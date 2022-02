Fernando Ónega, orgulloso, pone nota al nuevo programa de su hija Sonsoles, 'Ya son las ocho'

16-11-2021 Fernando Ónega, Premio Ondas a su trayectoria profesional en la radio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Reconocido en 2020 con el Premio Ondas por su trayectoria en la radio, Fernando Ónega ha tenido que esperar hasta este 16 de noviembre para recoger su galardón en el regreso de la Gala de los Ondas a Barcelona después de un año de ausencia a causa de la pandemia. Emocionado y muy agradecido a este broche de oro a su carrera, el periodista se ha pronunciado sobre el nuevo programa de su hija Sonsoles Ónega en Mediaset, 'Ya son las ocho'.



Sin poder ocultar su orgullo, Fernando ha confesado cómo ha visto a la presentadora en este nuevo y complicado reto - el de levantar la audiencia en una franja horaria en la que Telecinco se ha visto especialmente castigada en los últimos tiempos - que, está seguro, superará con éxito. "La he visto como a mi hija, muy segura, con grandes reflejos y creo que hará un gran programa. Es mi esperanza y naturalmente es mi deseo", ha apuntado, asegurando que no tiene "absolutamente ninguna" crítica que hacer a Sonsoles, con quien mantiene una relación de lo más especial. "Se ha metido una presión muy fuerte con dos programas diarios. Uno es difícil, dos es casi imposible. Pero ella tiene ganas, tiene voluntad, tiene cualidades y confío en ella", señala, encantado de ser conocido ya como el padre de Sonsoles Ónega.



Eso sí, entre bromas, Fernando ha tenido que admitir que en baile - las imágenes de la presentadora bailando han sido de lo más comentado de los últimos días por su escasez de ritmo, como ella misma ha reconocido - su hija tiene "un aprobado justito, pero muy por encima de su padre en cualquier caso porque su padre está entre el cero y el uno". "Prefiero no verla bailando, prefiero verla como periodista, como conductora del programa y con la dignidad que sabe dar a los programas", confiesa.



Por eso, no duda que tarde o temprano Sonsoles recogerá un Ondas por su labor al frente de 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho'.