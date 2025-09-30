Carmen Maura anuncia en ‘El Hormiguero’ que quiere bajar el ritmo a los 80: “Estoy pensando en retirarme”

Carmen Maura en el programa 'El Hormiguero'. (flickr)

Hasta el plató de El Hormiguero ha acudido la actriz Carmen Maura, una de las más queridas del panorama nacional. Con un gran palmarés a sus espaldas, la intérprete ha acudido al espacio de Pablo Motos para presentar su nueva película. Se llama Vieja loca y, aprovechando tanto el guion del largometraje como que acaba de celebrar más de cincuenta años de carrera, Maura ha estado hablando sobre el momento de la jubilación.

Si bien ha reconocido que se sigue sintiendo muy vital, no ha tenido problemas en confesar que la energía comienza a bajarle, por lo que ha empezado a pensar en que el momento de la jubilación podría estar cerca. “Estoy pensando en retirarme. Me decís todos que no, en cuanto lo digo… Pero estoy bastante cansada”, ha reconocido a Motos.

De momento, parece que es solo una idea en la mente de Carmen, que ya tiene 80 años. Lo que sí tiene claro es que va a reducir su nivel de actividad profesional. “Quizá lo que voy a hacer es coger papeles más pequeñitos. Es que estos tres últimos que he hecho soy la protagonista”, ha recordado ante las cámaras de Antena 3, respondiendo a Pablo, que le señalaba que tiene que aprovechar las oportunidades laborales. “No tengo nada que aprovechar con esta edad”, le ha respondido divertida.

La intérprete también ha contado que, después de cumplir 80 años, empezó a notar un cambio en ella misma, especialmente físico. “Oficialmente, ya soy una persona mayor. He cumplido 80. No me he considerado anciana hasta ahora; en los 70 no noté nada, pero ahora he empezado algunas cosas. Me falta energía. Pero bueno, rápidamente le saco a todo ventajas. Muchas. Primero, tomármelo bien, cuidarme y hacer gimnasia y todo eso. Pero, sobre todo, la ventaja es que puedo hacer lo que me dé la gana y decir lo que me dé la gana. Es que me da igual. Además, nunca he tenido ambiciones como actriz, pero ahora ninguna”, ha explicado con detalle.

Lo que sí ha aprendido al llegar a los 80 es que tiene que tomarse las cosas con otra perspectiva, una lección que ha agarrado a raíz del papel que hace en Vieja loca, para el cual ha tenido que esforzarse físicamente. “Para el papel de Vieja loca he estado cuatro meses haciendo pesas. Tenía que tener mucha fuerza. Sigo haciéndolas, que lo odio, pero es fundamental para los músculos. Aunque te dé rabia. Hacer pesas es horrible. Estoy 45 minutos dale que te dale, dependiendo de la máquina hasta con 20 kilos. Pero es fundamental a nuestra edad para tener los músculos bien y hacer las cosas despacio; así no te caes y no se te rompe nada. He bajado la velocidad en general, no hay que tener prisa. Tú eres la principal y el resto son cosas que hacer”.

Para terminar, Carmen Maura ha reconocido que odia hacer pesas, pero hay una cosa que le gusta mucho menos de su profesión: “Estudiar muchas horas. Estar estudiando también lo odio”, ha confesado entre risas.