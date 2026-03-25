Disney prepara una nueva película de ‘Cenicienta’ en acción real: estará centrada en las hermanastras de la icónica princesa

Escenas de "La Cenicienta" de Walt Disney de 1950

Disney ha anunciado el desarrollo de una nueva película de acción real que explorará el universo de Cenicienta desde una perspectiva inédita en su filmografía. El proyecto, titulado provisionalmente Stepsisters, se enfocará en la vida y motivaciones de Anastasia y Drizella, las famosas hermanastras que tradicionalmente han ocupado el rol de antagonistas en la historia original.

Desde el lanzamiento de la primera película animada de Cenicienta en 1950, el personaje ha estado presente en múltiples formatos: tres largometrajes animados, una adaptación en acción real y una amplia variedad de productos, videojuegos y relatos derivados. Sin embargo, la nueva apuesta de Disney busca subvertir la fórmula habitual al otorgar el protagonismo a los personajes secundarios, intentando resignificar su papel dentro del imaginario popular.

La información, revelada por un reporte exclusivo de Deadline, confirma que Disney trabaja en una película centrada en las hermanastras de Cenicienta. El largometraje abordará las vidas de Anastasia y Drizella, conocidas en la trama por su trato abusivo hacia la protagonista antes de que esta logre su final feliz. El nuevo relato promete ampliar la mirada sobre estos personajes, mostrando sus motivaciones y circunstancias en un enfoque que podría alejarse de la mera caricatura del villano.

El proyecto contará con un equipo creativo que ya ha trabajado previamente con Disney en otros títulos recientes. Akiva Schaffer, director de Agárralo como puedas, asumirá la dirección de Stepsisters. El guion estará a cargo de Dan Gregor y Doug Mand, quienes también participaron en la escritura de Rescue Rangers. La base del libreto parte de un guion original firmado por Micheal Montemayor, conocido por su trabajo en Tangled (Enredados). La producción estará dirigida por Ali Bell para la compañía Party Over Here.

La experiencia del equipo detrás de cámaras sugiere que el tono de la película podría inclinarse hacia la comedia, con elementos de sátira o comentario meta sobre los cuentos de hadas. La trayectoria de Schaffer, Gregor y Mand en proyectos previos —incluido el reboot de The Naked Gun previsto para 2025— respalda la expectativa de un tratamiento humorístico o innovador para el relato de las hermanastras. En cuanto a detalles de producción, no se ha confirmado una fecha de estreno ni el inicio del rodaje, aunque se prevé que Disney comparta más información conforme avance el desarrollo del proyecto.

Escenas de "La Cenicienta" de Walt Disney de 1950

El precedente: ‘La hermanastra fea’

La decisión de centrar una película en las hermanastras de Cenicienta coincide con una tendencia reciente a reinterpretar personajes clásicos desde nuevas perspectivas. Un ejemplo destacado es la película noruega La hermanastra fea, estrenada en 2025, que aborda el relato de las hermanastras desde el humor negro y el body-horror. La cinta obtuvo elogios de la crítica y una nominación al Oscar en la categoría de mejor maquillaje y peluquería, lo que demuestra el interés del público y la industria por historias alternativas en torno a figuras emblemáticas. Disney, al contar con los derechos de la versión clásica de Cenicienta y su iconografía asociada, tiene la capacidad de ofrecer una aproximación más familiar y apta para todos los públicos. La elección de un equipo creativo con experiencia en la comedia y la sátira refuerza la expectativa de un enfoque menos oscuro que el de su contraparte noruega.

La posibilidad de que Stepsisters aporte una visión humorística o autocrítica al universo de las princesas Disney ha generado expectativas entre los seguidores de la franquicia. La productora ha demostrado en ocasiones anteriores su interés por revisar y actualizar sus clásicos, adaptándolos a sensibilidades actuales y explorando nuevos matices en personajes previamente relegados o estereotipados. Aunque por ahora no se han anunciado detalles sobre el reparto ni avances argumentales, el anuncio del equipo creativo ha sido interpretado como una señal de que la obra buscará sorprender y renovar el canon de películas de acción real basadas en cuentos de hadas.

La noticia sobre el desarrollo de Stepsisters aún se encuentra en una fase preliminar. Disney no ha comunicado fechas de estreno ni el calendario de rodaje, pero se espera que en los próximos meses se revele más información sobre el avance del proyecto, el elenco y el enfoque definitivo del guion. La apuesta por una reinterpretación de las hermanastras de Cenicienta responde tanto a tendencias recientes en la industria cinematográfica como a la propia tradición de Disney de reinventar sus clásicos para nuevas generaciones. La recepción del público y la crítica determinarán si esta versión logra consolidarse como una nueva referencia dentro del extenso legado de la compañía.