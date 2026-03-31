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Céline Dion regresa a los escenarios después de 6 años: dará 10 conciertos en París (Francia) entre septiembre y octubre

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La artista Céline Dion ha anunciado su regreso a los escenarios después de 6 años. Lo hará con una serie de 10 conciertos en París (Francia) entre los días 12 de septiembre y 14 del mes de octubre, de este 2026.

Aunque la artista actuó en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Francia, en el 2024, se trata de los primeros conciertos desde su residencia 'Celine' en Las Vegas entre 2011 y 2019. En 2019 y 2020 actuaba con el 'Courage World Tour'.

Estos últimos años han estado marcados por la enfermedad neurológica que padece la artista, el síndrome de la persona rígida, que le ha obligado a cancelar más de una actuación desde 2022.

Los conciertos, que tendrán lugar en el París La Défense Arena, prometen ser "inolvidables", tal y como ha avanzado la propia artista en su cuenta de Instagram. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 7 de abril.

"Ha sido duro mantener el secreto pero quiero que sepáis que estoy bien, estoy cuidando mi salud. Me siento bien y he vuelto a cantar e incluso bailo un poco. Me encanta", ha explicado en un vídeo.

Así, los días concretos de las actuaciones son el 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de septiembre, además del 3, 7, 10 y 14 de octubre.

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