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Si te gustó ‘Hamnet’, no puedes perderte la película ganadora de tres Oscar de la misma directora: un ‘western’ sobre la crisis económica

Aunque en España puede verse en Disney+ y Movistar Plus+, la cinta se emite esta noche en La 2

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Imagen de 'Nomadland'. (SEARCHLIGHT PICTURES)
Imagen de 'Nomadland'. (SEARCHLIGHT PICTURES)

La cineasta Chloe Zhao viene de lo que se denomina un año perfecto. El pasado mes de enero se estrenó en España Hamnet, la película que adapta la novela del mismo nombre de Maggie O’Farrell y que retrata el duelo que le supuso a William Shakespeare y a su mujer la muerte de su hijo de 11 años a causa de la peste en 1596. La tragedia inspiró al autor inglés a escribir la obra Hamlet.

Protagonizada por Jessie Buckley en el papel de Agnes y por Paul Mescal como William Shakespeare, la cinta ha estado nominada a ocho premios Oscar en esta última edición celebrada este domingo, aunque solo consiguió llevarse uno: el de Buckley.

No es la primera vez que la directora obtiene el consenso unánime de la crítica y el público. Ya lo hizo en 2020 con Nomadland, una película que se convirtió en uno de los grandes títulos de su filmografía y que terminó llevándose tres Oscar: mejor película, mejor dirección y mejor actriz para Frances McDormand. Aunque en España puede verse en Disney Plus+ y Movistar Plus+, la cinta se emite esta noche, 19 de marzo, en La 2 a las 23:25 horas.

HAMNET – Teaser Tráiler (Universal Pictures) Crédito: (YouTube: Universal Pictures México)

En su tercera cinta, la historia sigue a Fern (McDormand) en pleno 2011, una mujer de unos sesenta años que, tras la muerte de su marido y el cierre de la empresa donde trabajaban, decide emprender un viaje por el oeste estadounidense. Lejos de asentarse en un nuevo hogar, opta por una vida nómada en su caravana, enlazando trabajos temporales y cruzándose con otros viajeros que comparten una realidad similar.

Basada en el ensayo País Nómada (2017) de la periodista Jessica Bruder, la historia documenta una realidad poco visible en Estados Unidos: la de miles de personas que, tras la gran crisis económica de 2007, se vieron obligadas a abandonar sus hogares y a sobrevivir encadenando trabajos temporales mientras recorren el país en caravanas o furgonetas.

Un ‘road trip’ sobre la crisis

La cinta se estrenó el 11 de septiembre de 2020 durante el Festival Internacional de Cine de Venecia y el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde se convirtió en la primera película de la historia en llevarse simultáneamente el León de Oro y el Premio del Público. La crítica y el público le llevaron a los Óscar, donde obtuvo seis nominaciones, aunque finalmente solo se llevó tres. Entre ellas, la de Mejor película y Mejor dirección, convirtiéndose en la segunda mujer en ganarlo en las 93 ediciones que para entonces se habían celebrado de dichos premios.

Imagen de 'Nomadland'. (SEARCHLIGHT PICTURES)
Imagen de 'Nomadland'. (SEARCHLIGHT PICTURES)

Antes de ese reconocimiento internacional, Zhao ya había llamado la atención con Songs My Brothers Taught Me (2015), su ópera prima, y especialmente con The Rider (2017), un retrato a medio camino entre la ficción y el documental ambientado en el mundo de los rodeos que consolidó su estilo: historias íntimas, personajes no profesionales y una puesta en escena naturalista.

Tras el éxito de Nomadland, la directora dio el salto a una gran producción de estudio con Eternals (2021), su incursión en el universo Marvel. Hasta ahora, era la directora del reboot de Buffy, cazavampiros, que volvía con la protagonista de la serie original Sarah Michelle Gellar. Sin embargo, hace unos días la propia actriz anunció que finalmente el proyecto había sido cancelado.

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