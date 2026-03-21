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El creador de ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’ habla del final de la historia y da pistas sobre la próxima película de James Bond

Steven Knight desarrolló las razones detrás de la conclusión de la historia de los Shelby mientras se prepara para tomar las riendas de la saga 007

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Peaky Blinders: El Hombre Inmortal presenta un nuevo tráiler.

En la esperada película de Netflix Peaky Blinders: el hombre inmortal, el destino de Tommy Shelby queda finalmente sellado. Cillian Murphy interpreta por última vez al jefe de la familia Shelby en una historia marcada por la violencia, la herencia y la inevitable sucesión. El creador de la saga, Steven Knight, analiza en entrevista los elementos clave de este desenlace, la dinámica entre padre e hijo y los desafíos tras las cámaras. Además, Knight adelanta en exclusiva que trabaja en el guion de la próxima entrega de James Bond. El filme, estrenado el 20 de marzo, presenta la caída definitiva de Tommy Shelby. La trama, que durante seis temporadas exploró el ascenso y declive del personaje en Birmingham, culmina con un giro dramático: Shelby muere, cediendo el liderazgo a su hijo Duke, interpretado por Barry Keoghan. Esta transición, según Knight, responde a una lógica interna de legado y poder que estaba presente desde el inicio de la serie.

El creador relata que la decisión sobre el destino de Tommy fue compleja. “Tommy Shelby decía en la serie que el único que podía matarlo era él mismo. Pero no quería que ocurriera así. De repente, quedó claro probablemente un minuto antes de que lo escribiera”, explica. Knight destaca que la muerte del personaje no solo representa un final, sino también el inicio de una nueva etapa para el clan Shelby. “Se trata de sucesión y legado. Tommy Shelby siempre tuvo una relación curiosa con la vida y la muerte, caminando esa cuerda floja desde la Primera Guerra Mundial. La conclusión de su viaje es que va a reunirse con su familia y con Grace”, comenta. La película escenifica el traspaso de poder de Tommy a Duke. En palabras de Knight, el acto de pedirle a su hijo que use “la bala con el nombre” forma parte de una tradición de la familia y sella el destino de ambos personajes. El director también señala el simbolismo de la escena final: “Quería que el público estuviera en el funeral, pero no como familia, sino como espectadores. Al final, ves la llama a lo lejos. Es como alejarse de una pintura para tener perspectiva”.

La producción de la película no estuvo exenta de dificultades. Uno de los momentos más intensos en pantalla es la pelea entre Tommy y Duke, filmada en un corral de cerdos real. Knight narra que la escena requirió gran esfuerzo físico y cierto riesgo para los actores. “Cuando Barry [Keoghan] cae al suelo, los cerdos intentan morderlo. Hubo que apartarlos y volver a empezar”, detalla. Además, la pelea se realizó en condiciones adversas, con lodo y excremento de cerdo auténtico. “Los cerdos son las criaturas más anárquicas del mundo. Arruinaron todo el set”, añade el director. Cillian Murphy, quien no es aficionado a los caballos, también enfrentó una escena peligrosa al actuar muy cerca de un animal asustado. Knight recuerda: “Cuando el caballo se alza frente a Cillian, está a unos centímetros de las pezuñas. Eso es real, no un doble. Me impresionó cómo mantuvo la calma”.

Cillian Murphy junto a Steven
Cillian Murphy junto a Steven Knight (Netflix)

Pendientes de 007

El fallecimiento de Helen McCrory, quien interpretaba a la tía Polly, impactó en el desarrollo del filme y forzó cambios en el guion. Knight admite que la ausencia de la actriz alteró el equilibrio de la historia. “Es una pérdida trágica. Vemos su foto en el funeral. La historia habría sido la misma en lo fundamental, pero la presencia de Helen lo cambiaba todo”, afirma.

La pandemia también obligó al equipo a modificar los planes originales. La intención era producir una séptima temporada antes del largometraje, pero las restricciones sanitarias aceleraron la transición directa al cine. Con Tommy Shelby fuera de escena, el protagonismo recae en Duke, su hijo. Knight anticipa que el próximo spinoff girará en torno a la consolidación de Duke como nuevo líder. Aunque no revela detalles, confirma que la franquicia continuará y que hay interés en explorar el legado Shelby desde una perspectiva renovada.

En la entrevista, Steven Knight confirma su participación como guionista de la próxima película de James Bond. Al ser consultado sobre el avance del proyecto, responde: “No puedo comentar”. Sin embargo, matiza: “Obviamente, no puedo dar detalles, pero me lo estoy pasando muy bien. Las cosas avanzan bastante bien”. Cuando se le pregunta si el estreno será pronto, Knight responde: “Sí. [Parece inseguro] Depende de lo que quieras decir con ‘pronto’, pero sí. Las cosas avanzan bastante bien”. El creador concluye sin ofrecer más información sobre el agente británico, dejando a los seguidores de la saga a la espera de futuras novedades.

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