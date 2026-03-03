España Cultura

Muere Fernando Ónega, cronista de la Transición y uno de los hombres de confianza de Adolfo Suárez

Al poco tiempo de llegar a Madrid, lograría ascender hasta conseguir ser el director de prensa de la Presidencia del primer gobierno democrático tras el franquismo

Fernando Ónega, periodista gallego y
Fernando Ónega, periodista gallego y cronista de la Transición.

Fernando Ónega, uno de los nombres más importantes del periodismo contemporáneo español, ha fallecido este martes a los 78 años de edad, tal y como han informado desde su propio periódico, 65ymás. Este mismo medio ha destacado su figura como una de las más escuchadas y respetadas en los primeros tiempos de la Transición, lo que le llevó a contar en todo tipo de cabecerasn varios de los momentos más importantes de nuestra historia reciente.

Nacido en Galicia, combinó su labor en medios de comunicación como El Progreso de Lugo, Arriba, Pueblo, La Vanguardia, La Voz de Galicia, RTVE, Telecinco, Antena 3, Cadena COPE y sobre todo Onda Cero con labores directamente relacionadas con el desarrollo de la Transición democrática en España. A finales de los años 70, pasaría a ocupar el cargo de director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, labor en la que destacaría, por ejemplo, por escribir algunos de sus discursos más emblemáticos, entre ellos el de “puedo prometer y prometo”, fórmula emblemática que representó los cambios políticos que llegaron tras la muerte de Francisco Franco.

A lo largo de toda su carrera, obtuvo más de 100 galardones por su trabajo y trayectoria, incluyendo premios Godó, Ondas, diveras Antenas y Micrófonos de Oro y el Premio APM de Honor. “Hacer de los medios informativos el puerto refugio de la verdad, quizá esa sea la auténtica libertad de expresión’”, diría al recoger este último galardón. “Luchemos contra los poderosos que alimentan la desinformación, porque creen que así prolongarán sus privilegios. Combatamos el anonimato de internet, porque el anonimato es de cobardes, o de delincuentes potenciales, o de organizaciones que esconden su identidad para dañar al adversario y al diferente”.

Los libros donde compartió todo lo vivido

Este y otros momentos cruciales en la Transición serían inmortalizados en el libro Puedo prometer y prometo: Mis años con Adolfo Suárez (Plaza Janés), un libro en el que, a caballo entre lo biográfico y la crónica, se reconstruye toda la trayectoria de un hombre esencial en la historia de la democracia, empleando para ello testimonios de todos cuantos trabajaron a su lado, incluyendo al rey Juan Carlos I. Sober el monarca, Fernando Ónega escribiría también una biografía dos años después: Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar (Plaza Janés).

Uno de los momentos en los que destacaría su figura como periodista sería en el golpe de Estado del 23-F. por aquel entonces, Fernando Ónega era director de informativos de la Cadena SER (recién nombrado, además), una cobertura que supuso un antes y un después en su carrera, y que marcó un punto de inflexión en el periodismo tras 40 años de dictadura.

El 23-F contado paso a paso: el asalto de Tejero, los tanques de Milans del Bosch en Valencia y las llamadas desde Zarzuela.

Fernando Ónega era conocido, además, por ser el padre de la conocida periodista y escritora Sonsoles Ónega, de Cristina Ónega (“la he visto como a mi hija, muy segura, con grandes reflejos y creo que hará un gran programa”, diría tras verla por primera vez presentando su nuevo programa Ya son las ocho, en Telecinco), también dedicada al mundo de la televisión, y de Fernando Ónega, ingeniero de profesión. La capilla ardiente se abrirá este miércoles de 10 de la mañana a las 21.00 en la Casa Galicia de Madrid.

