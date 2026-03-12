Se recupera un clásico de la literatura política llevado al cine dos veces: una novela que cuestionaba el imperialismo estadounidense hace setenta años

El reconocido autor Graham Greene y la portada de su célebre novela 'El americano tranquilo', que rescata Libros del Asteroide

La novela El americano tranquilo, de Graham Greene, es una de las obras más penetrantes en la literatura política de posguerra y, ahora, Libros del Asteroide la recupera en una nueva edición. Lejos de limitarse a narrar un episodio situado en la Indochina de los años cincuenta, el libro despliega un relato donde el thriller político se transforma en un examen profundo sobre las implicaciones morales de la inocencia y la violencia disfrazada de virtud en los procesos históricos.

La novela, editada en 1955, sobresale por anticipar la lógica del intervencionismo justificado por nociones abstractas, abordando cómo tales ideas, en su aplicación práctica, demandan inevitablemente víctimas.

En sus páginas, el personaje de Thomas Fowler, corresponsal británico, relata en primera persona su experiencia durante el conflicto en Saigón, acompañado de Phuong, una joven vietnamita cuya presencia oscila entre lo afectivo y lo estratégico.

Este frágil equilibrio se ve alterado por la irrupción de Alden Pyle, un estadounidense convencido de poder instaurar la democracia mediante una llamada “Tercera Fuerza”. La intervención de Pyle y su participación en un atentado con víctimas civiles hacen que el protagonista descubra que la pretendida neutralidad también constituye una forma de implicación. El tema central de la novela, qué responsabilidad se asume ante los vivos cuando la verdad parece insuficiente, emerge como un dilema ético insoslayable.

La obra se caracteriza por una notable contención estilística y una voz narrativa que equilibra el cansancio y la autocomplacencia. El personaje narrador se declara cínico, adoptando el escepticismo como mecanismo de defensa, aunque esta actitud desenmascara a su vez una ceguera ante su propia implicación.

La portada del libro 'El americano tranquilo' de Graham Greene, publicado por Libros del Asteroide.

La alternancia entre el presente y la retrospección se desarrolla con naturalidad, controlando el flujo de información como si se tratara de una crónica, sin renunciar a la intención de emitir un juicio ético. El lenguaje, preciso y sobrio, utiliza imágenes exactas y diálogos depurados; no busca exotismo ni despoja al escenario vietnamita de su contexto colonial, sino que expone con claridad la mirada occidental y su tensión inherente en la representación de la realidad.

Qué aporta ‘El americano tranquilo’ a la literatura política

El americano tranquilo se inscribe dentro de la tradición de la novela de conciencia y de la narrativa política británica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Greene reintegra el conflicto internacional como un desafío moral individual, aunque enfatiza el modo en que las ideas abstractas pueden transformarse en instrumentos eficaces de intervención.

El personaje norteamericano, Pyle, ejemplifica la figura del doctrinario que emplea la realidad como campo de pruebas para sus creencias, mientras que Fowler personifica un pragmatismo que, lejos de redimirlo, revela en última instancia la responsabilidad de quien se escuda en la pasividad. Ambos encarnan diferentes formas de irresponsabilidad: la pureza convertida en violencia y la claridad que llega tarde y contaminada por intereses individuales.

Retrato en blanco y negro del reconocido autor británico Graham Greene, conocido por obras como 'El americano tranquilo'.

Esta contraposición entre idealismo y cinismo, que Greene complica deliberadamente, sostiene la interpretación de la novela en una tensión ética constante. La inocencia armada de doctrina puede ser más letal que el cálculo consciente y el testigo, si se limita a describir, también contribuye al daño. El autor identifica aquí el “pecado moderno” de transformar la vida de otros en ejemplos teóricos y de justificar las consecuencias como meros “daños colaterales”.

Los valores que mantienen la vigencia de la novela

La vigencia de El americano tranquilo reside en su capacidad para combinar la tensión narrativa con una densidad moral que evita el énfasis didáctico. La estructura de intriga, junto con la precisión ética de la prosa, convierte la lectura en una experiencia exigente. Esta actualidad no deriva tanto del decorado geopolítico, sino de la pregunta constante sobre los mecanismos para legitimar lo injustificable en nombre de principios aparentemente nobles.

Remake de 'El americano tranquilo', novela de Graham Greene, protagonizada por Michael Caine y Brendan Fraser en 2002.

La novela ha sido llevada al cine en dos ocasiones, la primera en 1958, poco después de editarse, y la llevó a cabo Joseph L. Mankiewicz, responsable de obras maestras como Eva al desnudo y estaba interpretada por Audie Murphy, Michael Redgrave, Claude Dauphin y Georgia Moll.

Más tarde, Phillip Noyce haría un remake protagonizado por Michael Caine (que fue nominado al Oscar) y Brendan Fraser y fue considerada por la crítica como una gran película a la hora de describir el universo de ambigüedades de la novela.