Una familia marginada enfrentada contra todo un pueblo: así es ‘La misteriosa mirada del flamenco’, el particular western queer de Diego Céspedes

Clip en exclusiva de la película chilena 'La misteriosa mirada del flamenco'

En la historia del cine ha habido todo tipo de westerns; en blanco y negro o en color, en formato panorámico o de 3:4, en las nevadas montañas o en el sofocante desierto, pero pocos ha habido tan particulares como el que acaba de llegar a cines. Este género, que ha dado fama a grandes cineastas de la historia como John Ford o Sergio Leone, ha servido ahora como puesta de largo para Diego Céspedes con su Misteriosa mirada del flamenco, el particular western con mirada queer que presenta ahora.

Presentado en el pasado Festival de Cannes, donde obtuvo nada menos que el premio a Mejor película dentro de la sección Un Certain Regard (Una cierta mirada), de donde han salido títulos como Captain Fantastic, Largo viaje hacia la noche o Liberté de Albert Serra. Meses después, y tras ser presentada también en nuestras fronteras con el Festival de San Sebastián -donde obtuvo el Premio de la Juventud-, la película se consagra ahora con su nominación a los próximos Goya a Mejor película iberoamericana.

A pesar de su condición de western, La misteriosa mirada del flamenco no se ambienta en el sigo XIX, sino tan solo en los años 80 de la Chile natal del director. Sobre el polvoriento desierto andino sucede la historia de Lidia, de once años, crece en el seno de una peculiar familia queer marginada en el borde de un desagradable y polvoriento pueblo minero. Se les culpa de una misteriosa enfermedad que está empezando a propagarse, y de la que se dice que se transmite a través de una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro. Lidia se enfrenta a la violencia, el miedo y el odio, donde la familia es su único refugio y el amor podría ser el verdadero peligro.

'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes

El flamenco cogió su fusil

En su entrevista con Infobae, Diego Céspedes se desmarcaba en gran medida del wéstern: “Creo que, en el fondo, es una película muy respetuosa con los géneros que transita, sin preguntarse tanto a dónde van como lo que suponen para el estado de ánimo de las protagonistas. Por momentos vemos el western, hay venganza y violencia. Y de repente va hacia el terreno ‘telenovelesco’. Y también está ese aspecto fantástico que emerge de la tierra. Así que es una película que navega por una montaña rusa no solo de emociones, sino también de géneros, y que se va adaptando a cómo una niña ve el mundo“.

No obstante, tal y como se puede ver en el clip de la película, se trata de una película marcada por esa tensión y violencia latente muy cercada al género de indios y vaqueros, que siempre miró por las minorías y que aquí se ven reflejadas en la familia de Lidia, y en una maldición que no deja de ser una metáfora del estigma que existía y sigue existiendo frente al SIDA. “Creo que hay que seguir hablando de este tema, porque ha sido apartado de la conversación y en el fondo habla mucho del mundo en el que vivimos, en el que no queremos hacer análisis de conciencia. El mundo de hoy está viviendo una ola de un discurso de odio tan grande que da miedo. Entonces creo que hay que revisitar historias violentas del pasado para hablar sobre el presente".