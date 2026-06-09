Alfonso Fernández Mañueco, investido por tercera vez presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de PP y Vox

El presidente de la Junta y candidato a las elecciones de Castilla y León por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, celebrando los resultados en los comicios. (Europa Press)

Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido este martes como presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez, respaldado por los 33 procuradores del Partido Popular (PP) y los 14 de Vox, que le otorgaron los 47 votos necesarios para superar la mayoría absoluta fijada en 42 escaños en la XII Legislatura del Parlamento autonómico. La sesión, celebrada en las Cortes de Castilla y León con sede en Valladolid, ha concluido a las 20.40 horas tras una votación pública y por llamamiento que ha formalizado el inicio de un nuevo mandato de cuatro años al frente del Ejecutivo regional.

El pleno del Debate de Investidura arrancó a mediodía con la intervención de Mañueco, que empleó una hora y veinte minutos para exponer lo que él mismo ha denominado su “contrato de Legislatura”. La sesión se reanudó a las 16 horas con las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios: el socialista Carlos Martínez, los integrantes del Grupo Mixto —Ángel Ceña, Pedro Pascual y Alicia Gallego—, el portavoz de Vox, Carlos Pollán, y la representante del Grupo Popular, Leticia García. Cada intervención fue seguida de las correspondientes réplicas y dúplicas del candidato.

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La votación concluyó con 47 votos a favor y 35 en contra. El rechazo vino del PSOE, con 30 escaños, y el Grupo Mixto, compuesto por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) —tres procuradores—, Soria ¡Ya! y Por Ávila, con un representante cada uno. Tras la proclamación oficial del resultado, el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ha declarado a Mañueco presidente de la Junta. La toma de posesión del cargo está prevista para el jueves 11 de junio.

Un acuerdo de 324 medidas y el regreso de Vox al Gobierno

La investidura de este martes ha sido posible gracias al pacto de gobierno suscrito el pasado 3 de junio entre PP y Vox, un documento de 62 páginas y 324 medidas que llegó 80 días después de las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Unos comicios de los que el PP salió ganador con 33 escaños, a nueve de la mayoría absoluta, lo que ha obligado a Mañueco a buscar un socio de gobierno para garantizar la gobernabilidad de la comunidad.

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El acuerdo, presentado por ambas formaciones en una comparecencia conjunta en las Cortes, establece una estructura de gobierno con dos vicepresidencias y once consejerías. Vox se queda con la vicepresidencia primera, que asumirá Pollán, con rango de consejería, y con tres carteras: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales —que incluye competencias en inmigración—; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte. El PP retiene la vicepresidencia segunda y el resto de las consejerías, entre ellas Presidencia, Economía y Hacienda, Sanidad, Educación y Medio Ambiente.

Uno de los puntos más polémicos del pacto es la aplicación del principio de “prioridad nacional”, una fórmula ya incluida en los acuerdos de coalición de PP y Vox en Extremadura y Aragón. Bajo este principio, el acceso a una vivienda protegida y alquiler social quedará condicionado a un “arraigo real y prolongado”, que se medirá mediante el empadronamiento histórico en Castilla y León y en España: un mínimo de diez años para la compra de vivienda y de cinco para el alquiler.

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*Noticia en ampliación.