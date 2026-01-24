España Cultura

Una familia marginada enfrentada contra todo un pueblo: así es ‘La misteriosa mirada del flamenco’, el particular western queer de Diego Céspedes

El director chileno cuenta la historia de una familia vilipendiada en medio del desierto tras una serie de muertes por una extraña enfermedad

Guardar
Clip en exclusiva de la película chilena 'La misteriosa mirada del flamenco'

En la historia del cine ha habido todo tipo de westerns; en blanco y negro o en color, en formato panorámico o de 3:4, en las nevadas montañas o en el sofocante desierto, pero pocos ha habido tan particulares como el que acaba de llegar a cines. Este género, que ha dado fama a grandes cineastas de la historia como John Ford o Sergio Leone, ha servido ahora como puesta de largo para Diego Céspedes con su Misteriosa mirada del flamenco, el particular western con mirada queer que presenta ahora.

Presentado en el pasado Festival de Cannes, donde obtuvo nada menos que el premio a Mejor película dentro de la sección Un Certain Regard (Una cierta mirada), de donde han salido títulos como Captain Fantastic, Largo viaje hacia la noche o Liberté de Albert Serra. Meses después, y tras ser presentada también en nuestras fronteras con el Festival de San Sebastián -donde obtuvo el Premio de la Juventud-, la película se consagra ahora con su nominación a los próximos Goya a Mejor película iberoamericana.

A pesar de su condición de western, La misteriosa mirada del flamenco no se ambienta en el sigo XIX, sino tan solo en los años 80 de la Chile natal del director. Sobre el polvoriento desierto andino sucede la historia de Lidia, de once años, crece en el seno de una peculiar familia queer marginada en el borde de un desagradable y polvoriento pueblo minero. Se les culpa de una misteriosa enfermedad que está empezando a propagarse, y de la que se dice que se transmite a través de una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro. Lidia se enfrenta a la violencia, el miedo y el odio, donde la familia es su único refugio y el amor podría ser el verdadero peligro.

'La misteriosa mirada del flamenco',
'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes

El flamenco cogió su fusil

En su entrevista con Infobae, Diego Céspedes se desmarcaba en gran medida del wéstern: “Creo que, en el fondo, es una película muy respetuosa con los géneros que transita, sin preguntarse tanto a dónde van como lo que suponen para el estado de ánimo de las protagonistas. Por momentos vemos el western, hay venganza y violencia. Y de repente va hacia el terreno ‘telenovelesco’. Y también está ese aspecto fantástico que emerge de la tierra. Así que es una película que navega por una montaña rusa no solo de emociones, sino también de géneros, y que se va adaptando a cómo una niña ve el mundo“.

No obstante, tal y como se puede ver en el clip de la película, se trata de una película marcada por esa tensión y violencia latente muy cercada al género de indios y vaqueros, que siempre miró por las minorías y que aquí se ven reflejadas en la familia de Lidia, y en una maldición que no deja de ser una metáfora del estigma que existía y sigue existiendo frente al SIDA. “Creo que hay que seguir hablando de este tema, porque ha sido apartado de la conversación y en el fondo habla mucho del mundo en el que vivimos, en el que no queremos hacer análisis de conciencia. El mundo de hoy está viviendo una ola de un discurso de odio tan grande que da miedo. Entonces creo que hay que revisitar historias violentas del pasado para hablar sobre el presente".

Temas Relacionados

Diego CéspedesChileDirectoresCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El nuevo álbum de Harry Styles tiene su origen en un parking de Madrid: “Ver aquel concierto fue toda una inspiración para mí”

El cantante ha presentado el primer single de su nuevo álbum, el cual nació a partir de que un concierto veraniego en la capital

El nuevo álbum de Harry

El actor ganador del Oscar que se ofrece para ser el próximo James Bond: “Desafío a la gente a que vea mi serie y no diga que debería ser el próximo 007″

El intérprete estrena una producción en Amazon Prime Video en la que da vida a un actor que se convierte en el famoso espía, aunque ahora quiere hacer lo propio en la vida real

El actor ganador del Oscar

Oliver Laxe señala una gran presencia brasileña en Hollywood: esta es la representación real de Brasil y su influencia en los últimos Premios Oscar

El director español incendió las redes tras expresar que “podrían votar todos un zapato si lo presentaran”

Oliver Laxe señala una gran

Paco León y Fer Pérez someten a ‘Aída’ a un examen de conciencia en ‘Aída y vuelta’: “Era raro el capítulo en el que no nos denunciaban”

‘Infobae’ entrevista al director, actor y a ambos guionistas por el estreno del largometraje que ironiza cómo habría sido el final de la serie si hubiera ocurrido en 2018 y no cuatro años antes

Paco León y Fer Pérez

Si te gustó ‘Marbella’, la serie con Hugo Silva de Movistar Plus+, su segunda parte es todavía mejor: un thriller arrollador sobre el tráfico de drogas

Natalia De Molina se pone al frente del reparto de esta serie basada en las investigaciones periodísticas de Nacho Carretero y Arturo Lezcano y creada por Dani de la Torre y Alberto Marini

Si te gustó ‘Marbella’, la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

Avanza en Adamuz la retirada de restos de trenes y limpieza de vías, paso clave antes de evaluar los daños y reconstruir la infraestructura ferroviaria

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Renfe confirma la suspensión total de Rodalies hasta que se pueda garantizar la seguridad

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 enero

Un nuevo día de cortes en Rodalies reabre el debate sobre inversión estatal y traspaso de competencias

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga