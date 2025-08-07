La valiosa lección que el actor Matthew McConaughey aprendió después de su primer viaje a Madrid: “Gasté todo mi dinero en regalos para una novia”

El actor Matthew McConaughey durante la promoción de una película. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Parece que fue ayer, pero han pasado ya décadas desde la época dorada de las comedias románticas en Hollywood. Eso sí, para revivir esa época, basta con pensar en el rostro de Matthew McConaughey. El actor se consolidó con una imagen pública de guaperas con una de esas sonrisas que derretirían cualquier corazón gracias a películas como Cómo perder a un chico en 10 días, Novia por contrato o Los fantasmas de mis exnovias, donde su presencia aseguraban el éxito en las taquillas de todo el mundo.

McConaughey fue incluso considerado en 2011 el hombre “más sexy del planeta”, si bien luego demostraría ser mucho más que eso al reinventarse profesionalmente y asumir personajes mucho más complejo que ya forman parte de la historia del cine, en películas como El lobo de Wall Street o Dallas Buyers Club (por la que recibió el Oscar al Mejor actor principal) y series como True Detective.

Matthew McConaughey antes de ser conocido

Herido por el mal de amores

Tanto en una etapa como en otra, sería fácil pensar que un tipo como McConaughey nunca ha sufrido demasiados rechazos amorosos. Sin embargo, tal y como ha confirmado el propio actor en una reciente entrevista en el pódcast Podcrushed, nada más lejos de la realidad: él, como todos, ha experimentado varios desengaños amorosos a lo largo de su vida, sobre todo en su juventud. Para demostrarlo, el actor ha hecho eferencia a un viaje que hizo a España cuando era aún un adolescente.

“Cuando era joven, me fui a un viaje escolar a Madrid y gasté todo mi dinero en regalos para mi novia“, empieza contando el actor estadounidense. ”Cuando regresé, le entregué todo con el corazón en la mano… y me dejó. Fue demasiado”. McConaughey confiesa no haber asimilado de inmediato la lección que le dejó ese primer gran revés sentimental. De hecho, tuvo incluso que recibir apoyo de quien más lo quería para poder salir adelante. “A veces damos tanto que asustamos, como si estuviéramos intentando comprar cariño sin darnos cuenta. Dormía mal, lloraba en las noches. Y fue mi mamá quien se sentó a mi lado en la cama y me dijo: ‘Sí, duele… pero recuerda, tú eres un buen partido. Ella se dará cuenta de lo que ha perdido’”.

Kate Hudson y Matthew McConaughey protagonizarían juntos 'Como locos... a por el oro'. (Warner Bros)

Un presente mucho más estable

La experiencia no fue única. En otra anécdota, el actor rememora cómo años después, recibió una nota de una chica que le declaraba su amor, sentimiento que él también compartía. Sin embargo, “al día siguiente todo se terminó”, un episodio más que abonó en su comprensión de la naturaleza ambivalente de las relaciones y el enamoramiento precoz. “Con los años entendí que a veces la gente solo quiere probarse que puede hacerte decir ‘te amo’… y cuando lo consiguen, se van. Es una trampa emocional disfrazada de conexión. Desde entonces, fui más cauto con mis sentimientos. Porque amar sin garantías, duele más de lo que uno está listo para soportar”.

Matthew McConaughey asiste a un partido de Alcaraz durante el pasado torneo de Wimbledon. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Junto a las comedias románticas, parece bastante claro que Matthew McConaughey ha pasado página con todos estos desengaños amorosos. Desde hace trece años, el intérprete está casado con la modelo y diseñadora Camila Alves, con la que tiene tres hijos. Lejos queda el joven que paseaba por Madrid de tienda en tienda, o el galán que todas las revistas del corazón hollywoodiense adoraban. El actor ha conocido el verdadero amor, tanto dado como entregado. Y eso es, en efecto, el desenlace que todos esperamos encontrar al final de la película.