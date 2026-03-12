España Cultura

La película que Álvaro Arbeloa le recomendó a los jugadores del Real Madrid antes de ganarle al Manchester City: “No la había visto nadie”

El técnico del equipo blanco ha desvelado cuál fue el título del que habló al vestuario tras la derrota con el Getafe

Arbeloa felicita a Thiago Pitarch
Arbeloa felicita a Thiago Pitarch por su partido REUTERS/Violeta Santos Moura

Que los jugadores de fútbol a veces necesitan de una motivación extra no es ninguna sorpresa. Famosa es la historia de que Pep Guardiola ponía Viva la vida de Coldplay a los jugadores del Barça o la Selección Española con Club Foot de Kasabian, tal y como confesaría tiempo después el mismísimo Fernando Torres. Más difícil es encontrar ejemplos de películas que hayan inspirado equipos, y menos aun en el caso del Real Madrid, un equipo que no necesita de motivación extra cuando se trata de la Champions League.

Anoche el Real Madrid venció por 3-0 al Manchester City en el encuentro disputado en el Santiago Bernabéu que correspondía a la ida de octavos de final de la Champions League. Y entre el hat-trick de Federico Valverde, la gran actuación del canterano Thiago Pitarch o un nuevo milagro de Thibaut Courtois, el entrenador Álvaro Arbeloa tuvo tiempo de revelar una confidencia de vestuario directamente relacionada con el cine. Al parecer, el técnico madridista no ha parado de hablar de una película en las últimas semanas, pero su pasión no ha sido seguida por ninguno de sus jugadores. ¿La razón? Ninguno en toda la plantilla la ha visto.

Al ser preguntado por cómo podía ser que el Real Madrid mostrase un nivel como el de ayer ante el City y luego se le hiciesen cuesta arriba los partidos de Liga, Arbeloa mencionaba esa película como ejemplo en su anécdota. “No soy adivino. El otro día hablaba con ellos (los jugadores) después del partido con el Getafe de cosas que estamos trabajando y que vemos partido tras partido y les hablaba de ”El día de la marmota" y nadie sabía lo que era", comentaba esbozando una gran sonrisa. El concepto al que se refería el exjugador y actual entrenador no es otro que el que se popularizó a través de la película Atrapado en el tiempo, mal llamada como El día de la marmota porque así era su título original en inglés, Groundhog Day.

Imagen de 'Atrapado en el
Imagen de 'Atrapado en el tiempo'

Lo que ‘Atrapado en el tiempo’ enseña (y puede enseñar)

Es verdad que yo soy de una generación, porque les pregunté si habían visto Atrapado en el tiempo y no la había visto nadie, eso quiere decir que soy muy viejo“, confesaba en la rueda de prensa posterior al partido, revelando también la respuesta de los jugadores. “Asencio me decía que la habían estrenado diez años antes de que él naciera entonces era complicado...pero les insisto mucho”, afirmaba Arbeloa. La película no es otra que la que dirigió Harold Ramis en 1993 y que está considerada una de las mejores comedias de los años 90.

Protagonizada por Bill Murray y Andie MacDowell, la película narra la curiosa historia de un presentador de televisión que va hasta el pueblo de Punxsutawney, en Pensilvania, para cubrir el tradicional acto de El Día de la Marmota, el cual se celebra cada 2 de febrero y determina cuánto se alargará el invierno en base a la sombra del animal. Sin embargo, una borrasca impide a Phil y a su equipo regresar Pittsburgh, por lo que tienen que pasar la noche en el pequeño pueblo. A la mañana siguiente, Phil detecta que todo lo que sucede es exactamente igual al día anterior, y de nuevo se ve obligado a permanecer en Punxsutawney. Así le sucede una y otra vez hasta que se da cuenta de que está reviviendo el mismo día una y otra vez, y es incapaz de descifrar qué puede hacer para evitarlo.

Después de probarlo todo, desde intentar conquistar a mujeres a poner en riesgo su salud, al final Phil opta por darse a los demás y conocer mejor a la gente del pueblo y a sí mismo, hasta el punto de llegar a su mejor versión. Quizá esa es la lección que esperaba dar Arbeloa a sus jugadores, que aunque se vean encerrados en un bucle en el cual no consiguen encadenar un buen juego y son superados en Liga, ahí está la Champions para recordarles qué es el Real Madrid. “Quiero que crean en que son muy buenos, pero también que necesitamos ser muy buen equipo, y para ello tenemos que salir al campo sabiendo bien lo que queremos hacer y cómo le podemos hacer daño al rival. Eso se hace pensando colectivamente. Ojalá esto pueda ser un punto de inflexión, pero el sábado hay que volver a demostrarlo”, concluía Arbeloa, con la esperanza de que sus jugadores puedan seguir los pasos de Phil, aunque aun no hayan visto la película.

