. Burke recomienda en su blog The Space Above Us la trilogía Marciana (Marte rojo, Marte verde, Marte azul) de Kim Stanley Robinson, donde se describe una hipotética colonización de Marte en la que, además de abordar los retos científicos y tecnológicos que supondría, describe los desafíos políticos, económicos y psicológicos que el ser humano debe afrontar. Este tipo de abordaje sería también el que el famoso científico y divulgador Carl Sagan plantearía en su libro más leído: Contacto, donde plantea los efectos de la hipotética crisis existencial que supondría para el ser humano descubrir que no estamos solos en el universo.

Cuando las novelas de ciencia ficción se centran en alcanzar un alto nivel de rigor científico, se las cataloga como de ciencia ficción dura, un género en el que han destacado autores como el escritor Arthur C. Clarke y el ingeniero Bert Gentry Lee, que unieron sus mentes para escribir la saga de Rama (Cita con Rama, Rama II, El jardín de Rama, Rama relevada), donde la humanidad envía una nave espacial para investigar un misterioso asteroide cuyo origen parece revelar la existencia de vida extraterrestre.

Cinco ensayos para conocer mejor los viajes espaciales

Para quienes prefieran los libros de no ficción, la NASA cuenta con una biblioteca propia en la que busca tanto registrar su propia historia como realizar una labor divulgativa. Por desgracia, muchos de los libros que se recomiendan están solo disponibles en inglés, aunque como puerta de entrada siempre podamos recurrir a clásicos de la divulgación como Cosmos, del ya mencionado Carl Sagan, donde se habla del origen del universo y algunos de sus elementos más fascinantes. Si se desea profundizar más, también se recomienda El universo en una cáscara de nuez, del conocido físico teórico Stephen Hawking.

Para quienes deseen conocer más sobre la exploración espacial, la NASA contaba entre sus asesores al divulgador Neil deGrasse Tyson, quien precisamente sustituiría a Sagan para presentar su famoso programa de televisión Cosmos: un viaje personal. Más allá de esta faceta, DeGrasse también publicaría algunos libros realmente estimulantes sobre los viajes espaciales, entre ellos Crónicas del espacio. Ante la última frontera, donde resume el pasado de la agencia espacial y explora tanto sus desafíos presentes como futuros.

Los mejores ensayos sobre el espacio. (Montaje realizado por Infobae)

Además, también hay muchos astronautas que han narrado de primera mano su propia experiencia al viajar al espacio o al trabajar en distintas misiones en la Tierra. Entre ellos está el best seller Guía de un astronauta para vivir en la Tierra, donde el coronel Chris Hadfield, con casi cuatro mil horas en el espacio, describe minuciosamente todo el entrenamiento al que se sometió con tal de poder dedicarse (y sobrevivir en el intento) a la exploración espacial.

Las reflexiones de este astronauta se extrapolan a la vida en general, de una forma similar a la que la astronauta española Sara García Alonso (pionera al conseguir entrar en la Agencia Espacial Europea) realiza en Órbitas. Apuntes de una vida en continua exploración. En este ensayo, la autora comparte varias experiencias de su vida, mostrando cómo la curiosidad la llevó a plantear y afrontar todos los retos con los que se encontró hasta lograr hacerse un hueco en la historia.