Sara García Alonso, la única astronauta española, en ‘La Revuelta’: “Nadie se mete a esta profesión para ser rico”

Sara García Alonso junto a David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La astronauta Sara García Alonso ha inaugurado la semana como primera invitada en La Revuelta, dando lugar a una entrevista que combinó divulgación científica, reflexión social y momentos de humor. Su presencia ha vuelto a poner el foco en una de las figuras más relevantes de la ciencia y la exploración espacial en España, tanto por su trayectoria profesional como por su papel simbólico en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Desde 2022, la joven forma parte de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), un hito que la sitúa como la primera mujer española en entrenar oficialmente con vistas a una futura misión espacial. Sin embargo, su perfil va mucho más allá de la carrera aeroespacial. Licenciada en Biotecnología, la científica se especializó posteriormente en Biología Molecular del cáncer e Investigación Traslacional, campos en los que desarrolla su labor profesional. Esta doble vertiente, científica y espacial, ha convertido su figura en un referente para las nuevas generaciones interesadas en la investigación y la ciencia aplicada.

La visita al programa no era la primera para la investigadora. Hace aproximadamente un año ya había pasado por el espacio televisivo para presentar su libro Órbitas. Apuntes de una vida en continua exploración, una obra en la que entrelaza experiencias personales relacionadas con el mundo espacial, elementos de ficción y reflexiones prácticas sobre cómo afrontar los retos vitales. En su visita al plató de RTVE presentado por David Broncano, García ha retomado ese tono divulgativo y cercano, hablando tanto de su profesión como de cuestiones de actualidad científica.

Su situación económica

Durante la conversación, uno de los temas abordados fue el eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que podrá observarse desde distintos puntos de la península Ibérica. La astronauta ha explicado su relevancia y ha subrayado la importancia de acercar la astronomía a la ciudadanía y fomentar el interés por la ciencia desde edades tempranas.

Como es habitual en el formato del programa, Broncano ha cerrado la entrevista recurriendo a sus preguntas clásicas, entre ellas la relacionada con la situación económica de los invitados. El presentador introdujo el tema con ironía al afirmar: “Astronauta, piloto, biotecnóloga, investigadora contra el cáncer... estarás forrada”. La respuesta de García ha servido para desmontar ciertos tópicos asociados a las profesiones científicas y al imaginario popular sobre los astronautas. “Astronauta que trabaja de investigadora y que recibe su salario como investigadora, no como astronauta. Y piloto por amor al arte, que me lo tengo que pagar yo. Esto es algo que se hace por vocación, no para hacerse rico”, ha aclarado.

Ha sido entonces cuando la científica ha aprovechado el altavoz televisivo para lanzar una reflexión más amplia sobre la precariedad del sector científico en España. “Sin ciencia no hay futuro y hay mucha gente que le gustaría dedicarse a esto, pero que literalmente está tan mal pagado que ni siquiera puede. [...] Nadie que se meta en ciencia, en investigador, ni siquiera en la profesión de astronauta lo hace por hacerse rico, para nada. Es por un sentimiento de servicio público, de mejorar las cosas, de mejorar el entorno que tienes a tu alrededor”, ha manifestado. Sus palabras resonaron como una crítica directa a las condiciones laborales y a la falta de apoyo estructural al ámbito científico.

La entrevista también ha dejado espacio para cuestiones más personales. En respuesta a la pregunta habitual sobre su vida íntima, García ha recurrido al humor para describir un último año especialmente intenso: “Último año que ha sido un año muy ajetreado. El año pasado te dije que llevaba un año casada, pero que todavía estaba de luna de miel. Y te diré que, a diferencia del eclipse de este año, mi luna de miel aún no se ha eclipsado”. De esta manera, su intervención a modo de broma provocaron las risas en el plató: “Hay que mantener los motores en marcha”.