Muere Gemma Cuervo, la mítica actriz de ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’, a los 91 años

Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años (Europa Press)

Tal y como ha informado el programa Fiesta este sábado 14 de marzo, la actriz Gemma Cuervo ha muerto a los 91 años en el Hospital de la Paz de Madrid. Se trata de una noticia que llega como un jarro de agua fría para el mundo de la interpretación, pues es una de las actrices más queridas de nuestro país, para jóvenes y mayores gracias por sus interpretaciones en Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Cuervo llevaba ya una década retirada y alejada de los medios de comunicación y estaba centrada en vivir tranquila junto a sus familiares y seres queridos.

Todavía no ha trascendido el motivo del deceso, aunque desde el equipo del programa de Telecinco conducido por Emma García han trasladado el pésame a sus hijos: Cayetana, Fernando y Natalia, quienes compartieron los mensajes de apoyo recibidos tras la noticia de la muerte.

En una de sus últimas intervenciones públicas, Gemma Cuervo compartió en redes sociales una reflexión dirigida a las nuevas generaciones. “La vida es demasiado breve para no hacerlo. Os quiero”, sostuvo la actriz al referirse a la importancia de la empatía y el entendimiento entre padres e hijos en su publicación, que ahora se interpreta como un mensaje de despedida inesperado.

Gemma Cuervo, en imagen de archivo (Europa Press)

El legado que deja Gemma Cuervo

El carácter sorpresivo de la pérdida ha aumentado el impacto, dado que apenas cuatro días antes la actriz mantenía actividad en sus perfiles sociales, donde expresó: “Nunca me gustó dar consejos. Siempre he creído en la libertad de cada uno para aprender la vida a su manera. Pero con los años una comprende algunas cosas. Queridos jóvenes, vuestros padres un día decidieron traeros al mundo sin manual de instrucciones. Improvisaron, se equivocaron, sacrificaron muchas cosas, intentando hacerlo lo mejor posible. Amadlos. Entendedlos. No es fácil ser padre ni ser madre”.

Gemma Cuervo ha fallecido dejando huérfano el escenario español contemporáneo. Su figura forma parte indiscutible de la crónica del teatro, la televisión y el cine en nuestro país durante más de seis décadas, donde su profesionalidad y su talento han sido su sello. Su muerte supone la desaparición de una de las últimas representantes de varias generaciones de intérpretes que dominaron todos los géneros, desde el teatro clásico hasta la televisión de máxima audiencia.

Gemma Cuervo y Mariví Bilbao en 'Aquí no hay quien viva' (Atresmedia)

La trayectoria de Gemma Cuervo

Gemma Cuervo, nacida en Barcelona en 1934, forjó su identidad artística en la posguerra, impulsando su propio proyecto escénico y participando en más de doscientas adaptaciones televisivas. Su papel más recordado corresponde a Vicenta en Aquí no hay quien viva, pero su trayecto reúne numerosos registros: pionera en la vanguardia teatral, fundadora de compañía junto a Fernando Guillén, e intérprete en películas como El mundo sigue (1965), cinta que resultó censurada por su cruda visión de la posguerra.

Ha sido galardonada con reconocimientos como el Premio Ercilla, el Ondas, el premio de la Asociación Independiente del Teatro y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid. Al margen de la popularidad alcanzada en televisión, Gemma Cuervo emprendió su formación actoral en el Teatro Español Universitario y debutó dirigida por Adolfo Marsillach. Trabajó también bajo la dirección de José Tamayo en la Compañía Lope de Vega y, desde finales de los años sesenta, asumió riesgos escénicos junto a su entonces marido, Fernando Guillén, poniendo en escena textos de Camus, Sartre y Albee.

Los míticos papeles de Gemma Cuervo

El mítico trío de Gemma Cuervo en 'Aquí no hay quien viva' (Atresmedia)

Su presencia resultó habitual en el espacio televisivo en blanco y negro Estudio 1, donde intervino en más de doscientas dramatizaciones. Su incursión cinematográfica incluyó títulos como La vida es maravillosa (1965), dirigida por Rafael J. Salvia, Los chicos del Preu (1967) de Pedro Lazaga, Señora doctor (1974) y Odio mi cuerpo (1974). Más recientemente regresó al cine con El sueño de una noche de San Juan (2005), donde dio voz a Cleta, y La reina del convento (2024), interpretando a Sor Rita.

El reencuentro del gran público con Gemma Cuervo se produjo gracias a Médico de familia, pero la consolidación de su personaje televisivo llegó en Antena 3 con la serie Aquí no hay quien viva. En esta ficción, su papel de Vicenta conectó transversalmente con la audiencia, tanto en la generación que seguía la serie semanalmente como en quienes, años más tarde, la han redescubierto a través de redes sociales como TikTok. La actriz compartió pantalla con Emma Penella y Mariví Bilbao, construyendo un trío que se ha convertido en historia de España.

Teaser oficial de la temporada 14 de 'La que se avecina'.