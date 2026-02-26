Sonsoles Ónega se sincera sobre cómo le afectaron las críticas por el Premio Planeta: "Fue muy doloroso, me dislocó"

Durante la reciente celebración del lanzamiento de su novela ‘Llevará tu nombre’, Sonsoles Ónega compartió que las opiniones negativas recibidas tras obtener el Premio Planeta en 2023 la llevaron a replantearse su motivación y su identidad como escritora. La autora manifestó que la escritura de este nuevo libro sirvió como un proceso personal que le permitió recuperar la seguridad en sí misma y su autenticidad literaria. De acuerdo con lo publicado por el medio que recopiló sus declaraciones, Ónega admitió haber trabajado en el manuscrito “con un poco de rabia”, como un modo de “demostrar y demostrarme” que el galardón no había sido fruto del azar.

Durante un almuerzo con amigos, lectores y colegas en el restaurante Lhardy de Madrid, el medio informó que Ónega expuso cómo las críticas vinculadas a su novela ‘Las hijas de la criada’ —especialmente aquellas que la desacreditaron por ser una obra comercial— tuvieron un fuerte impacto emocional. “Fue muy doloroso, me dislocó”, expresó la autora durante el evento, precisando que lo más difícil fue que se cuestionara su vocación. Según consignó el medio, Ónega declaró: “Para mí fue muy doloroso porque de alguna manera se cuestionó algo que yo pensaba que era incuestionable, que es la vocación. Eso ocurrió y me dolió tremendamente porque no pensé jamás que se podía cuestionar una vocación”.

El relato de Ónega continuó con una reflexión respecto a cómo dichas críticas la llevaron a detenerse y a pensar en los motivos fundamentales que la impulsan a escribir. Según reportó el medio, la autora reconoció haberse preguntado si el haber ganado el Premio Planeta había sido un golpe de suerte: “Me obligó a volver a recuperar mi esencia y por eso cuando me senté otra vez a escribir dije ‘ostras, a ver si lo que dicen ahí fuera es verdad. A ver si yo no soy escritora’”. Ónega especificó que el periodo posterior al premio fue confuso y desestabilizador: “Me trastocó bastante, me descolocó, me desarmó. Me desordenó, sobre todo. Y por eso escribí metódicamente, porque solo hay una fórmula que no falla en la vida: el curro”.

La autora también se refirió a la polarización existente dentro del mundo literario respecto a las novelas que alcanzan el gran público y se venden en espacios de consumo masivo. Reportó el medio que, frente a la mirada crítica de ciertos sectores intelectuales sobre los textos que se distribuyen en supermercados, Ónega afirmó: “A los intelectuales les sienta fatal lo de los libros de supermercado, a mí me encanta. Mi gran objetivo en la vida es que Mercadona venda libros, me encantaría que en las cabeceras de Mercadona hubiera libros”. Esta declaración subrayó su interés en democratizar el acceso a la literatura y romper con las limitaciones tradicionales del libro como objeto de elitismo cultural.

El medio señaló que la trayectoria profesional de Sonsoles Ónega combina la faceta de novelista con la de presentadora televisiva, periodo en el que ha ganado reconocimiento público. Su vida personal también se encuentra en un momento de estabilidad, ya que mantiene una relación con Juan, un financiero, desde hace casi tres años. Según la información reportada, la novela ‘Llevará tu nombre’ narra la vida de Mada Riva, una joven injustamente acusada de asesinato en Comillas en 1882, quien tras verse obligada a exiliarse, se traslada a Madrid y enfrenta la marginación en una sociedad que silencia la voz femenina. La protagonista busca redención trabajando para don Gonzalo, convirtiéndose en símbolo del esfuerzo por reivindicar el papel de la mujer en la historia.

A lo largo del evento, Ónega insistió en la influencia que tuvo la reacción social tras la obtención del premio. Tal como consignó el medio, la autora aceptó que las críticas más personales —aquellas que plantearon dudas sobre si era sólo un producto literario o una elegida fortuita— llegaron a desconcertarla de tal manera que por primera vez cuestionó su propia razón de escribir. Según detalló el medio, para revertir ese efecto, Ónega optó por sumergirse en la disciplina de la escritura regular y mostrar con su nuevo trabajo que posee una sólida vocación literaria, más allá de las impresiones externas.

Las declaraciones de Ónega, recogidas durante la presentación y difundidas por el medio, reflejan cómo la exposición pública tras alcanzar un prestigioso premio literario puede tener implicancias profundas tanto en el oficio como en la percepción personal de los autores. Ónega destacó que su objetivo se mantiene en acercar la literatura a un público amplio, defendiendo la accesibilidad de los libros sin renunciar a la calidad del trabajo creativo.