La miniserie española que acaba de llegar a Netflix y amenaza con destronar a ‘One Piece’: lleva más de tres millones de visualizaciones

Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

En menos de tres días, una miniserie española ha irrumpido con fuerza en el catálogo internacional de Netflix, una de las principales plataformas de streaming. El fenómeno no solo ha sorprendido por su velocidad de ascenso, sino también por el volumen de audiencia: más de tres millones de visualizaciones la sitúan ya en el Top 3 global, amenazando con desplazar a una de las series más populares del momento, One Piece, que desde su estreno se ha mantenido como una de las más vistas de la plataforma y acaba de presentar su segunda temporada.

La serie Esa noche se ha convertido en el nuevo referente del éxito español en la plataforma, llegando poco después del estreno de la segunda temporada de One Piece. Aunque esta última se posicionó rápidamente en el primer lugar del ranking, la producción española ha escalado posiciones y mantiene una reñida competencia por el liderazgo internacional. El argumento de Esa noche se articula en torno a un thriller de seis episodios y 246 minutos de duración. La historia sigue a dos chicas que viajan a República Dominicana para visitar a su hermana, con la intención de disfrutar unas vacaciones. Sin embargo, un atropello inesperado termina en tragedia y marca el inicio de un dilema moral que pone a prueba la lealtad familiar. Las tres jóvenes deciden protegerse y encubrir lo ocurrido, enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones.

La adaptación de Esa noche parte de la novela That Night de Gillian McAllister, traducida a diez idiomas y reconocida por su capacidad de generar debate sobre los límites de la ética y la responsabilidad. El salto a la pantalla ha implicado cambios significativos respecto al libro original: en la novela, el destino de las protagonistas era Italia y la trama incluía a un hermano, aspectos que la serie modifica para centrarse en la sororidad y el potencial de sus protagonistas femeninas.

Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

Un reparto joven

El reparto principal está formado por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, quienes lideran una historia marcada por la tensión y la incertidumbre. Acompañan a estas actrices otros intérpretes como Nüll García, Pedro Casablanc y Alicia Falcó, bajo la dirección de Jorge Dorado y Liliana Torres. El rodaje se desarrolló entre República Dominicana, Guipúzcoa y Navarra, aportando variedad de escenarios a la narrativa. El impacto de Esa noche no solo se mide en cifras. La miniserie ha sido recibida con curiosidad tanto por los seguidores de la novela como por nuevos espectadores, que valoran la capacidad de la trama para abrir debates sobre los límites de la lealtad y el peso de las decisiones en situaciones extremas. El ritmo vertiginoso y el enfoque en la psicología de los personajes han sido destacados como elementos clave de su éxito.

La estrategia de la plataforma para impulsar la ficción española incluye otros lanzamientos recientes como Cortafuego, 53 domingos, El refugio atómico y Salvador. El rendimiento de Esa noche, con más de tres millones de visualizaciones en menos de 72 horas, refuerza la tendencia de crecimiento de las producciones en español y demuestra su capacidad para competir a nivel internacional con títulos de gran presupuesto. La competencia por el primer puesto en el ranking internacional sigue abierta. El avance de Esa noche frente a One Piece mantiene la atención de la audiencia y consolida el fenómeno de las series españolas en el mercado global. Con una recepción que supera las expectativas iniciales y una trama que interpela a los espectadores, la miniserie se perfila como uno de los grandes éxitos de la temporada.