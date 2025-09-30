España

Carmen Maura anuncia en ‘El Hormiguero’ que quiere bajar el ritmo a los 80: “Estoy pensando en retirarme”

La actriz ha estrenado la semana del programa de Pablo Motos, en el que ha hablado de su nueva película, ‘Vieja loca’

Alba García

Por Alba García

Guardar
Carmen Maura en el programa
Carmen Maura en el programa 'El Hormiguero'. (flickr)

Hasta el plató de El Hormiguero ha acudido la actriz Carmen Maura, una de las más queridas del panorama nacional. Con un gran palmarés a sus espaldas, la intérprete ha acudido al espacio de Pablo Motos para presentar su nueva película. Se llama Vieja loca y, aprovechando tanto el guion del largometraje como que acaba de celebrar más de cincuenta años de carrera, Maura ha estado hablando sobre el momento de la jubilación.

Si bien ha reconocido que se sigue sintiendo muy vital, no ha tenido problemas en confesar que la energía comienza a bajarle, por lo que ha empezado a pensar en que el momento de la jubilación podría estar cerca. “Estoy pensando en retirarme. Me decís todos que no, en cuanto lo digo… Pero estoy bastante cansada”, ha reconocido a Motos.

De momento, parece que es solo una idea en la mente de Carmen, que ya tiene 80 años. Lo que sí tiene claro es que va a reducir su nivel de actividad profesional. “Quizá lo que voy a hacer es coger papeles más pequeñitos. Es que estos tres últimos que he hecho soy la protagonista”, ha recordado ante las cámaras de Antena 3, respondiendo a Pablo, que le señalaba que tiene que aprovechar las oportunidades laborales. “No tengo nada que aprovechar con esta edad”, le ha respondido divertida.

Carmen Maura en el programa
Carmen Maura en el programa 'El Hormiguero'. (flickr)

La intérprete también ha contado que, después de cumplir 80 años, empezó a notar un cambio en ella misma, especialmente físico. “Oficialmente, ya soy una persona mayor. He cumplido 80. No me he considerado anciana hasta ahora; en los 70 no noté nada, pero ahora he empezado algunas cosas. Me falta energía. Pero bueno, rápidamente le saco a todo ventajas. Muchas. Primero, tomármelo bien, cuidarme y hacer gimnasia y todo eso. Pero, sobre todo, la ventaja es que puedo hacer lo que me dé la gana y decir lo que me dé la gana. Es que me da igual. Además, nunca he tenido ambiciones como actriz, pero ahora ninguna”, ha explicado con detalle.

Lo que sí ha aprendido al llegar a los 80 es que tiene que tomarse las cosas con otra perspectiva, una lección que ha agarrado a raíz del papel que hace en Vieja loca, para el cual ha tenido que esforzarse físicamente. “Para el papel de Vieja loca he estado cuatro meses haciendo pesas. Tenía que tener mucha fuerza. Sigo haciéndolas, que lo odio, pero es fundamental para los músculos. Aunque te dé rabia. Hacer pesas es horrible. Estoy 45 minutos dale que te dale, dependiendo de la máquina hasta con 20 kilos. Pero es fundamental a nuestra edad para tener los músculos bien y hacer las cosas despacio; así no te caes y no se te rompe nada. He bajado la velocidad en general, no hay que tener prisa. Tú eres la principal y el resto son cosas que hacer”.

Carmen Maura en el programa
Carmen Maura en el programa 'El Hormiguero'. (flickr)

Para terminar, Carmen Maura ha reconocido que odia hacer pesas, pero hay una cosa que le gusta mucho menos de su profesión: “Estudiar muchas horas. Estar estudiando también lo odio”, ha confesado entre risas.

Temas Relacionados

El HormigueroPablo MotosCarmen MauraAntena 3AtresmediaEspaña-noticiasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Marius Lekker, médico, enumera 10 factores que evitan caer en depresión: “El consumo de omega-3 ha demostrado ser un factor preventivo”

El doctor valenciano apunta en sus redes sociales algunos cambios vitales que pueden prevenir trastornos mentales

Marius Lekker, médico, enumera 10

Icíar Navarro, psicóloga: “Si para sentir paz necesitas que todo salga como lo has planeado, eso no es paz”

El perfeccionismo lleva al miedo a la incertidumbre y a la necesidad de controlarlo todo para evitar que se produzcan errores

Icíar Navarro, psicóloga: “Si para

LaLiga: cómo quedó la tabla de goleo tras finalizar la jornada 7

La liga española se caracteriza por tener a varios de los mejores jugadores del mundo, muchos de ellos encabezan el ranking de anotadores

LaLiga: cómo quedó la tabla

Alejandro Mesa, profesor español en Irlanda: “Cobro una media de 2.500 euros y en España si llegan a la mitad ya pueden dar gracias”

“Imaginaos cobrando la mitad del sueldo y teniendo el triple de niños, es que es una locura”, denuncia el maestro sevillano

Alejandro Mesa, profesor español en

La Audiencia de A Coruña absuelve a un maître acusado de agresión sexual porque la víctima presentó “ciertas fluctuaciones” en su relato

En cuanto a las declaraciones testificales propuestas por la acusación y el resto de las partes, los magistrados afirman que “ofrecieron muy poco valor corroborativo respecto de los hechos objeto de acusación”

La Audiencia de A Coruña
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de A Coruña

La Audiencia de A Coruña absuelve a un maître acusado de agresión sexual porque la víctima presentó “ciertas fluctuaciones” en su relato

Juán José Ebenezer, mecánico: “No es el primer caso que me encuentro un motor averiado por equivocarse en las marchas”

Los militares se quejan a la ministra de Defensa de no querer seguir haciéndose los análisis de orina delante de un testigo

El Gobierno busca una consultora que “investigue” por 317.000 euros cuántos poblados gitanos hay en España

Sánchez “da la bienvenida” al plan de Trump para la franja de Gaza

ECONOMÍA

El mercado inmobiliario frena su

El mercado inmobiliario frena su ritmo: la compraventa de viviendas cae un 1% en julio mientras se modera el precio del metro cuadrado

Cómo está el euro frente al dólar este 30 de septiembre

Para qué servirá el euro digital: pagos condicionales, por hitos, y por consumo real

LaLiga amenaza a los que piratean el fútbol: paga 450 euros o te llevaremos a los tribunales, ¿es legal esta exigencia de dinero?

El cierre de 10.000 pisos turísticos en Barcelona reducirá el precio de los alquileres un 13%, pero podría suponer 9 millones menos del PIB y la desaparición de 16.000 empleos

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”