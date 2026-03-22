Acaba de llegar a Netflix esta película española que rompe tabúes sobre la edad en el amor y el sexo y ya está entre las más vistas: “En las mujeres se oculta más”

David Verdaguer en 'Siempre es invierno'. (Netflix)

Desde hace años, el nombre de David Trueba tiene una gran influencia en el mundo del cine español. Hermano del oscarizado Fernando Trueba y sobrino del también cineasta Jonás Trueba, su carrera cuenta con títulos tan emblemáticos como Vivir es fácil con los ojos cerrados, ganadora de seis premios Goya, o Saben aquell, una de las películas más exitosas del cine español en 2023 con la que logró otras 11 nominaciones. Finalmente, este biopic del humorista Eugenio solo se llevaría un cabezón en la categoría de Mejor actor principal para David Verdaguer.

Precisamente es con este intérprete con quien David Trueba decidió colaborar de nuevo en su nueva película, Siempre es invierno, estrenada el pasado 2025 y recién incluida en el catálogo de Netflix, donde ya presume de ser uno de los títulos más vistos en España. Se trata de una adaptación de su propia novela, Blitz (editada por Anagrama), donde narra la historia de un arquitecto que, tras romper con su pareja en un viaje a Bélgica, acaba conociendo a una mujer varios años mayor que él.

“Cuando la mujer pasa de los cuarenta y cinco años desaparece del radar y, si no lo hace, se le tacha de comportamiento vergonzoso”, opinaba el cineasta en una entrevista con Infobae. “Con los hombres es totalmente natural. Y no, no solo en la valoración de lo atractivo. Cuando Brad Pitt tenía 24 años no estaba en la lista de los hombres más atractivos del mundo, porque eran otros y, a lo mejor, sus compañeras de reparto sí que estaban. Ahora (ellas) han desaparecido mientras él está en la cúspide. En las mujeres hay más ocultación”.

Tráiler 'Siempre es invierno'

Una sorprendente película sobre desamor

Así, Siempre es invierno es una película que invita al espectador a adentrarse en una historia que rompe con los tabúes del edadismo en las relaciones amorosas y sexuales, sobre todo cuando la persona de mayor edad es la mujer. “No esperamos ver su cuerpo, ni saber su estado de ánimo, no queremos sentir que aún tiene vida por delante, queremos dejarla como en un cajón, es como el sexo de nuestros padres”, denunciaba David Trueba, quien para su película cuenta con Isabelle Renaud (estrella del cine francés) para el papel de Olga, la mujer con la que el protagonista iniciará una relación.

Al mismo tiempo, la película de Trueba es una cinta que nos habla sobre esos momentos de la vida en los que uno se tambalea y debe volver a empezar de cero: apuntar, paso a paso, el nuevo rumbo a seguir tras un duro desamor. Con un tono ubicado entre la comedia ligera y la tragedia íntima, Siempre es invierno invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y sorprende con un argumento lleno de giros.

David Verdaguer e Isabelle Renaud en 'Siempre es invierno', de David Trueba (Atresmedia Cine)

A pesar de no recibir ninguna nominación a los Goya, Siempre es invierno convenció a toda la crítica especializada y se convirtió en uno de los estrenos más destacados de finales de año. Disponible desde el 20 de marzo en Netflix, ya se ha situado como la segunda película más vista de la plataforma en nuestro país, solo por detrás de Peaky Blinders: El hombre inmortal, también recién estrenada, y títulos como Máquina de guerra y La bestia, que llevaban semanas dominando la lista.