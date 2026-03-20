España Cultura

La miniserie española que acaba de llegar a Netflix y amenaza con destronar a ‘One Piece’: lleva más de tres millones de visualizaciones

Protagonizada por algunos de los rostros jóvenes del momento, cuenta la historia de tras hermanas envueltas en un gran problema en República Dominicana

Guardar
Clara Galle, Paula Usero y
Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

En menos de tres días, una miniserie española ha irrumpido con fuerza en el catálogo internacional de Netflix, una de las principales plataformas de streaming. El fenómeno no solo ha sorprendido por su velocidad de ascenso, sino también por el volumen de audiencia: más de tres millones de visualizaciones la sitúan ya en el Top 3 global, amenazando con desplazar a una de las series más populares del momento, One Piece, que desde su estreno se ha mantenido como una de las más vistas de la plataforma y acaba de presentar su segunda temporada.

La serie Esa noche se ha convertido en el nuevo referente del éxito español en la plataforma, llegando poco después del estreno de la segunda temporada de One Piece. Aunque esta última se posicionó rápidamente en el primer lugar del ranking, la producción española ha escalado posiciones y mantiene una reñida competencia por el liderazgo internacional. El argumento de Esa noche se articula en torno a un thriller de seis episodios y 246 minutos de duración. La historia sigue a dos chicas que viajan a República Dominicana para visitar a su hermana, con la intención de disfrutar unas vacaciones. Sin embargo, un atropello inesperado termina en tragedia y marca el inicio de un dilema moral que pone a prueba la lealtad familiar. Las tres jóvenes deciden protegerse y encubrir lo ocurrido, enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones.

La adaptación de Esa noche parte de la novela That Night de Gillian McAllister, traducida a diez idiomas y reconocida por su capacidad de generar debate sobre los límites de la ética y la responsabilidad. El salto a la pantalla ha implicado cambios significativos respecto al libro original: en la novela, el destino de las protagonistas era Italia y la trama incluía a un hermano, aspectos que la serie modifica para centrarse en la sororidad y el potencial de sus protagonistas femeninas.

Clara Galle, Paula Usero y
Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

Un reparto joven

El reparto principal está formado por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, quienes lideran una historia marcada por la tensión y la incertidumbre. Acompañan a estas actrices otros intérpretes como Nüll García, Pedro Casablanc y Alicia Falcó, bajo la dirección de Jorge Dorado y Liliana Torres. El rodaje se desarrolló entre República Dominicana, Guipúzcoa y Navarra, aportando variedad de escenarios a la narrativa. El impacto de Esa noche no solo se mide en cifras. La miniserie ha sido recibida con curiosidad tanto por los seguidores de la novela como por nuevos espectadores, que valoran la capacidad de la trama para abrir debates sobre los límites de la lealtad y el peso de las decisiones en situaciones extremas. El ritmo vertiginoso y el enfoque en la psicología de los personajes han sido destacados como elementos clave de su éxito.

La estrategia de la plataforma para impulsar la ficción española incluye otros lanzamientos recientes como Cortafuego, 53 domingos, El refugio atómico y Salvador. El rendimiento de Esa noche, con más de tres millones de visualizaciones en menos de 72 horas, refuerza la tendencia de crecimiento de las producciones en español y demuestra su capacidad para competir a nivel internacional con títulos de gran presupuesto. La competencia por el primer puesto en el ranking internacional sigue abierta. El avance de Esa noche frente a One Piece mantiene la atención de la audiencia y consolida el fenómeno de las series españolas en el mercado global. Con una recepción que supera las expectativas iniciales y una trama que interpela a los espectadores, la miniserie se perfila como uno de los grandes éxitos de la temporada.

Temas Relacionados

NetflixOne PieceSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Shakira busca unir Latinoamérica con España durante sus conciertos en Madrid con un programa de arte, cine y gastronomía escogidos por ella misma

Será en septiembre cuando la cantante colombiana ponga el broche de oro a su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World’ en la capital

Shakira busca unir Latinoamérica con

Los hombres en el universo Almodóvar: todos los ‘alter-ego’ del director que han sido creadores, desde ‘La ley del deseo’ hasta ‘Amarga Navidad’

Repasamos todos los personajes dentro de la filmografía ‘almodovariana’ que han interpretado a directores de cine

Los hombres en el universo

Shakira anuncia tres conciertos en Madrid con un estadio propio que se construirá en el Iberdrola Music: fechas, cuándo y dónde comprar las entradas

Después de que adelantase en RTVE que cerraría su gira con la construcción del Estadio Shakira, la artista confirma ahora una residencia de tres noches en la capital en la que habrá una “amplia variedad de actividades”

Shakira anuncia tres conciertos en

Pedro Almodóvar revela su tradición más especial al presentar ‘Amarga Navidad’: “Lo hacemos con cada estreno”

El director de cine pasó por La Revuelta para presentar su última obra y repasar su carrera

Pedro Almodóvar revela su tradición

Dani de la Torre, director de ‘Zeta’, con Mario Casas como agente secreto: “En España podemos hacer películas muy potentes, solo falta que nos lo creamos”

El director de películas como ‘El desconocido’ y series como ‘La unidad’, va un paso más allá con esta película al puro estilo James Bond para Prime Video

Dani de la Torre, director
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un guardia civil se enfrenta

Un guardia civil se enfrenta a siete años de cárcel por facilitar datos de vehículos a un amigo que trabajaba en una agencia de seguridad a cambio de dinero

Una empresa que trabaja con los misiles Patriot y cazas de combate rastrea para Hacienda en Tiktok, Instagram y Onlyfans: busca contribuyentes con “patrones delictivos”

Sánchez va más allá del “no a la guerra” en la UE y vende el ‘modelo España’ en el jaque energético por la guerra en Irán

Sorteo del Día del Padre de la ONCE: el número que ha repartido 17 millones de euros

Las nuevas cámaras con IA de la DGT son capaces de multarte por cosas que antes no se podían demostrar: dónde se ubican y cómo evitar las sanciones

ECONOMÍA

Mapa de precios de gasolina

Mapa de precios de gasolina y diésel en España: cómo encontrar la gasolinera más barata cerca de ti

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Los ganaderos se plantan ante los abusos de la industria láctea: “Si ganan la batalla, la leche de los españoles vendrá en polvo desde Nueva Zelanda”

El precio de la vivienda en España podría bajar si el conflicto en Oriente Medio se prolonga: “Si la guerra dura año y medio, es posible que caiga”

Encierran en una vivienda okupada de Salamanca a una mujer con discapacidad durante cuatro meses para quedarse con su pensión

DEPORTES

Rafael Jódar y su histórica

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid