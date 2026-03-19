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Se vende la casa de uno de los integrantes de Pink Floyd: cinco dormitorios, casi dos hectáreas de terreno y una piscina hecha a medida

El guitarrista la compró con el auge del grupo británico en 1970 y mantiene la decoración intacta de la época

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La casa del guitarrista de
La casa del guitarrista de Pink Floyd por 1,27 millones de euros. (Savills)

La casa de uno de los integrantes más influyentes de Pink Floyd, el guitarrsita David Gilmour, está en venta y ofrece un vistazo directo al pasado glorioso del rock británico. Ubicada en Woodley, Essex (Reino Unido), esta vivienda no solo fue un refugio de la creatividad musical, sino que aún conserva la decoración y el ambiente propios de los años 70, época en la que el grupo alcanzó el estrellato mundial. Según Country Life, la propiedad está disponible por 1,27 millones de euros y representa una oportunidad única para quienes buscan un hogar con historia y carácter.

La vivienda cuenta con cinco dormitorios y casi dos hectáreas de terreno, distribuidos en un entorno semirrural ideal para quienes desean tranquilidad cerca de Londres. Los detalles arquitectónicos originales se mantienen intactos: vigas oscuras a la vista, chimeneas de ladrillo y ventanas emplomadas que recuerdan a décadas pasadas. La decoración conserva papel pintado de virutas de madera y cortinas florales, elementos que sitúan al visitante en la época dorada de Top of the Pops y el auge del rock británico.

Entre los atractivos de la propiedad destaca la historia personal de David Gilmour, quien adquirió la casa en 1970, antes de conocer a su primera esposa, Ginger Gilmour. Ambos vivieron allí hasta 1980 y, de acuerdo con información de Country Life, el guitarrista no solo fue propietario, sino que también se involucró activamente en las reformas de la vivienda. Añadió una sala de música y un estudio de grabación, además de excavar una piscina que aún se encuentra en el terreno, aunque en estado de abandono. Estos detalles convierten a la casa en un verdadero testimonio de la vida cotidiana de una estrella del rock.

Un recorrido por la casa original de David Gilmour

La casa, tal como se presenta hoy, es una cápsula del tiempo que permite imaginar cómo era la rutina de una figura clave de Pink Floyd. Según Country Life, la decoración interior prácticamente no ha cambiado en los últimos cincuenta años. Los baños color aguacate, las alfombras florales de tonos intensos y los muebles originales transportan a los visitantes a una época marcada por la creatividad, los excesos y la experimentación musical.

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La vivienda, además de sus cinco dormitorios, ofrece amplios espacios comunes y dependencias adicionales, algunas en ruinas, que pueden restaurarse o adaptarse a las necesidades de una familia moderna. Las chimeneas de ladrillo y las tejas originales refuerzan el carácter histórico de la propiedad, mientras que el entorno natural añade privacidad y silencio, condiciones ideales para quienes buscan inspiración o simplemente desean un retiro lejos del bullicio urbano.

El hecho de que la casa haya sido habitada por una leyenda del rock añade un atractivo especial para coleccionistas, aficionados a la música y quienes valoran el patrimonio cultural británico. La proximidad a lugares como Roydon, Harlow y Epping facilita la movilidad diaria, convirtiéndola en una opción interesante para quienes trabajan en Londres pero prefieren vivir en un entorno rural.

Detalles y posibilidades de renovación

Uno de los aspectos más llamativos de la casa es el estado de conservación de sus elementos originales. La piscina excavada por Gilmour, aunque actualmente cubierta de algas y con el trampolín aún visible, constituye un guiño nostálgico a la época en la que la familia Gilmour disfrutaba de la propiedad. Estas características hacen de la vivienda un proyecto atractivo tanto para quienes desean mantener el estilo vintage como para quienes prefieren modernizarla respetando su esencia.

El exterior de la casa
El exterior de la casa con una piscina que hizo el guitarrista. (Inmobiliaria Savills)

Tras la salida de los Gilmour en 1980, la casa permaneció en manos de los siguientes propietarios hasta su reciente fallecimiento, momento en el que la propiedad salió al mercado. El mantenimiento de la decoración y la estructura original proporciona una base sólida para quienes deseen invertir en una restauración que combine historia y modernidad.

Con casi dos hectáreas de terreno, la vivienda permite desarrollar jardines, áreas de recreo o incluso pequeños proyectos agrícolas. Los amplios dormitorios y la distribución de los espacios facilitan la convivencia familiar y el desarrollo de actividades artísticas, algo que sin duda marcó la vida de David Gilmour durante su estancia en el lugar. Según Country Life, la combinación de historia, espacio y ubicación hace de esta casa una oportunidad irrepetible en el mercado inmobiliario británico.

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