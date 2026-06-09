¿Por qué Miguel Ríos juró no regresar al Bernabéu desde 2003? Lo explica el rockero en ‘Al cielo con ella’

El cantautor ha sido el primer invitado al programa de RTVE. / Captura de pantalla

El cantautor que hizo nacer el rock en España durante los años 60 ha sido el primer invitado de la noche en Al cielo con ella. Miguel Ríos, además de presentar su último álbum, El último vals, ha aclarado en RTVE por qué juró no volver al Bernabéu: una propuesta para que el Real Madrid se sumara en 2003 a una iniciativa contra la guerra de Irak acabó, según su relato, con “un portazo en la cara terrible”, y desde entonces mantiene la decisión de no entrar en el estadio.

El cantante granadino ha situado el origen de esa ruptura en plena movilización social contra la invasión de Irak. Según ha contado en RTVE, un comité de cultura le planteó trasladar al club una idea inspirada en unas camisetas del Barcelona con el lema ‘Barça per la pau’. La escena se ha producido durante su paso por Al cielo con ella, el programa conducido por Henar Álvarez, donde la presentadora le ha recordado el episodio que selló su distanciamiento del estadio madridista. Ríos ha respondido reconstruyendo el contexto político y personal en el que tomó aquella decisión. El músico ha explicado que mantenía una relación cercana con el Real Madrid cuando recibió esa petición. La propuesta consistía en que el club hiciera algo parecido a la iniciativa del Barcelona.

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Enemistado con el Madrid, pero eterna devoción a Elvis Presley: “El grande”

Ríos ha asegurado en RTVE que trasladó esa idea al club y que la respuesta fue tajante. “Lo sugerí y me dieron un portazo en la cara terrible”, ha dicho en el programa, antes de resumir la consecuencia de aquel choque: “Desde entonces juré no entrar en el Bernabéu”. Ese momento ocupa uno de los pasajes centrales de una entrevista en la que también ha repasado su trayectoria y su relación con la música. Cabe mencionar que el artista ha entrado en plató al ritmo de Trouble y ha lanzado un guiño a Manny Calavera: “Gran banda”.

El cantante también ha vuelto sobre la figura de Elvis Presley, a quien ha definido como “mi ídolo de juventud y de madurez, Elvis, el grande”. De hecho, según ha relatado en RTVE, la influencia del artista estadounidense fue decisiva en su formación sentimental y musical. Llegaría incluso a popularizar el Rock de la cárcel, versionada en español, en plenos años setenta.

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El papa llega al Santiago Bernabéu entre vítores y le dedican una gran ovación durante más de dos minutos. (Infobae/Paula Bastante)

Cuando Miguel encontró a Elvis, en Granada

Ríos ha recordado que uno de los episodios que le cambió la vida ocurrió cuando empezó a trabajar en unos grandes almacenes de Granada. Allí, ha contado en RTVE, abrieron una sección de discos y le destinaron a él porque era “el modernillo, el yeyé de la época”. En ese trabajo vivió una escena que convirtió su admiración por Elvis en una experiencia fundacional. “Recuerdo abrir las cajas de los discos de Elvis, que grababa en RCA, y ver el careto de Elvis en King Creole, una de las canciones más maravillosas de su repertorio", ha explicado durante su entrevista. Aquel descubrimiento, según su relato en Al cielo con ella, marcó un antes y un después. “Fue una revelación para mí, entrar en esa tienda me cambió la vida”, ha afirmado.

La entrevista también ha incluido una celebración por su reciente cumpleaños, con la aparición de un imitador de Elvis salido de una gran tarta. En esa escena, el “rey del rock internacional” ha entregado simbólicamente su testigo al músico granadino, al colocarle una corona y felicitarle por haber cumplido 82 años.

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Ríos ha aprovechado además su paso por el programa para hablar de El último vals, un disco que mira a la juventud, al amor y al paso del tiempo. “Es una canción de amor desesperado, una relación que se corta y el tipo decide que ese es el último vals que tiene con esa chica”, ha dicho en RTVE sobre el sentido de la obra. Aunque el título del álbum sugiera despedida, el cantante ha dejado claro que no lo entiende como un adiós definitivo. “Yo no me puedo despedir más, emplearé el comodín del público para decir adiós sin decir adiós”, ha afirmado con contundencia.