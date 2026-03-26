Ginebras se hacen una intervención a sí mismas en su nuevo disco": “No nos ha dado tiempo a cogerle manía a ‘La típica canción’, cuando la cantas en directo vuelve a cobrar sentido”

La banda Ginebras se sincera sobre los desafíos de su carrera. Hablan del "salto a un sonido diferente", el miedo a no gustar y cómo la experimentación fue clave. Además, revelan su secreto para superar las crisis internas: un coach de grupo y aprender a gestionar las relaciones.

Sentadas en torno a una mesa, riéndose de los problemas y llorando por las nuevas alegrías. Solo les falta una cerveza para convertirse en sus adorados Lily, Marshall, Barney, Robin y Ted, aunque este último está presente en forma de camiseta. Las Ginebras entran en el set de Infobae desprendiendo la misma alegría y entusiasmo que el elenco de Cómo conocí a vuestra madre, uno de los puntos de partida de su nuevo álbum. No solo por la alusión directa en algunas de sus canciones, sino por el espíritu algo nostálgico y romántico que también entraña el disco, titulado Donde nada es para tanto.

“Lo que ya hoy no es para tanto para Ginebras es la incertidumbre de cómo iba a ir el disco. Hubo un momento de decir: ‘Ostras, a ver dónde vamos, hacia dónde vamos, qué concepto, qué queremos transmitir, qué hacemos con las canciones’”, explica Raquel, bajista de la banda. “Hemos sufrido muchísimo en esa etapa de pensar qué vamos a hacer ahora y si nos hemos equivocado. No nos hemos equivocado, chicas”, secunda Sandra, guitarrista y segunda voz del grupo que se estreno en 2019 y no tardó en cautivar a una nueva generación por su característico sonido alegre y letras de lo más pegadizas y codificadas en torno a la cultura pop.

Las Ginebras presentan su nuevo álbum 'Donde nada es para tanto'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

Cada una de un rincón distinto de España (A Coruña, Cádiz, Alicante y Madrid) y con referentes muy distintos (desde el pop canónico de Elton John al reguetón, el ska o el punk), las Ginebras mencionan a Olivia Rodrigo como otro de los puntos de influencia para este nuevo álbum, en el que de alguna manera han dejado atrás cosas para encontrarse con una nueva identidad musical. “Nos dimos cuenta de que no nos estaban saliendo hacer canciones como Cosas moradas o Metro de Madrid, y nos salió otra cosa. Dijimos: ‘Vamos a tirar para adelante y a seguir con lo que nos sale de dentro’. Había riesgo, pero nos encanta experimentar y ver que la gente lo agradece”, admite Sandra, mientras que Juls, la batería, señala una de las claves: “Agradecemos a la gente que tiene la mente abierta para escuchar y saber que un artista no es solo una cosa que hace al principio. Las cosas cambian y el cambio forma parte del proceso”.

Las nuevas Ginebras se ponen serias

En Donde nada es para tanto se aprecia esa transición hacia una nueva gama de sonidos desde sus propias letras, mucho más introspectivas y personales que hasta relatan algún que otro viaje del grupo. Aunque cada una tiene su propio pronóstico de cuál podría convertirse en el propio ‘hit’ del álbum, no esconden que le siguen debiendo mucho a La típica canción, su primer gran éxito y el que aun sirve como sello de marca. “No nos ha dado tiempo a cogerle manía a La típica canción. Cuando la cantas en directo vuelve a cobrar sentido y vida”, afirma Magüi, la cantante. “Nunca la ensayamos, por eso mismo. Nos encantaría que alguna de este disco desvinculara ese gran peso que tiene La típica canción”, coinciden las cuatro.

Otro de sus grandes éxitos fue precisamente una versión de Rosalía, de rigurosa actualidad por sus recientes polémicas pero quien sin embargo sigue siendo todo un referente para la banda, que confiesa haber pasado grandes apuros para conseguir entradas al LUX Tour. “Ella en sí es una inspiración, es precioso todo lo que hace”, recalca Magüi. “No justifico las críticas, pero el hecho de tener tanto alcance como tiene Rosalía, pues es inevitable que te lleguen críticas y ya está. Pero no creo que a le quite el sueño que la hayan hecho eso”, zanja Juls, mientras debaten cuál de todas las canciones de LUX podría ser la adecuada para versionarse. “La Perla o Dios es un stalker. La Perla sería como la más fácil porque es la más pop dentro de la locura del disco", convienen las cuatro.

Las Ginebras presentan su nuevo álbum 'Donde nada es para tanto'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

Intervenciones y amistades duraderas

En ese cambio de sonido hay también un cambio de la propia personalidad de cada una, fruto de las experiencias y del proceso de madurez en el que se encuentran, algo que no esconden se ha visto reflejado en las letras. “Ya no nos sentimos tan identificadas cantando eso de antes, pero no es que no queramos cantar eso, sino que también queríamos hablar y cantar sobre otros temas. Cuando rondas los treinta, la vida se pone un poco más seria”. Y esa seriedad llega a su culmen con Intervención, un tema que hace referencia directa a los famosos encuentros que mantenían los protagonistas de Cómo conocí a vuestra madre cuando algo no iba bien con uno de ellos, para hacer frente a los problemas y apoyarse mutuamente, clave también en el éxito de la banda. “La serie fue una revolución. Vimos reflejadas muchas cosas que nos estaban pasando. La canción es como hacer una intervención a nuestros fans, a quienes igual necesitan escuchar esto”, señala Magüi. “En la canción decimos: ‘Lo único que pasa es que tienes 30 años’, que no tiene por qué ser 30, pero es estar reflexionando, teniendo dudas. Tranqui, tira pa’lante”.

Entrando en una edad en las que las crisis están a la orden del día y después de una oleada de separaciones y rupturas de otras bandas femeninas del indie español como Shego, Cariño o Lisasinson, las Ginebras explican su fórmula para mantener vivo el buen rollo. “Nosotras tuvimos un acierto grande que fue desde el principio contar con una coach de grupo, y eso al final nos ha hecho hablar de muchas cosas incómodas, igual que en otro tipo de relaciones”, revela Raquel. “Tener un grupo con amigas no es ni una relación de amigas, ni una relación de pareja, ni de trabajo. Es otra cosa diferente donde estás muy vulnerable. Hemos ido conociéndonos y resolviendo conflictos”, desgrana la bajista. “Es como hacer un máster en gestión emocional. Hay mucho ego y cada una gestiona las cosas a su manera. Trabajo, paciencia, cariño y respeto”, secunda Juls.

Con todo ello en mente, es imposible no remitirse de nuevo a Cómo conocí a vuestra madre y hacer el ejercicio de imaginarse a la banda dentro de unos años. “Me veo haciendo la promo de un quinto disco”, dispara Sandra. “¡Yo quiero hijos!“, exclama Magüi. ”Y yo perros“, le responde Juls. “Algún bebé, la promo de un nuevo disco y una gira por Argentina y Estados Unidos”, recapitulan, antes de darse cuenta de algo menos ambicioso pero quizá mucho más importante. “Seguir pudiendo hacer la compra semanal”, concluyen entre risas. Después de todo, para las Ginebras aun hay cosas que sí importan tanto.