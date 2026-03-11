Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola (Reuters/Matthew Childs)

El Real Madrid volvió a ofrecer una imagen reconocible de sus noches más destacadas en la Champions League. El conjunto blanco, dirigido por Álvaro Arbeloa, neutralizó por completo a un Manchester City que había llegado al estadio Santiago Bernabéu con la intención de imponer su estilo de juego y buscar una goleada. La escuadra madridista mostró una defensa sólida, capaz de frenar las constantes ofensivas de los citizens, quienes no encontraron los espacios habituales para generar peligro. En ataque, el Real Madrid se mostró implacable y eficiente, generando ocasiones claras y aprovechando cada oportunidad.

La gran figura del partido fue Fede Valverde. El futbolista uruguayo firmó los tres goles del Real Madrid antes del descanso, convirtiéndose en el protagonista indiscutido de la noche. Valverde aprovechó las ocasiones que se le presentaron y demostró una capacidad de definición destacada. El equipo local gestionó con inteligencia la ventaja obtenida en los primeros 45 minutos y supo resistir los intentos del Manchester City por recortar distancias durante la segunda parte. A pesar de que el conjunto blanco dispuso de una oportunidad para ampliar la diferencia mediante un penalti, Vinicius no logró concretar y el marcador se mantuvo inamovible.

Con el pitido final, el Real Madrid certificó una victoria por 3-0 que le permite afrontar con tranquilidad el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. La grada madridista celebró un resultado contundente ante uno de los equipos más competitivos de Europa. Valverde, con sus tres tantos, se consolidó como la gran figura de la noche y recibió el reconocimiento de sus compañeros y del público presente en el estadio.

El jugador del Real Madrid Fede Valverde (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Las palabras de Pep Guardiola

Una vez concluido el encuentro, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ofreció sus impresiones a los medios de comunicación y atendió a las preguntas de Movistar+. Sobre el desarrollo del partido, Guardiola comentó: “El resultado es contundente, quedan 90 minutos más. Tengo la sensación de que no ha sido tan malo. Ellos en la primera parte han tenido tres ocasiones y nos han hecho tres goles. La sensación de transición siempre la tienen. Pero hemos llegado muchas veces a línea de fondo, también en la segunda parte. Ha faltado el último pase, han defendido bien, muy solidarios. Hemos empezado bien. Ahora a cenar, descansar y ya nos iremos animando”.

El técnico del conjunto inglés fue preguntado sobre lo que le faltó a su equipo para poder competir mejor durante el encuentro. Guardiola respondió: “Cuando llegas a línea de fondo y tienes cuatro o cinco personas en el área, es una cosa de buen pase. Y las hemos tenido. Si marcamos, nos animamos… Nos ha faltado ese último momento. Igual en un rato lo veo y no me gusta, pero tengo la sensación de que no fue tan malo”.

El DT catalán se enojó porque su club no ha gastado demasiado dinero en refuerzos para esta temporada

Sobre el penalti fallado por Vinicius, que pudo haber ampliado la ventaja del Real Madrid, Guardiola reflexionó: “Con tres goles es difícil, imagina con cuatro. Pero tendremos a nuestra gente, a ver qué podemos hacer para sorprenderles. Es complicado, pero lo vamos a intentar”. Finalmente, el técnico catalán dedicó unas palabras a Federico Valverde, el gran protagonista del partido: “Es un jugador fantástico. Hace nosecuantos roles y ha hecho muy buenos goles”. El Real Madrid dejó encarrilada la eliminatoria con un resultado favorable, mientras que el Manchester City buscará revertir la situación en el partido de vuelta, contando con el apoyo de su afición en el Etihad Stadium. El duelo queda abierto y la vuelta se presenta como un nuevo reto para ambos equipos.