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Por qué Céline Dion se retiró de los escenarios y ha vuelto años después con una decena de conciertos en París

Su último gran concierto en solitario tuvo lugar en la primavera de 2020, en Nueva York

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La cantante Celine Dion posa para un retrato el sábado 14 de diciembre de 2013 en Los Ángeles. (Jordan Strauss/Invision/AP)
La cantante Celine Dion posa para un retrato el sábado 14 de diciembre de 2013 en Los Ángeles. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Seis años después, Céline Dion está de vuelta. Este pasado lunes, la cantante canadiense anunció su regreso a los escenarios con diez conciertos en París que se celebrarán durante los próximos meses de septiembre y octubre. Su último gran show en solitario tuvo lugar en la primavera de 2020, en Nueva York, en el marco de una gira que primero se canceló por la pandemia y que después no pudo retomarse debido a su enfermedad.

El anuncio lo realizó la propia artista a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram coincidiendo con su 58 cumpleaños: “Este año voy a recibir el mejor regalo de mi vida. Voy a tener la oportunidad de veros, de actuar para vosotros una vez más, en París, a partir de septiembre de este año”, dijo. La intérprete de My Heart Will Go On actuará durante diez noches en el Paris La Défense Arena entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre. Las entradas saldrán en preventa el próximo 7 de abril y la venta general tendrá lugar tres días más tarde.

Estos son los primeros conciertos de la artista desde que anunció su retiro en 2022, tras su diagnóstico de una enfermedad rara neurológica incurable llamada síndrome de la persona rígida (SPR). “Estoy genial, gestionando mi salud, sintiéndome bien, cantando de nuevo, incluso bailando un poco”, afirmó la artista en el vídeo, visiblemente emocionada.

En 2021, la cantante anunció que sufría “espasmos musculares severos y persistentes”

“Durante estos últimos años, cada día que ha pasado, he sentido vuestras oraciones y vuestro apoyo, vuestra amabilidad y vuestro amor. Incluso en mis momentos más difíciles, habéis estado ahí para mí. Me habéis ayudado de formas que ni siquiera puedo describir, y me siento verdaderamente afortunada de contar con vuestro apoyo”, dijo, antes de confirmar su vuelta a los escenarios.

El 19 de octubre de 2021, la cantante publicó un comunicado en su web anunciando la cancelación de su concierto en el Resorts World Theatre de Las Vegas, programados para noviembre de ese año y febrero del 2022. El motivo era que Dion estaba “experimentando espasmos musculares severos y persistentes” que le impedían actuar. Unos meses antes, en julio de 2021 la cantante tuvo que reprogramar todo el Courage World Tour por Europa y América por la pandemia, aunque finalmente tuvo que cancelarlo en enero del 2022, ahora sí por problemas de salud.

Tras varios años de lidiar con una enfermedad neorológica, Celine Dion está de vuelta con una serie de shows muy especiales en París

Finalmente, el 8 de diciembre de 2022, la intérprete de The Power of Love hizo público a través de sus redes sociales que padecía esta enfermedad. “Siempre he sido muy transparente y no estaba preparada para decir nada antes, pero ahora sí lo estoy”, dijo la cantante. “Lamentablemente, los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria; a veces me dificultan caminar y me impiden usar mis cuerdas vocales para cantar como suelo hacerlo”, continuó.

El síndrome de la persona rígida (SPS) afecta a pocas personas en el mundo, y se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo se ataca a sí mismo. No existe cura para esta enfermedad, pero en la mayoría de los casos es tratable mediante intervenciones farmacológicas e inmunoterapias.

La Torre Eiffel se ilumina para celebrar el anuncio de las fechas de los conciertos de la cantante Céline Dion. (REUTERS)
La Torre Eiffel se ilumina para celebrar el anuncio de las fechas de los conciertos de la cantante Céline Dion. (REUTERS)

Parte de su proceso quedó documentado en la película documental I Am: Céline Dion, en producción desde 2021 y estrenada en 2024, donde la artista ganadora de cinco premios Grammy reflexionaba sobre su vida, su carrera y mostraba la realidad de convivir con una enfermedad poco investigada. Ese mismo año, Dion protagonizó una breve reaparición durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó una emotiva versión de Hymne à l’amour, de Édith Piaf. Ahora, la cantante actuará para unos 40.000 espectadores por día en el Paris La Défense Arena, poniendo fin a varios años de ausencia obligada por sus problemas de salud.

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