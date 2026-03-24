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Si te gustó ‘Chernobyl’, no te pierdas la nueva miniserie de Netflix sobre uno de los peores accidentes nucleares de la historia: “Es increíble que esto ocurriera”

Esta producción de cinco episodios se ha colado entre lo más visto de la plataforma, contando un incidente de contaminación radiactiva que acabó con la vida de varias personas

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Imágenes de 'Emergencia Radiactiva'. (Netflix)
Imágenes de 'Emergencia Radiactiva'. (Netflix)

El 13 de septiembre de 1987, dos hombres entraron en el edificio abandonado del Instituto Goiano de Radioterapia, vacío desde hacía años. Allí, encontraron una máquina de radioterapia en cuyo interior había una pequeña cápsula luminosa por la que se sintieron fascinados. No sabían que aquel brillo era el de 93 gramos de cloruro de cesio, un compuesto con la radiación equivalente a la de un accidente por sobrecalentamiento en un reactor nuclear.

Así empieza una historia en la que un simple descubrimiento acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla radiactiva: nadie imaginaba que aquel objeto, vendido pocos días después a una chatarrería, pondría en jaque la salud de miles de personas, provocando una de las mayores crisis de salud pública del país.

La historia del accidente radiactivo de Goiana acaba de llegar a Netflix, plataforma que narra este incincidente su nueva miniserie Emergencia radiactiva, una de las producciones más vistas de la plataforma pese a los pocos días que han pasado desde su lanzamiento. La producción ya ocupa, de hecho, la segunda posición en el ránking global, solo superada por la adaptación de One Piece.

Tráiler de 'Emergencia radiactiva', la serie sobre el accidente nuclear de Goiânia. (Netflix)

“Al principio pensé que era una ficción”

Emergencia radiactiva narra los acontecimientos de un episodio que tuvo en jaque a Brasil durante semanas. Aquel material brillante pasó de mano en mano y se esparció por la ciudad durante días, lo que hizo que durante semanas se examinara a más de 100.000 personas para descartar la contaminación. Cientos de ellas mostraban niveles de radiactividad muy superiores a lo normal, y cuatro de ellas acabaron falleciendo por la exposición.

La producción de la miniserie de Netflix corre a cargo de Gustavo Lipsztein, quien también ha dirigido sus cinco episodios, y Johnny Massaro y Paulo Gorgulho interpretan a los jóvenes que, sin saberlo, desencadenan la crisis. “Al principio pensé que era una ficción”, admitía Massaro en el estreno, mostrando hasta qué punto llega el desconocimiento global sobre un incidente catalogado por la revista Time como uno de los accidentes nucleares más graves de la historia.

Con una ambientación colorida y vibrante de los años 80, Emergencia radiactiva es una apuesta perfecta para todos aquellos que disfrutaran con Chernobyl, la exitosa miniserie HBO Max. Al fin y al cabo, ambas series abordan el pánico social y el desconocimiento científico que se vivieron en ambos accidentes, así como las consecuencias humanas que dejaron las catástrofes. Eso sí, la producción brasileña es mucho menos sombría que su predecesora.

Imágenes de 'Emergencia Radiactiva'. (Netflix)
Imágenes de 'Emergencia Radiactiva'. (Netflix)

Éxito y controversia

Emergencia radiactiva también ha generado debate en Brasil por algunas de sus decisiones creativas, como recrear la ciudad en São Paulo en vez de filmar en el lugar original de la tragedia. Varios habitantes de Goiânia han lamentado además que se alterara cómo los afectados interpretaron sus síntomas, ya que la serie no muestra cómo muchos pensaron que habían sufrido una intoxicación alimentaria y eso retrasó el diagnóstico de lo que les ocurrió. Además, algunos sobrevivientes han señalado que la intensidad del brillo azul de la cápsula que muestra la pantalla está exagerada respecto a la realidad.

Con y sin ese tipo de licencias, lo cierto es que Emergencia radiactiva se ha convertido en uno de los nuevos fenómenos internacionales de Netflix, obteniendo muy buenas críticas por parte de los suscriptores que ya la han podido ver. “Es increíble pensar que esto ocurriera en la vida real, ¡y en mi país!“, escribe un espectador que ha puntuado con la máxima calificación en la plataforma de IMDb. ”Una de las mejores series que he visto".

Del mismo modo, otros tantos usuarios alaban cómo la serie pone sobre la mesa la fragilidad de las sociedades cuando se encuentran ante una amenaza desconocida, así como la facilidad con la que un error puede transformar la vida de una comunidad. Así, Emergencia radiactiva es una serie que no solo sacude por su carga dramática, sino que además indaga en las cicatrices de un pasado poco recordado pero vital a la hora de recordar los riesgos de la radioactividad.

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