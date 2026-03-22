España Cultura

Acaba de llegar a Netflix esta película española que rompe tabúes sobre la edad en el amor y el sexo y ya está entre las más vistas: “En las mujeres se oculta más”

David Verdaguer e Isabelle Renaud protagonizan esta adaptación de ‘Blitz’, la novela de Fernando Trueba, dirigida por él mismo

Guardar
David Verdaguer en 'Siempre es
David Verdaguer en 'Siempre es invierno'. (Netflix)

Desde hace años, el nombre de David Trueba tiene una gran influencia en el mundo del cine español. Hermano del oscarizado Fernando Trueba y sobrino del también cineasta Jonás Trueba, su carrera cuenta con títulos tan emblemáticos como Vivir es fácil con los ojos cerrados, ganadora de seis premios Goya, o Saben aquell, una de las películas más exitosas del cine español en 2023 con la que logró otras 11 nominaciones. Finalmente, este biopic del humorista Eugenio solo se llevaría un cabezón en la categoría de Mejor actor principal para David Verdaguer.

Precisamente es con este intérprete con quien David Trueba decidió colaborar de nuevo en su nueva película, Siempre es invierno, estrenada el pasado 2025 y recién incluida en el catálogo de Netflix, donde ya presume de ser uno de los títulos más vistos en España. Se trata de una adaptación de su propia novela, Blitz (editada por Anagrama), donde narra la historia de un arquitecto que, tras romper con su pareja en un viaje a Bélgica, acaba conociendo a una mujer varios años mayor que él.

“Cuando la mujer pasa de los cuarenta y cinco años desaparece del radar y, si no lo hace, se le tacha de comportamiento vergonzoso”, opinaba el cineasta en una entrevista con Infobae. “Con los hombres es totalmente natural. Y no, no solo en la valoración de lo atractivo. Cuando Brad Pitt tenía 24 años no estaba en la lista de los hombres más atractivos del mundo, porque eran otros y, a lo mejor, sus compañeras de reparto sí que estaban. Ahora (ellas) han desaparecido mientras él está en la cúspide. En las mujeres hay más ocultación”.

Tráiler 'Siempre es invierno'

Una sorprendente película sobre desamor

Así, Siempre es invierno es una película que invita al espectador a adentrarse en una historia que rompe con los tabúes del edadismo en las relaciones amorosas y sexuales, sobre todo cuando la persona de mayor edad es la mujer. “No esperamos ver su cuerpo, ni saber su estado de ánimo, no queremos sentir que aún tiene vida por delante, queremos dejarla como en un cajón, es como el sexo de nuestros padres”, denunciaba David Trueba, quien para su película cuenta con Isabelle Renaud (estrella del cine francés) para el papel de Olga, la mujer con la que el protagonista iniciará una relación.

Al mismo tiempo, la película de Trueba es una cinta que nos habla sobre esos momentos de la vida en los que uno se tambalea y debe volver a empezar de cero: apuntar, paso a paso, el nuevo rumbo a seguir tras un duro desamor. Con un tono ubicado entre la comedia ligera y la tragedia íntima, Siempre es invierno invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y sorprende con un argumento lleno de giros.

David Verdaguer e Isabelle Renaud
David Verdaguer e Isabelle Renaud en 'Siempre es invierno', de David Trueba (Atresmedia Cine)

A pesar de no recibir ninguna nominación a los Goya, Siempre es invierno convenció a toda la crítica especializada y se convirtió en uno de los estrenos más destacados de finales de año. Disponible desde el 20 de marzo en Netflix, ya se ha situado como la segunda película más vista de la plataforma en nuestro país, solo por detrás de Peaky Blinders: El hombre inmortal, también recién estrenada, y títulos como Máquina de guerra y La bestia, que llevaban semanas dominando la lista.

Temas Relacionados

NetflixPelículasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Marco Aurelio, filósofo estoico: “Cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo: ‘Hoy me encontraré con un tramposo, un envidioso y un antisocial’”

El emperador y pensador romano practicaba un entrenamiento matinal que le servía para enfocar de otra manera los problemas que se iba a encontrar a lo largo del día

Marco Aurelio, filósofo estoico: “Cuando

El manual de monjas barrocas para sobrevivir a los dramas del siglo XXI: “Hay toda una historia de vida conventual que tiene que ver con la rebeldía femenina”

Carmen Urbita y Ana Garriga, conocidas como ‘Las hijas de Felipe’, trasladan su exitoso pódcast al libro ‘Instrucción de novicias’. “Todo lo que te pasa a ti ya le pasó a una monja en los siglos XVI y XVII”, recuerdan

El manual de monjas barrocas

El libro que explica el éxito de Carolina Durante, el grupo de moda en el indie español: “Han roto el techo de cristal para las bandas de guitarras”

El escritor y periodista musical Manuel Moreno analiza la carrera de la banda madrileña al tiempo que traza un repaso de la escena musical de los últimos años

El libro que explica el

Crítica de ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar: una obra maestra, radical e incómoda, de un director en perpetua búsqueda de sí mismo

El autor vuelve a demostrar su valentía a través de una película repleta de capas en la que se cuestiona a sí mismo a través de un perverso juego ‘metacinematográfico’

Crítica de ‘Amarga Navidad’, de

Los conciertos de Shakira dividen al Ayuntamiento de Madrid y al Gobierno central: “Están intentando boicotear la ciudad”

El delegado de Urbanismo Borja Carabante ha respondido al delegado del Gobierno Francisco Martín tras sus críticas al proyecto de la cantante colombiana que aterrizará en la capital

Los conciertos de Shakira dividen
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez exige la apertura

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una fractura en la tibia y peroné y que sufre de alcoholismo crónico

La DGT retira la homologación de 5 balizas V-16: estas son las que se deben sustituir y el tiempo que hay para reemplazarlas

Cuatro detenidos por lanzar trozos de adoquines contra el acuartelamiento de la Guardia Civil de Ciempozuelos, Madrid, y subirlo a redes sociales

Una aseguradora deberá pagar el tratamiento psiquiátrico e indemnizar a una mujer por la muerte de su perra atropellada con un total de 3.600 euros

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

Real Madrid - Atlético de

Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga en vivo

El hermano de Carlos Alcaraz sigue los pasos del número del mundo y gana el challenger de Murcia sub-15

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo